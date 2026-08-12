RAZÃO PARA LIBÃO

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Para que serve o Líbano?

Raison d’être, missão do Estado e visão de um país que deve finalmente decidir o que quer ser

Bernard Raymond Jabre

O Líbano tem estado em crises políticas, financeiras, institucionais e de identidade há décadas. No entanto, atrás de cada um deles está uma questão mais fundamental, raramente levantada de forma frontal: por que ainda queremos viver juntos no mesmo Estado, e que projeto comum justifica a existência do Líbano? Enquanto esta questão não for respondida, as reformas permanecem técnicas, os compromissos provisórios e o próprio Estado contestado.

Um país não pode reformar-se durante muito tempo se não souber porque existe, o que tem de proteger e o que quer tornar-se.

A crise libanesa é, antes de mais, uma crise de objectivos

O Líbano está constantemente a falar de reforma administrativa, independência judicial, reestruturação bancária, descentralização, anticorrupção, soberania e recuperação económica. Todas estas questões são essenciais. Mas eles vêm depois de uma pergunta mais profunda: qual é o propósito do todo? Que ideia de sociedade libanesa devem servir essas reformas?

Um Estado não é apenas um território, uma Constituição, uma administração e fronteiras. Trata-se também de um acordo, explícito ou implícito, entre os cidadãos com objectivos mais elevados. Os cidadãos concordam em pagar impostos, respeitar leis, confiar o monopólio da força às instituições comuns e renunciar a certas formas de justiça privada porque acreditam que o Estado protege algo que merece ser protegido: a sua liberdade, a sua segurança, a sua dignidade, os seus direitos, a sua propriedade, o seu futuro e o dos seus filhos.

O problema libanês é que este acordo substancial permaneceu incompleto. O Líbano construiu mecanismos de partilha de poder sem nunca construir com a mesma força uma definição comum do seu objectivo. O sistema, portanto, muitas vezes respondeu à pergunta « como alocar o estado? » antes de responder à pergunta « o que o estado deve servir? ». Esta inversão explica muito dos nossos impasses.

Quando o objetivo comum desaparece, as instituições se tornam territórios para conquistar. O ministério se torna um recurso comunitário, o emprego público é um instrumento de lealdade, o mercado público é um meio de redistribuição, o banco é uma proximidade, o juiz é um contato, o MP é um intermediário e o líder político é uma seguradora de último recurso. O Estado deixa então de ser o árbitro do bem comum e torna-se o próprio objecto da concorrência.

Vários Líbanos coexistem no mesmo Líbano

Por mais de um século, várias visões do país se sobrepõem. Alguns são nobres, outros muito menos. Explicam por que o povo libanês pode usar as mesmas palavras ao falar de países profundamente diferentes.

Há primeiro um Líbano de redes. Nesta visão, raramente reivindicada, mas muito presente na prática, o papel do poder é proteger parentes, famílias, clientes, parceiros econômicos ou comunidades. O acesso ao Estado torna-se uma forma de seguro. Quem controla uma instituição pode recompensar a sua própria, retardar uma investigação, facilitar uma autorização, orientar um contrato ou proteger um interesse. Esta não é obviamente uma razão nacional. Pelo contrário, trata-se da privatização da razão do Estado.

Existe então um Líbano de comunidades, concebido como uma associação de grupos que concordaram em não dominar completamente. Esta lógica tem desempenhado um papel histórico na preservação de uma pluralidade religiosa excepcional na região. Mas representa um perigo: se o cidadão existe politicamente apenas através de sua comunidade, o Estado se torna a adição de direitos de veto e áreas de influência. A coexistência deixa então de ser uma promessa de se tornar uma mecânica da paralisia.

Existe também um Líbano de poderes externos. Algumas forças políticas têm procurado segurança, legitimidade ou poder de patrocinadores estrangeiros ao longo do tempo. O Líbano torna-se então menos um assunto de política internacional do que um espaço para as estratégias de outros. Pode ser um relé, uma frente, uma profundidade estratégica, um mercado de influência ou uma plataforma de negociação. Mas um país que aceita ser palco de rivalidades de outros acabará por perder a capacidade de definir seus próprios interesses.

Além dessas visões, o Líbano é um « país de mensagem ». A expressão é poderosa porque sugere que a coexistência de diferentes comunidades religiosas e culturais tem um escopo além do território libanês. Mas a mensagem não pode ser simplesmente para justapor comunidades. Uma mensagem política real seria demonstrar que eles podem viver juntos sem que ninguém tenha o Estado, sem necessidade de milícia, protetor externo ou privilégio judicial para se sentir seguro.

