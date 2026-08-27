Jerusalém: O agressor de uma freira francesa absolvida por « distúrbios psiquiátricos »

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O Tribunal de Primeira Instância de Jerusalém absolveu Yona Simcha Schreiber, 36 anos, na quarta-feira 26 de agosto, após o violento ataque de uma freira católica francesa no Monte Sião. O juiz Ofir Tishler não questionou a materialidade dos fatos: Schreiber empurrou a freira para o chão antes de voltar para chutá-la e atacar um transeunte que estava tentando defendê-la. No entanto, o tribunal detinha sua irresponsabilidade criminal com base em uma opinião especializada de que ele estava em um estado psicótico no momento do ataque. Ele ordenou sua internação psiquiátrica por até seis anos. Esta decisão ocorre num momento em que igrejas e várias organizações têm alertado os cristãos para ataques e assédio em Jerusalém por vários anos.

A agressão da freira estabelecida pela corte

O julgamento proferido na quarta-feira não conclui que Jona Schreiber não cometeu a agressão. Pelo contrário, a Juíza Ofir Tishler descobriu que a prova no processo estabeleceu os factos descritos na acusação. A absolvição é baseada no estado mental do acusado no momento do ataque e não em um desafio ao seu envolvimento.

Os fatos remontam a 28 de abril de 2026, aproximadamente às 17:42. A freira francesa estava perto do Cenáculo e do túmulo tradicional do Rei Davi no Monte Sião, em Jerusalém, quando foi atacada. O vídeo de vigilância, depois transmitido pela polícia israelense, documentou grande parte da cena.

Schreiber se aproximou da freira por trás antes de empurrá-la violentamente para o chão. Ele se mudou por alguns momentos, então voltou para ela enquanto ela ainda estava no chão e chutou-a. Quando um transeunte interveio na tentativa de parar a agressão, Schreiber também foi tirado dele.

A freira ficou ferida na cabeça e sofreu tonturas. A acusação também se referia a um hematoma no rosto e marcas na perna.

Um ataque inicialmente perseguido como motivado pela religião

A dimensão religiosa era um elemento essencial da acusação. No momento da acusação de Schreiber em 7 de maio, o Ministério Público tinha detido um assalto que resultou em ferimentos e hostilidade a um grupo por causa de sua religião, bem como um segundo ataque ao passado.

De acordo com a acusação, Schreiber identificou a vítima como uma freira cristã com suas roupas. A acusação argumentou que ele tinha decidido então atacá-lo precisamente por causa desta identidade religiosa.

Esta circunstância teve uma importante consequência criminosa. Um assalto que causou ferimentos foi punido por três anos de prisão, mas a pena máxima poderia ser dobrada quando a motivação da hostilidade contra um grupo religioso fosse mantida. Por conseguinte, Schreiber arriscou a prisão durante até seis anos.

O Ministério Público tinha solicitado que fosse mantido em detenção durante o processo. A própria polícia israelense anunciou sua prisão após o ataque e indicou que ele era suspeito de agir por motivos relacionados com a identidade da vítima.

Jona Schreiber declarou-se criminosamente irresponsável

O julgamento finalmente tomou outra direção por causa da perícia psiquiátrica. O psiquiatra distrital concluiu que Schreiber estava em estado psicótico na época do incidente e que não tinha a capacidade de compreender plenamente a natureza de suas ações ou impedi-las de serem realizadas.

O Juiz Ofir Tishler aceitou esta conclusão. Por conseguinte, considerou que o arguido não podia ser considerado criminalmente responsável, mesmo que os factos materiais alegados contra ele fossem estabelecidos.

Esta distinção é importante para entender o termo absolvição. Schreiber não foi declarado inocente de agressão. O tribunal considerou que ele tinha cometido, mas que ele era legalmente irresponsável no momento dos fatos por causa de sua condição psiquiátrica.

A decisão baseia-se em um diagnóstico de doença mental e avaliação de sua condição no momento exato do ataque. Segundo as evidências pós-julgamento, Schreiber sofria de esquizofrenia e estava passando por um episódio psicótico.

Até seis anos de internação psiquiátrica

O tribunal ordenou sua colocação em uma instituição psiquiátrica por até seis anos. Este período corresponde à duração máxima relacionada com a gravidade das infracções pelas quais foi processado.

Não é, portanto, uma libertação imediata após a absolvição. Schreiber deve ser cuidado em uma instituição psiquiátrica sob coação, de acordo com a decisão do tribunal.

No entanto, dependerá do quadro médico aplicável. Sua condição pode ser avaliada por uma comissão psiquiátrica competente, que legalmente abre a possibilidade de mudança de sua internação antes do término do período máximo.

A formulação que ele foi simplesmente « adquirido » pode assim dar uma imagem incompleta do julgamento. Ao mesmo tempo, o tribunal reconheceu sua irresponsabilidade criminal e ordenou uma medida de custódia de caráter psiquiátrico.

A vítima, uma freira francesa que trabalha em Jerusalém

A freira atacada é francesa e foi ligada à Escola Bíblica e Arqueológica Francesa em Jerusalém. Esta instituição, fundada no final do século XIX, é um importante centro de investigação católico dedicado aos estudos bíblicos, arqueologia e história do Médio Oriente.

