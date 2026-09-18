Líbano-IMF: O destino dos depósitos no centro das discussões

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A missão do Fundo Monetário Internacional terminou na sexta-feira, 18 de setembro, quatro dias de discussões no Líbano com prioridade: avançar na lei que deve atribuir as perdas acumuladas desde o colapso financeiro e preparar o caminho para o reembolso dos depositantes. O ministro das Finanças, Yassine Jaber, deixa claro que o início do retorno dos depósitos depende da adoção desta lei. O governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, anuncia que 8,1 bilhões de dólares serão devolvidos aos depositantes até o final de 2026 através das circulares 158 e 166. Mas a questão central permanece: quem suportará as dezenas de bilhões de dólares das perdas do sistema e quanto os depósitos podem realmente ser devolvidos?

O dia também revelou as tensões políticas em torno do próximo texto. Em Ain al-Tiné, o chefe da missão do FMI, Ernesto Ramirez Rigo, Presidente da Câmara, Nabih Berry, afirmou que qualquer lei deve garantir « os direitos dos depositantes e todos os seus depósitos ». Este requisito vem porque o Banco do Líbano defende uma abordagem baseada nos recursos realmente disponíveis. Karim Souaid salientou na sexta-feira a necessidade de não fazer promessas aos depositantes de que as instituições não seriam capazes de cumprir.

FMI completa quatro dias de discussões no Líbano

A delegação do FMI realizou as suas reuniões em Beirute de 15 a 18 de Setembro. As discussões ocorreram principalmente no Ministério das Finanças e no Hotel Fenícia. Reuniram funcionários libaneses responsáveis pelas finanças públicas, bancos, fiscalidade, dívida, orçamento e alfândegas, bem como representantes do setor privado.

A reunião final foi realizada sexta-feira no Departamento de Finanças. Reuniu Yassine Jaber, Ministro da Economia e Comércio Amer Bisat, Governador do Banco do Líbano Karim Suaid, representantes das Presidências da República e do Conselho de Ministros, bem como das administrações competentes. Ernesto Ramirez Rigo liderou a delegação do FMI.

O objectivo imediato ainda não é a assinatura de um programa financeiro final. Beirute primeiro procura alcançar umacordo a nível de serviço, ouAcordo Pessoal-Nível(SLA), com o Fundo. O Líbano já tinha obtido esse acordo em abril de 2022, mas não conseguiu satisfazer as condições para sua transformação em um programa financiado pelo FMI.

A situação era diferente em 2026. Vários textos há muito solicitados avançaram, incluindo o sigilo bancário e a reestruturação das instituições financeiras. O Parlamento adoptou igualmente importantes alterações ao quadro de reestruturação bancária em Agosto. No entanto, o caso mais sensível permanece em aberto: o do reconhecimento e distribuição de perdas.

Lei de Gap Financeiro: texto torna-se decisivo

Yassine Jaber confirmou na sexta-feira que as discussões com o FMI se concentraram na conta de défice financeiro. Por trás desta expressão técnica está o principal problema não resolvido desde o colapso de 2019: a enorme diferença entre os compromissos do sistema financeiro em dólares e os ativos realmente disponíveis para honrá-los.

Os bancos comerciais detêm grandes créditos sobre o Banco do Líbano. Têm obrigações simultâneas com os seus candidatos. O próprio banco central tem acumulado perdas consideráveis depois de usar as moedas atraídas ao sistema durante anos para financiar o Estado, manter a paridade da libra e apoiar o modelo financeiro. Por último, o Estado faltou à sua dívida em moeda estrangeira em março de 2020.

Por conseguinte, a determinação da existência de perdas deixou de ser suficiente. A lei futura deve determinar como serão reconhecidos e distribuídos entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos, seus acionistas e, de acordo com os mecanismos finalmente adotados, depositantes.

Isto explica por que esta lei agora condiciona praticamente todos os próximos passos. A reestruturação bancária não pode ser concluída sem conhecer o valor real dos activos das instituições. Os depositantes não podem saber a quota e o calendário dos seus ativos até que as perdas tenham sido afetadas. E o FMI não pode concluir um programa sustentável com um sistema financeiro cujas responsabilidades continuam em grande parte por resolver.

Jaber liga diretamente reembolsos à adoção da lei

Yassine Jaber estabeleceu nesta sexta-feira uma ligação explícita entre a adoção do texto e o retorno dos depósitos. Segundo o Ministro das Finanças, o início do processo de recuperação de ativos depende da adoção da Lei Gap Financeira.

Esta declaração é importante porque coloca o reembolso dos requerentes num mecanismo legislativo abrangente. Desde 2019, as retiradas têm sido organizadas principalmente por circulares do Banco do Líbano e por regras aplicadas pelas instituições, sem liquidação final de passivos acumulados.