Finalmente, o Líbano é uma plataforma: comercial, financeira, acadêmica, médica, turística, cultural, mídia ou tecnológica. Esta vocação corresponde a uma parte real da história do país e vantagens comparativas. Mas descreve um modelo económico e uma função regional, não uma razão de ser. Uma plataforma pode enriquecer um país; Não diz por que razão os seus cidadãos querem formar uma comunidade política.

Diferenciando razão de ser, missão, visão e modelo econômico

Grande parte da confusão desaparece assim que quatro conceitos são separados.

A razão de ser responde à pergunta mais fundamental: porque é que o Líbano deveria existir como uma comunidade política independente? Deve ser suficientemente profundo para sobreviver a uma mudança de governo, de maioria, de modelo económico ou de ambiente regional.

A missão do Estado responde a outra pergunta: o que as autoridades públicas devem realmente garantir para alcançar esta razão de ser? Segurança, justiça, igualdade, soberania, estabilidade monetária, liberdades, integridade institucional e proteção de propriedade não são slogans; São obrigações do Estado.

A visão indica o que o Líbano quer ser a longo prazo. Transforma os princípios num destino. Um país pode ter uma razão estável para ser e adaptar a sua visão à evolução tecnológica, económica, demográfica ou geopolítica.

Por fim, o modelo econômico determina como produz riqueza. O Líbano pode ser uma economia de serviços, conhecimento, finanças, turismo, saúde, educação, tecnologia e criação. Esse modelo pode evoluir sem questionar por que o país existe.

A consolidação desses quatro níveis produz debates estéreis. Dizer que o Líbano deve ser uma plataforma não responde à questão da cidadania. Dizer que deve ser um Estado de direito não é suficiente para definir a sua ambição histórica. Dizer que é um país de mensagem não indica como deve governar as suas finanças. Temos de articular os quatro.

Uma proposta de raison d’être: organização da liberdade na diversidade

Se procurarmos o que o Líbano realmente possui, voltamos sempre à mesma realidade: uma diversidade muito forte concentrada num pequeno território, combinada com uma tradição de abertura de vários espaços ao mesmo tempo. O Líbano pertence ao mundo árabe, ao Mediterrâneo e a uma imensa rede de diásporas. Tem várias línguas, várias memórias, várias culturas políticas e várias afiliações religiosas.

Esta diversidade tem sido frequentemente tratada como um problema para administrar. Pode tornar-se o centro do projecto nacional.

Proponho definir a razão de ser do Líbano do seguinte modo: garantir aos cidadãos de diferentes origens, religiões, culturas e sensibilidades a possibilidade de viverem livres, iguais e seguros no mesmo Estado soberano, regido pela lei, e transformar esta diversidade, abertura e diáspora numa força de criação, prosperidade e influência.

Esta definição baseia-se numa ideia simples: o Líbano não existe para apagar identidades, mas para evitar a sua necessidade de lutar uns contra os outros. Não existe suprimir as comunidades, mas tornar desnecessária a sua transformação em dispositivos de protecção política. Não existe impor uma única identidade, mas criar um espaço comum suficientemente sólido para que várias identidades possam implantar-se livremente.

Por outras palavras, a diversidade já não deve ser a arquitectura de partilha de Estado. Deve tornar-se uma riqueza protegida pelo Estado.

O Estado de direito não é a razão de ser do Líbano; é a condição

Um Estado de direito não é uma peculiaridade libanesa. Qualquer democracia digna desse nome deveria ser. No entanto, no caso do Líbano, o Estado de direito tem uma função ainda mais fundamental: é o mecanismo que permite que a diversidade não se torne uma guerra permanente de protecções concorrentes.

Quando um cidadão acredita que o seu direito depende da sua comunidade, partido, banco, família ou relacionamento, ele ou ela irá naturalmente procurar a proteção dos mais fortes. Esse comportamento não é apenas cultural; é racional em um sistema onde a regra comum não é confiável. A clientela política prospera precisamente onde a lei universal falha.

A verdadeira transição para o Estado de direito surge quando a pergunta « quem você conhece? « Qual é o seu direito? » A partir de então, a função do líder político muda, a do magistrado muda, a da administração muda e a da comunidade muda.

Um sistema judicial independente passa então a ser muito mais do que uma reforma sectorial. Torna-se o principal instrumento de desconfessão real do cotidiano. Enquanto um libanês precisar do seu líder comunitário para obter justiça, a cidadania permanecerá inacabada. Quando o juiz é suficiente, o cidadão começa a substituir o cliente.

