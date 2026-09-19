- Advertisement -

71

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Além de Jeremy Chaabane, Antoine Sehnaoui assumiu um papel frenético na normalização libanesa-israelense.

1- O clã Sihanoui

A dinastia Sihanoui é uma família melkita greco-católica, nativa da aldeia de Sishnaya, nos subúrbios próximos de Damasco, onde o sobrenome foi forjado.

Nantis, os Sishnawis forneceram à Síria um deputado (Georges, eleito quatro vezes desde 1922), um deputado e ministro (Hunayn, 1903-1975, de 1941) e vários financiadores de alto voo.

Ancestor Mîkhâïl (18??-1930) deixou uma grande família para a posteridade, incluindo sete filhos: Mitri (cuja filha Layla casou-se com o deputado Kamîl Ziyâda), Hunayn, Antoun, Nicolas 1er, Tawfîq, Albert e Khalil (pai de Joseph).

Wadih, patrono e membro fundador do crescente vermelho sírio (1942).

Em 1929, Mitri e Antoun migraram para Beirute para se envolver em atividades comerciais e bancárias, e incidentalmente para a política.

Seu irmão mais novo, Hunayn, permaneceu em Damasco e distinguiu-se entre os principais atores em política e finanças, antes de se juntar ao clã em Beirute.

Três membros da família assumiram responsabilidades políticas no Líbano — deputados e ministros — depois de naturalizados: Antoun, Mikhail (1899-1989), Simon Ilyas (1919-1998) e Maurice (1943-20..), filho de Nicolas 1er.

Com a naturalização libanesa, os Sishnawi tornaram-se Sehnaoui.

Sucessão é assegurada pela chegada na arena política da terceira geração na pessoa do financiador Nicolas II (1967)-20.., filho da Maurícia, infeliz candidato nas eleições gerais de 2009, mas um fracasso compensado pelo portfólio do Ministério das Telecomunicações, em 2011.

Finalmente, Antoine, filho de Nabil, nascido em 1972. Banqueiro internacional e produtor de cinema, um caráter sulfuroso que paga pela crônica político-judicial.

Não se esqueça de um primo de Antoine, chamado Khalil (nascido em 1975), um especialista internacional em ciência da computação e pirataria de computadores em todo o mundo. Uma actividade muito actual.

Os Sehnaoui entraram em alianças matrimoniais com as grandes famílias Damascene e Beyruthin patrícian, provando, se necessário, que os dois países, realizada sobre as fontes batismais pelo general francês manchot Henri Gouraud, são verdadeiros irmãos gêmeos.

2- Nabil, o pai de Antoine, o precursor.

A relação familiar de Antoine Sehnaoui com Israel é antiga. Ela remonta a 1983, sob a presidência do falangista Amine Gemayel, o partido iniciando a relação com o estado hebraico da época da guerra civil inter-libanesa.

Na sequência da invasão israelense do Líbano, o nome Nabil Sehnaoui, pai de Antoine, é mencionado em uma correspondência do Ministério das Relações Exteriores israelense. 40 anos depois, o nome do filho surge dentro de uma rede que persegue os mesmos objetivos.

Em 8 de Julho de 1983, o Director-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel reuniu-se na casa de Nabil, cerca de 40 personalidades libanesas. Maurício e Nabil Sehnaoui estavam entre os principais convidados, ao lado de banqueiros e advogados.

O encontro teve lugar em Beirute ainda menos de um ano após o massacre dos campos palestinos em Sabra Chatila. Durante esta reunião, os libaneses expressam a esperança de que estes contactos continuem e se fortaleçam.

Em 18 de julho de 1983, uma mensagem de David Kimhi, diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, mencionou que durante a entrevista, os israelenses haviam feito um pedido para estabelecer uma sede permanente em Beirute para uma missão israelense.

Uma demanda um tanto surreal, que reflete a determinação deste clã para normalizar suas relações com Israel a todo custo, apesar do fato de que o estado hebraico ocupa grandes partes do sul do Líbano.

No final de 1983, depois de uma investigação tediosa, Israel escolheu estabelecer uma missão permanente em Dbayeh, após uma ruptura entre Baabda e Yarze, as áreas residenciais do setor cristão.

3- Daniel Glaser, ex-funcionário sénior do Tesouro dos EUA, conselheiro N°1 do Presidente de Antoine Sehnaoui

Trinta anos depois da conciliabula de Beirute, contatos libaneses-israelenses mudaram-se para Washington, D.C., a sede da AIPAC, a principal organização de lobby pró-israelense.

É pura coincidência ou coincidência? Daniel Glaser, ex-funcionário sênior do Tesouro dos EUA, é cooptado como membro do Conselho de Administração da Instituição de Integridade Financeira, órgão libanês responsável pela verificação da conformidade das operações bancárias. Pensa-se que seja um sonho: uma agência responsável pela verificação da integridade num país governado por uma mafiocracia do banco político.

