Aoun e Salam preparam prazos diplomáticos

- Advertisement -

21

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O presidente libanês Joseph Aoun e o primeiro-ministro Nawaf Salam discutiram na sexta-feira, 18 de setembro, no Palácio de Baabda, a situação no sul do Líbano, os resultados das consultas realizadas em Paris e os próximos prazos diplomáticos do país. As conversações incluíram preparativos para a conferência internacional de apoio ao exército e às Forças de Segurança Interna, a participação libanesa na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque e uma próxima reunião sobre o Líbano em Washington. Ambos os funcionários também discutiram a revisão contínua do orçamento pelo governo.

Aoun e Salam fazem o balanço do sul do Líbano

A situação de segurança no sul do Líbano ocupou um lugar importante na entrevista entre Joseph Aoun e Nawaf Salam. O Presidente da República sublinhou a continuação dos ataques israelitas às aldeias e localidades do Sul, num contexto em que a questão da estabilidade na região permanece no centro da acção diplomática libanesa.

Essa situação afeta diretamente várias questões que Beirute deve defender com seus parceiros internacionais. Em particular, as autoridades libanesas procuram reforçar as capacidades militares, cujo papel no Sul é um dos principais elementos das discussões com os Estados Unidos, a França e outros parceiros internacionais no Líbano.

A entrevista entre os dois funcionários ocorre assim antes de várias reuniões diplomáticas importantes. Joseph Aoun informou Nawaf Salam sobre os resultados de suas reuniões em Paris e os preparativos para uma conferência internacional dedicada ao apoio às instituições militares e de segurança libanesas.

Aoun apresenta a Salam os resultados de suas reuniões em Paris

O Chefe de Estado informou o Primeiro-Ministro sobre os resultados das suas conversações em Paris com o Presidente francês Emmanuel Macron e o Rei Abdullah II da Jordânia. Estas consultas incluíram a abordagem da situação libanesa e as condições necessárias para reforçar a estabilidade do país.

Joseph Aoun também relatou sobre as discussões preparatórias para a conferência internacional para apoiar o Exército Libanês e as Forças de Segurança Interna. Esta iniciativa destina-se a mobilizar a assistência internacional a ambas as instituições, enquanto as autoridades lhes atribuem um papel central na restauração da autoridade do Estado e da segurança interna.

A preparação desta conferência tem lugar num período particularmente sensível para o exército. A Missão deve realizar as suas missões em todo o país, reforçando simultaneamente o seu destacamento para o Sul, onde a situação permanece instável em resultado dos ataques israelitas.

Em particular, o apoio externo deve ajudar a preservar as capacidades operacionais das forças libanesas. A crise econômica e financeira que afeta o país desde 2019 reduziu severamente os recursos do Estado e afetou os rendimentos dos militares e membros das forças de segurança.

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o Programa

Joseph Aoun e Nawaf Salam também prepararam a participação do Líbano nas reuniões da Assembleia Geral da ONU em Nova York, cuja semana de alto nível está prevista para começar na terça-feira, 22 de setembro.

O Primeiro-Ministro liderará a delegação libanesa. Esta presença proporcionará a Beirute uma oportunidade de apresentar as suas posições aos seus parceiros internacionais numa altura em que várias questões de interesse directo para o país permanecem abertas, incluindo a situação no Sul e o apoio às instituições estatais.

A agenda de Nova Iorque deverá também permitir que Nawaf Salam tenha uma série de contactos fora da Assembleia Geral. A reunião anual reúne Chefes de Estado, Chefes de Governo e Ministros dos Negócios Estrangeiros e é uma das principais reuniões diplomáticas multilaterais do ano.

Para o Líbano, esta sequência vem após as consultas de Paris mencionadas por Joseph Aoun e antes de outras reuniões internacionais. Assim, as autoridades procuram manter a situação libanesa na ordem do dia das discussões com os seus parceiros.

Uma reunião sobre o Líbano também prevista em Washington

Ambos os funcionários se referiram a uma reunião a ser realizada em Washington, D.C., sobre a situação libanesa. Os pormenores desta reunião não foram especificados no comunicado da Presidência, mas fazem parte de uma sequência diplomática mais ampla que envolve vários parceiros libaneses.

Washington mantém um papel importante nas questões relativas à parte sul do país e ao exército libanês. Os Estados Unidos estão também entre os principais interlocutores internacionais em Beirute nas discussões sobre estabilidade e segurança.

A reunião planeada nos Estados Unidos está a ter lugar juntamente com outra agenda libanesa em Washington, na frente económica. A ministra das Finanças, Yassine Jaber, anunciou na sexta-feira uma próxima sequência de reuniões com as instituições financeiras internacionais, enquanto Beirute procura avançar para um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional.

Estas diferentes reuniões colocam a diplomacia libanesa à frente de uma série de prazos próximos, tanto em Nova Iorque como em Washington, enquanto as autoridades estão simultaneamente a tentar garantir apoio à segurança e avançar reformas financeiras.

A confiança do Parlamento também foi referida

Joseph Aoun também felicitou Nawaf Salam após a renovada confiança em seu governo pela Câmara dos Deputados após o debate parlamentar.

Esta sequência política surge num momento em que o executivo deve simultaneamente gerir várias questões urgentes: tensões no Sul, negociações financeiras, reestruturação do sector bancário, preparação do orçamento e compromissos internacionais do Líbano.

Em particular, o Governo de Salam deve continuar a implementar as reformas financeiras esperadas após a adopção da legislação de reestruturação bancária. O projeto sobre o tratamento da « falha financeira », ou seja, a distribuição de perdas acumuladas no sistema, é agora um dos casos econômicos mais sensíveis.

No mesmo dia, uma missão do Fundo Monetário Internacional completou quatro dias de reuniões em Beirute. Os debates incidiram sobre novas reformas e preparativos para um eventual acordo de serviços do FMI.

O governo deve continuar a examinar o orçamento

A reunião entre Joseph Aoun e Nawaf Salam centrou-se finalmente na análise mais aprofundada do orçamento pelo Conselho de Ministros. O governo está atualmente trabalhando no orçamento 2027, em paralelo com discussões sobre reformas fiscais.

Esta simultaneidade poderia afectar o calendário legislativo. Na sexta-feira, o Ministro das Finanças indicou que o projecto de orçamento deveria ser transmitido ao Parlamento em 2 de Outubro. A sua consideração poderia atrasar o início das discussões parlamentares sobre o texto da lacuna financeira, sem, segundo o governo, questionar a vontade de avançar com esta questão.

A preparação orçamental realiza-se num ambiente em que o Líbano procura progressivamente restabelecer o funcionamento das suas instituições financeiras e convencer os seus parceiros internacionais da realidade das reformas empreendidas.

As próximas semanas concentrarão assim vários prazos para o executivo. Nawaf Salam deverá liderar a delegação libanesa na Assembleia Geral das Nações Unidas a partir da próxima semana, enquanto as consultas internacionais devem continuar a apoiar o exército e as questões económicas. Ao mesmo tempo, em Beirute, o Conselho de Ministros terá de prosseguir a análise do orçamento antes da sua transmissão prevista ao Parlamento no início de Outubro.