Soberania: Pertencer ao mundo sem pertencer a um poder

O Líbano não pode cumprir a sua raison d’être se a decisão política final for outra. Um Estado soberano não significa um Estado isolado, neutro a qualquer influência ou fechado a alianças. Significa que as alianças são escolhidas por instituições legítimas, que a política externa é uma política nacional e que a decisão sobre a guerra e a paz pertence ao Estado.

A história libanesa mostrou o custo de um país que periodicamente se tornou um espaço de confronto com estratégias estrangeiras. O problema não é que o Líbano tenha relações com a França, os Estados Unidos, os países árabes, o Irão, a Europa ou outros actores. Um pequeno país aberto precisa de múltiplas relações. O problema começa quando um poder externo adquire, através de uma força interna, um direito de decisão superior ao das instituições nacionais.

Portanto, o Líbano deve buscar uma doutrina aberta de soberania: amizade com todos aqueles que respeitam sua independência, hostilidade para com a pessoa por princípio, alinhamento automático com a pessoa, e recusa de que seu território seja usado para resolver os conflitos dos outros.

Uma fórmula poderia resumir esta doutrina: aberta a todos, subordinada a ninguém. Esta orientação não é uma fuga do mundo. Pelo contrário, é a condição para o Líbano se tornar um ator e não uma questão.

A mensagem por país deve tornar-se uma realidade institucional

O Líbano é frequentemente apresentado como uma experiência de coexistência. Esta ideia tem valor real, mas tem de se livrar do seu romantismo. A mera presença de várias comunidades no mesmo território não é, em si mesma, uma mensagem. Os grupos podem coexistir enquanto vivem na desconfiança, na separação social e na busca constante de relações de poder.

A mensagem real começava quando as identidades eram protegidas sem que as instituições fossem possuídas por elas. Pareceria quando um cidadão poderia mudar sua opinião política sem mudar sua proteção, quando um magistrado poderia julgar uma pessoa poderosa sem olhar para sua confissão, quando um servidor público seria recrutado para sua competência, quando um empreendedor não precisaria de um intermediário político, quando uma comunidade minoritária poderia se sentir segura simplesmente porque a Constituição e a justiça funcionam.

A mensagem de país deixaria, portanto, de ser o país do diálogo inter-religioso. Tornar-se-ia o país onde várias identidades demonstram que podem partilhar o mesmo direito.

Esta nuance é crucial. O Líbano não seria valioso porque seria uma coleção de comunidades. Seria porque mostraria que nenhuma comunidade precisava dominar o outro para sobreviver.

Plataforma Líbano: uma estratégia económica, não uma identidade

O Líbano tem vantagens que tornam uma economia de plataforma natural. A sua geografia é importante, mas já não é suficiente na era digital. Sua verdadeira vantagem é humana: plurilinguismo, diáspora, cultura empreendedora, redes de negócios, universidades, profissões liberais, capacidade de circular entre vários mundos culturais.

A plataforma do século XXI não deveria, portanto, ser a reprodução do modelo pré-crise, baseado nos fluxos de capitais, no imobiliário, nas taxas de juro e na estabilidade financeira em grande parte artificial. Deve ser uma plataforma de habilidades e confiança.

Um Líbano reformado poderia ser especializado em educação superior regional, medicina, serviços profissionais, arbitragem, tecnologia, inteligência artificial, indústrias criativas, produção cultural, finanças regulamentadas, gestão do património, turismo de qualidade, serviços agro-alimentar e diáspora de alto valor agregado.

Mas uma plataforma só funciona com uma condição: confiança. Requer tribunais fiáveis, contratos executáveis, moeda credível, administração previsível, tributação compreensível, infra-estruturas correctas e regras estáveis. Assim, até a estratégia económica acaba por nos trazer de volta à questão institucional.

O Líbano não precisa de ser o menos regulamentado. Ele precisa ser o mais confiável. Numa economia global onde o capital e o talento podem mover-se muito rapidamente, a confiança torna-se uma infra-estrutura tão importante como o porto, o aeroporto, a electricidade ou a fibra óptica.

Diáspora deve tornar-se uma rede de energia, não um mecanismo de financiamento do défice

Durante décadas, a diáspora libanesa tem sido muitas vezes considerada através de suas transferências financeiras. Apoiava famílias, alimentava o consumo, financiava imóveis e participava em depósitos bancários. Essa contribuição foi imensa, mas a relação entre o estado e sua diáspora permaneceu em grande parte passiva.

O Líbano deve agora encarar a sua diáspora como uma extensão global do seu capital humano. Os descendentes libaneses e libaneses presentes na Europa, América, África, Golfo, Austrália e em outros lugares formam uma rede excepcional de habilidades, empresas, pesquisadores, médicos, financiadores, engenheiros, artistas e empresários.