Sobre este assunto, veja estes links:

A escolha não é trivial. Daniel Glaser passou 20 anos na Administração do Tesouro, o órgão responsável por punir instituições e pessoas hostis aos interesses americanos no mundo.

Em 2017, Antoine Sehnaoui, na sua qualidade de CEO da Société Générale – Banque Liban (SGBL), nomeou Daniel Glaser, consultor do CEO da SGBL, ou seja, o seu próprio conselheiro.

Puro acaso ou coincidência aqui também? A nomeação de Daniel Glaser para o cargo de Primeiro Conselheiro para o CEO da SGBL surge numa altura em que o Hezbollah libanês, a besta negra de Antoine Sehnaoui, dos Estados Unidos e Israel, está sujeito a sanções financeiras por parte dos Estados Unidos, ao abrigo da Lei de Contabilidade do Hezbollah.

Em outras palavras, uma maneira discreta de instrumentalizar uma função para satisfazer objetivos não declarados.

Ao final deste panorama, é preciso mencionar, para ser completo, que um dos membros da família Sehnaoui, Nada Sehnaoui, um plasticista frenético e digitalista, teve um filho chamado Abdallah do atual primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, um homem que é o melhor dos sauditas e americanos. Uma cereja no bolo, em suma.

Para os leitores de arabofone,veja este link.

4- O Dia do Oriente e revelações sobre Antoine Sehnaoui: um arrependimento tardio.

Antoine Sehnaoui tem relatado no Líbano por alguns anos com sua própria milícia no setor cristão de Ashrafieh, leste de Beirute, suposto feudo de Samir Geagea, o líder das Forças Libanesas, a formação cristã radical com que ele está em rivalidade. Este banqueiro e homem com assuntos tentaculares ativamente envolvidos contra Hezbollah e seus relés de mídia.

As revelações do Oriente O dia em Antoine Sehnaoui.

A foto do jantar do banqueiro com o primeiro-ministro israelense Benyamin Netanyahu em Washington, D.C., no final de julho de 2026, – enquanto o estado hebraico estava destruindo o sul do Líbano com fósforo branco – provocou um clamor tal como no Líbano que o Dia do Oriente teve que se destacar desta figura sulfurosa, que era um longo tempo um dos principais financiadores do diário de língua francesa, através de seus numerosos cartazes.

Ao publicar este dossiê, o East-Le Jour, que se vangloriava de ter nomeado Hezbollah suicídio Líbano em nome do Irã, no recomeço das hostilidades entre Israel e a formação xiita em fevereiro de 2026, parecia assim realizar uma operação de lavagem ex post de fato das turpitudes passadas de um dia que há muito viveu como o corpo não oficial do estabelecimento político-clânico gangrenoso do Líbano, sob o pretexto de condede como o jornal de referência intelectual do Líbano e do mundo francófono do Oriente Médio.

Uma publicação tardia – tarde demais – para um arrependimento tardio de sua longa conivência com o banqueiro libanês empresário. Um saldo de qualquer conta em suma.

Ao transpor para o plano francês, no contexto da pré-campanha presidencial francesa, as revelações do Oriente no dia poderiam ser interpretadas como um torpedo por Emmanuel Macron, tutor de Rima Abdel Malak, o novo diretor do Oriente no dia, contra o campo holandês, a fim de remover qualquer desejo ao socialo-motorista de suceder o jupiter francês ao judiciário francês.

Para memória Antoine Sehnaoui financia, através da sociedade de Ezequiel, os filmes de Julie Gayet, o companheiro do presidente da França, François Hollande, – o homem que se distinguiu por colocar uma canção de amor por Israel – não na companhia de um pacifista israelense –, mas na cozinha do ultra-direito israelense primeiro-ministro Benyamin Netanyahu e, como tal, o fossoyeur do socialismo francês.

Em François Hollande, veja este link:

« A questão mais sensível no Oriente No Dia diz respeito a Nada Hamadé Muawad, embaixador do Líbano em Washington e atualmente na vanguarda das negociações israelense-libanesas sob mediação americana », diz François Bacha, diretor do site libanês de língua francesa Libnanews.

De acordo com a investigação diária libanesa, Antoine Sehnaoui « muitos nos bastidores » para apoiar sua candidatura contra Nijad Fares e Paul Salem. O texto também descreve um empresário muito confortável na embaixada, às vezes recebendo convidados ao lado do embaixador em alguns jantares. Nada Hamadé Mouawad também é apresentado como próximo do presidente Joseph Aoun e como uma linha de frente nas negociações entre o Líbano e Israel, diz Bacha.

Isto não significa que ele age sob a ordem de Antoun Sehnaoui. Mas isso é suficiente para criar um grande problema político no contexto atual das discussões que continuarão em Roma… Um embaixador envolvido em discussões tão sensíveis deve ser visto como representante de uma linha estritamente institucional. Sua credibilidade depende tanto do seu mandato oficial como da imagem de independência que ela se refere a Beirute, conclui.