A agressão causou uma emoção forte por causa de sua violência, mas também por causa de sua localização. O Monte Sião reúne vários lugares importantes para as tradições cristãs e judaicas. O Cenáculo está associado na tradição cristã com a Última Ceia, enquanto o mesmo conjunto arquitetônico inclui o lugar tradicionalmente apresentado como o túmulo do rei Davi.

A visibilidade dos religiosos nesta parte de Jerusalém é também um elemento de vulnerabilidade. Sua roupa permite que eles sejam identificados imediatamente como membros de uma comunidade cristã, como foi precisamente o caso na acusação contra Schreiber.

Como resultado, o caso ultrapassou o da mera agressão no espaço público. O próprio promotor israelense tinha colocado a identidade religiosa da vítima no centro de sua acusação.

O agressor reside no assentamento de Peduel

Jona Simcha Schreiber reside em Peduel, um assentamento israelense na Cisjordânia ocupada. Esse elemento, mencionado a partir de sua prisão e acusação, contribuiu para a cobertura midiática do caso.

O termo « colonel » utilizado por vários meios de comunicação refere-se a este local de residência. Os colonatos israelenses na Cisjordânia são um dos principais pontos de disputa sobre o conflito israelo-palestiniano e são considerados ilegais pelo direito internacional por grande parte da comunidade internacional. Israel desafia algumas dessas interpretações legais.

No entanto, a própria agressão não ocorreu em Peduel ou na Cisjordânia. Foi realizada no Monte Sião, em Jerusalém, perto da Cidade Velha.

Esta distinção geográfica é necessária. O local de residência de Schreiber era um elemento biográfico relevante, mas o registro judicial dizia respeito a um ataque a uma freira francesa em Jerusalém.

Um caso num contexto de violência anti-cristã

O julgamento vem num contexto mais amplo de preocupação com atos hostis contra os cristãos em Jerusalém. Líderes religiosos e organizações cristãs têm documentado nos últimos anos insultos, cuspir, degradação e ataques contra clérigos, peregrinos e lugares religiosos.

Nem todos os incidentes são da mesma gravidade e não podem ser automaticamente ligados. A agressão de 28 de abril, no entanto, tinha uma característica especial: a acusação tinha declarado explicitamente que a freira tinha sido atacada por causa de sua identidade cristã.

Entre outras coisas, vídeos que mostram religiosos cristãos visados por cuspir têm alimentado as preocupações das igrejas. Autoridades eclesiásticas convidaram as autoridades israelenses a reforçar a prevenção e a repressão de tais comportamentos.

As autoridades israelitas afirmam garantir a liberdade religiosa e condenam oficialmente a violência contra as comunidades cristãs. Em vários casos, a polícia fez prisões. A prisão de Schreiber após o ataque da freira tinha sido anunciada pela polícia israelense.

Uma absolvição que não nega agressão ou violência

A decisão de 26 de Agosto levanta assim duas questões que devem ser distinguidas. O primeiro diz respeito à responsabilidade individual de Schreiber. O tribunal considerou, com base em conhecimentos médicos, que um estado psicótico o tornava criminalmente irresponsável no momento do ataque.

O segundo diz respeito aos próprios factos e ao seu contexto. Neste ponto, o tribunal não contestou que Schreiber tinha atacado a freira. O vídeo de vigilância, os ferimentos da vítima e a intervenção de uma testemunha documentaram a cena.

A acusação também manteve o caráter religioso da motivação. A responsabilidade penal imposta pelo tribunal impede a condenação criminal de Schreiber, mas não apaga esta qualificação inicialmente adotada pela acusação ou as circunstâncias do ataque.

Essa nuance explica porque o julgamento pode provocar reações muito diferentes. Legalmente, reconhecer a irresponsabilidade de uma pessoa com patologia psiquiátrica grave é um princípio fundamental do direito penal. Para as comunidades cristãs, o caso também continua sendo um dos episódios mais violentos entre os ataques relatados em Jerusalém.

Decisão judicial não encerra debate

O hospital psiquiátrico de Schreiber agora move o registo criminal para o dos cuidados médicos coagidos. O período máximo de seis anos corresponde à pena máxima que alegadamente incorreu em relação à acusação agravada pelo motivo religioso.

A questão da sua duração efectiva dependerá das avaliações médicas e das decisões tomadas no âmbito das pessoas consideradas criminalmente irresponsáveis. A absolvição, portanto, não significa uma sentença de seis anos fixos de internação ou liberação automática.

Para a freira atacada e os líderes cristãos em Jerusalém, no entanto, as apostas vão além do destino individual de seu agressor. O caso do Monte Sião ecoa as preocupações expressas sobre a segurança dos religiosos identificáveis por suas roupas e a proliferação de comportamentos hostis contra eles.

Três meses após o ataque de 28 de Abril, o tribunal decidiu agora a responsabilidade penal de Jona Schreiber. Os fatos permanecem estabelecidos: uma freira francesa foi empurrada para o chão e depois espancada enquanto estava deitada lá, e a acusação descobriu que ela tinha sido escolhida por causa de sua identidade religiosa. A decisão de 26 de agosto deixa agora em aberto a questão mais ampla da resposta a atos hostis contra as comunidades cristãs em Jerusalém.