O objectivo não deveria ser simplesmente recuperar o seu dinheiro, mas reconectar os seus conhecimentos, redes, credibilidade e investimento a um país que se tornou de confiança.

Esta transformação é essencial porque altera a relação moral entre o Líbano e os seus expatriados. A diáspora não deve mais ser solicitada para financiar falhas do sistema. Deve ser convidado a investir na sua reconstrução institucional e produtiva.

Missão do Estado Libanês

Por esta razão, a missão do Estado torna-se muito mais clara. A sua primeira obrigação é proteger a liberdade e a segurança de cada cidadão sem lhe perguntar a que comunidade pertence. Isto significa que a segurança nacional, a polícia, a justiça e os direitos fundamentais devem ser universais.

A sua segunda obrigação é garantir a igualdade perante a lei. O Estado não pode pedir aos cidadãos que se reconheçam se aceitarem áreas de imunidade, justiça seletiva, direitos de passagem ou proteção política.

A sua terceira obrigação é exercer a soberania. Nenhum grupo pode ter um poder militar, de segurança ou diplomático superior ao das instituições comuns. Esta regra não se aplica a uma determinada comunidade; Ela deriva simplesmente da própria definição de Estado.

A sua quarta obrigação é proteger a propriedade, a poupança e os contratos. Após a crise financeira, esta dimensão já não pode ser considerada secundária. Um Estado que deixa desaparecer a poupança de várias gerações sem um mecanismo claro de responsabilidade destrói o pacto de confiança sobre o qual repousa toda a economia moderna.

Sua quinta obrigação é gerir o dinheiro público como um ativo confiado, não como um saque. O orçamento, a dívida, as empresas públicas, os contratos públicos e o banco central devem respeitar as regras de transparência, controlo e responsabilização aplicáveis tanto aos poderosos como aos outros.

A sua sexta obrigação é criar condições para a mobilidade social. A educação, a saúde, as infra-estruturas, o acesso à tecnologia digital e a concorrência económica devem permitir que um jovem libanês progrida através do seu trabalho e não por pertencer.

Finalmente, o Estado deve preservar o espaço comum. O país não pode ser reduzido a uma federação informal de territórios comunitários. A escola, o exército, a justiça, a administração, o espaço público, o património, o ambiente e algumas instituições nacionais devem produzir uma experiência comum do Líbano.

O que o Líbano deve deixar de ser

Definir uma razão de ser significa também reconhecer o que o país não pode mais aceitar.

Já não pode ser um Estado dispensador de rendas cujo objetivo implícito é manter os clientes. Já não pode ser uma confederação de protecções em que cada cidadão deve negociar a sua relação com a lei. Já não pode ser um sistema financeiro que utiliza continuamente recursos futuros para manter o equilíbrio do presente. Já não pode ser um território disponibilizado às estratégias militares ou políticas de outros. Já não pode ser um país em que a emigração é o único mecanismo para a mobilidade social dos jovens.

Nem deve buscar sua salvação na ilusão inversa da uniformidade forçada. O problema do Líbano não é a existência das suas comunidades. O problema surge quando a adesão à comunidade se torna a chave para o acesso aos direitos, recursos e segurança.

Por conseguinte, o projecto nacional não visa abolir a diversidade, mas desvincular gradualmente a diversidade social da dependência política.

Uma visão para o Líbano de 2040

Se a razão de ser responde ao « porquê », uma visão nacional deve responder ao « o quê ». Temos de poder descrever em poucas frases o país que gostaríamos de transmitir à próxima geração.

O Líbano de 2040 deve ser um Estado pequeno, soberano, politicamente pluralista, juridicamente sólido e administrativamente eficaz, no qual nenhuma comunidade, partido, família, banco, empresa ou poder estrangeiro está acima da lei.

A sua diversidade religiosa e cultural deve deixar de ser, em primeiro lugar, um mecanismo de afectação do emprego e dos recursos públicos, mas uma riqueza social livremente vivida. Os cidadãos deverão poder conservar os seus bens sem determinar o seu direito à segurança, à justiça, ao emprego ou ao investimento.

Sua economia deve ser aberta, produtiva e conectada à região e ao mundo, baseada em habilidades e não em rendas. Beirute poderia voltar a ser um centro de serviços regional, mas um centro construído com base na reputação das suas instituições e não na opacidade.

A sua diáspora deve ser integrada nesta visão como parceiro estratégico. O seu sistema educativo deve transmitir várias línguas, uma memória nacional lúcida e uma cultura do direito. A sua administração deve ser suficientemente digitalizada para reduzir as oportunidades de corrupção e profissional suficiente para resistir à alternância política.