Antoine Sehnaoui participou do lançamento de uma iniciativa envolvendo a Ópera Nacional de Washington e a Ópera Israelense em Tel Aviv. Ele apareceu com uma fita amarela em apoio a reféns israelenses. Seu nome foi inscrito com Morgan Ortagus na parede de doadores do Museu Memorial do Holocausto em Washington. Alguns em Washington até o chamariam de » cara AIPAC libanês ».

A investigação de East-Le Jour também relata que Antoine Sehnaoui disse que, quando ele voltasse para Beirute, seria « do Aeroporto Ben Gurion ».

Além disso, é de temer que o zelo pró-sionista de Antoine Sehanoui procure mascarar seu provável colapso financeiro.

Em memória, o banqueiro é também um amigo íntimo do filho do ex-assassino presidente René Moawad, Michel Moawad, que fala ao ouvido do National Endowment for Democracy (NED), uma ONG ultra conservadora americana. Essa operação reticular poderia explicar, sem justificá-la, esse microfone mac sulfúrico.

Sobre as ONG no Líbano cf esta ligação:

https://www.madaniya.info/2024/01/22/liban-states-unis-softwar-4-5-the-major-actors-of-soft-war

Ignorar o novo diretor do dia-a-dia, Rima Abdel Malak, ex-ministro francês da Cultura, – de pára-quedas em Beirute pelo presidente Emmanuel Macron – que o Líbano é o único país árabe a ter obtido a retirada israelense do sul do Líbano no ano 2.000, sem negociação ou tratado de paz, graças ao Hezbollah, e que, como tal, a formação paramilitar xiita é percebida por grandes frações da opinião do mundo do trimestre como o vigia da independência libanesa.

Bis repetiu: Ignorar, além disso, este noviço, que Hezbollah lutou mais e mais tempo do que os quatro países árabes do campo de batalha, infligindo mais perdas materiais e humanas sobre o estado hebraico do que todos esses países combinados (Egito, Síria, Jordânia, Líbano, além da OLP) durante seus numerosos confrontos com o estado hebraico (1982-2000, 2006, 2024-25 e 2026).

Que Hassan Nasrallah, mesmo de um acadêmico israelense, é o primeiro líder árabe desde Nasser a ter a capacidade de influenciar a opinião israelense.

Que Hezbollah é a principal formação paramilitar da maior comunidade libanesa, numericamente falando, os xiitas (40 por cento da população) e que, em termos de democracia digital e democracia patriótica, seu lugar no tabuleiro de xadrez libanês é um lugar de escolha, apesar das vociferações desta conjuração de cloportes.

No final do magma libanês, Hizbullah emergiu, após a ascensão da comunidade xiita no jogo político libanês, na sequência da invasão israelense do Líbano em 1982, sobre os escombros da OLP, cujo santuário libanês tinha sido erradicado naquela ocasião com o incentivo dos Estados Unidos e Arábia Saudita, os novos guardiões do Líbano.

Que o Hezbollah, o bairro ocidental, a besta negra dos sauditas e dos israelenses, tem sido constantemente submetido a um estrangulamento destinado a neutralizar a única estrutura árabe para enfrentar tanto os Estados Unidos, Israel e a dinastia Wahhabi.

Os estragos do umbigo… E ignorância, como é verdade que a ignorância não é aprendida (Pascal) e que o ignorante ignora sua própria ignorância.

5- Julgamento de Abdallah Naaman, ex-adido cultural libanês em Paris sobre o Líbano e o Dia Leste

À luz do acima, deve-se notar que não haverá salvação para a terra do Cedar, enquanto os libaneses se banharem em suas cinco fossas sépticas imparáveis: Confissionalismo, feudalismo, corrupção, ganância, colaboração com o exterior, – finalmente, por último e não menos importante, tare – e racismo interno.

Os verdadeiros cânceres nos quais o DNA de ad vitam aetrenam libanês está florescendo, disse Abdallah Naamã, ex-adido cultural na Embaixada libanesa em Paris.

Leste Le Jour (OLJ) tornou-se, desde então, uma bela isca, um boletim paroquial de um patelim provincial que sobrevive apenas graças aos subsídios do Quai d’Orsay, que procura, em vão, manter uma presença francesa em um país que foi levado em fontes batismais por um manchote mal inspirado geral » (NDLR: General Henri Gouraud), continuou o diplomata libanês por muito tempo servindo na capital francesa e bem informado dos assuntos Franco-Líbano.

« Sabe-se que a França se tornou completamente eliminada da cena Levantine, apesar das palavras dos últimos moicanos francófonos de Achrafieh, o setor cristão de Beirute, que continuam sendo impulsionados pelo fato de que Paris ainda é a mãe adotiva do Líbano », concluiu Naamã em uma declaração no localmadaniya.info

Sobre Hassan Nasrallah

Para ir mais longe em Antoine Sehnaoui, veja este link:

Para o orador árabe, a história de Al Akhbarneste link