O Líbano deveria finalmente ser um país capaz de viver no seu ambiente árabe sem perder a sua abertura mediterrânica, capaz de dialogar com o Ocidente sem se tornar o seu posto avançado, capaz de ter relações com o Irão sem ser arrastado para os seus confrontos e capaz de manter amizades internacionais sem transferir a sua soberania.

O novo pacto libanês já não deve ser apenas uma partilha de poderes

O Pacto Nacional de 1943, então os Acordos de Taif, procurou organizar o equilíbrio entre comunidades e instituições. Sua lógica histórica é compreensível. Mas o século XXI requer um piso adicional: um pacto de propósito.

Este pacto não exigiria que os libaneses negassem as suas diferenças. Pede-lhes que concordem sobre o que deve ser excluído da concorrência entre as comunidades: justiça, dinheiro, segurança, controlo financeiro, administração profissional, direitos fundamentais, infra-estrutura estratégica e responsabilização perante a lei.

O compromisso nacional já não deve concentrar-se apenas na questão de quem tem que função. Deve abordar a questão de quais instituições ninguém tem o direito de possuir.

Talvez seja aí que está a reforma mais profunda. Enquanto todas as instituições puderem ser distribuídas, partilhadas ou capturadas, nenhum sector será verdadeiramente independente. Por outro lado, se certas funções se tornam sagradas porque pertencem a todos, então um Estado comum começa a existir.

Uma fórmula simples para um projecto nacional

No final, uma razão deve ser entendida por um estudante, contratante, oficial, membro, juiz, expatriado ou oficial político. Não deve parecer um programa governamental. Deve ser um princípio orientador.

Pode resumir-se do seguinte modo: o Líbano existe para permitir que diferentes cidadãos vivam livres e iguais num único Estado soberano, protejam os seus direitos e não os seus bens, e transformem a sua diversidade e abertura ao mundo em prosperidade e divulgação.

A sua missão pode resumir-se da mesma forma: proteger, arbitrar, fazer justiça, garantir as liberdades, garantir a soberania, gerir honestamente os recursos colectivos e criar as condições para que cada um avance pelo seu mérito.

A sua visão, por fim, poderia ser a de um país onde ninguém precisa de conhecer alguém para obter aquilo a que tem direito; onde já não precisa de uma comunidade para se sentir protegida; onde não havia necessidade de deixar o país para imaginar um futuro; e onde nenhum poder externo pode falar no lugar das instituições libanesas.

Conclusão: passagem da divisão estatal para o edifício comum

Há muito que o Líbano procura a paz no equilíbrio dos medos. Cada grupo queria ser forte o suficiente para não ser dominado pelos outros. Esta lógica permitiu alguns compromissos, mas não pode ser uma visão duradoura.

O próximo passo tem de ser diferente: construir um Estado justo o suficiente para que todos concordem em não o possuir.

É uma transformação enorme. Trata-se de passar da protecção comunitária para a protecção jurídica, da renda para a produção, da intermediação para a lei, da influência estrangeira para a soberania, da coexistência passiva para a cidadania comum.

Por conseguinte, o Líbano não pretende ser o local onde as comunidades partilham o Estado. Pretende-se tornar-se o estado que permite que as comunidades não tenham mais de lutar pela sobrevivência.

Esta frase pode conter a essência do projeto nacional. Ela não pede aos libaneses que esqueçam o que eles são. Ela pede-lhes para decidirem o que querem construir juntos.

Antes de reformar o banco central, os bancos, o poder judiciário, a administração ou a Constituição, é necessário saber para que projeto essas reformas devem ser utilizadas. Sem qualquer motivo, continuarão a ser uma sucessão de medidas técnicas. Com uma raison d’être compartilhada, tornam-se instrumentos de uma refundação.

Assim, o problema do Líbano não só pode ter falhado em implementar suas leis ou modernizar suas instituições. É que ele nunca completou a definição de seu contrato político. A questão já não é simples: como salvar o sistema? Que Líbano merece ser salvo?

A minha resposta seria a seguinte: um Líbano soberano porque pertence a todos, livre porque não existe aí qualquer ameaça de identidade, só porque ninguém está acima da lei, aberto porque não tem medo do mundo, e próspero porque transforma a sua diversidade em inteligência colectiva em vez de em concorrência com as clientelas.

O NOVO COVENANTE LIBANAISUm Estado, cidadãos iguais, identidades livres.Justiça independente, soberania indivisível, uma economia aberta. Um país ligado ao mundo, mas subordinado a ninguém. Um estado que protege as comunidades sem pertencer a nenhuma delas.

Bernard Raymond Jabre •