O Ministro considera que a nova lei deve permitir a transição destes mecanismos provisórios para um tratamento organizado da crise. Afirma que o Banco do Líbano terá um papel central no processo e que o Governo apoiará o banco central na reestruturação do sector, no restabelecimento dos depósitos e no restabelecimento da confiança.

No entanto, Jaber reconhece que o calendário parlamentar ainda pode atrasar o texto. O governo está trabalhando em paralelo com o orçamento 2027, que será enviado ao Parlamento em 2 de outubro. Por conseguinte, a revisão do projecto de défice financeiro não pode começar imediatamente.

Esta restrição vem após sete anos de crise. Na sexta-feira, o próprio ministro salientou que o processamento do arquivo bancário não poderia mais ser atrasado.

Berry reclama garantia para todos os depósitos

Algumas horas antes, Nabih Berry tinha colocado uma demanda política muito mais forte sobre a mesa. O Presidente da Câmara recebeu em Ain el-Tiné Ernesto Ramirez Rigo, acompanhado pelo Representante Residente do FMI no Líbano, Yassine Said, e a Conselheira Maya Shueiri.

A reunião centrou-se no estado das negociações após a adopção do quadro de reestruturação bancária e no início do estudo da lei relativa ao défice financeiro. Nabih Berry reiterou à Delegação que qualquer texto deveria garantir os direitos dos requerentes e seus arquivamentos na sua totalidade.

Esta posição será decisiva quando o projecto for apresentado ao Parlamento. No entanto, levanta imediatamente a questão dos recursos. Legalmente garantir todos os créditos dos depositantes não é suficiente para criar as dezenas de bilhões de dólares necessários para reembolsá-los. Por conseguinte, o acordo futuro terá de especificar quem fornece os activos para honrar esta garantia, quanto tempo dura e como.

É precisamente neste ponto que as negociações com o FMI permanecem sensíveis. O Fundo defende há vários anos um princípio de hierarquia de perdas: os accionistas e os credores subordinados devem absorver perdas antes de poderem ser impostos aos depositantes. Durante a sua missão em Fevereiro de 2026, o FMI salientou também a necessidade de não impor uma contribuição ao Estado que tornaria a dívida pública insustentável novamente.

Por conseguinte, o debate não se concentra apenas na protecção dos requerentes. Concentra-se em como tornar essa proteção financeiramente viável.

Karim Souaid: 8,1 bilhões de dólares retornam no final de 2026

Karim Souaid introduziu uma figura precisa nesta discussão na sexta-feira. Segundo o Governador do Banco do Líbano,8,1 bilhões de dólares serão devolvidos aos depositantes até o final de 2026nas circulares 158 e 166.

Estes dois mecanismos permitem que determinadas categorias de depositantes acedam progressivamente a uma parte dos seus activos em moeda estrangeira em limites e condições definidos pelo banco central. Eles são um dos poucos canais que ainda permitem um retorno regular de dólares de contas bloqueadas desde a crise.

No entanto, os $8,1 bilhões devem ser interpretados corretamente. Isso não significa que a crise dos depósitos tenha sido resolvida de 8,1 mil milhões de euros, nos termos da futura lei. Corresponde aos montantes que o Banco do Líbano considera terem progressivamente regressado através dos mecanismos existentes até ao final de 2026.

Ao mesmo tempo, o governador afirma que existe uma « mecânica clara » para lidar com depósitos. No entanto, ele não detalhava todos os parâmetros na sexta-feira. Sublinhou a necessidade de criar um mecanismo compatível com os recursos do sistema financeiro.

Entre a promessa de Berry e a cautela de Suaid

As declarações de Nabih Berry e Karim Suaid destacam assim as duas restrições que serão colocadas sobre a futura lei. O primeiro é político e jurídico: preservar, tanto quanto possível, os direitos dos requerentes. A segunda é a contabilidade: determinar quais os recursos efectivamente existentes para converter esses direitos em restituições.

O governador escolheu um vocabulário prudente na sexta-feira. O Banco do Líbano, explicou, está explorando as possibilidades de reembolso usando uma abordagem « racional », preservando ao mesmo tempo a liquidez necessária para operar o sistema financeiro. O trabalho deve continuar mesmo antes de a lei ser finalmente aprovada.

Karim Souaid rejeitou implicitamente a lógica das promessas impossíveis de financiar. Na sua opinião, as instituições devem assumir compromissos com os depositantes que possam realmente honrar. O abrandamento de certas decisões asseguraria assim a sua viabilidade, em vez de atrasar indefinidamente a resolução da crise.

Essa cautela refere-se diretamente ao problema que bloqueou os vários planos desenvolvidos desde 2020. Reconhecer o valor nominal de um depósito é uma coisa. Identificar os ativos líquidos para reembolsá-los em dólares é outro.

O verdadeiro conflito diz respeito à distribuição de perdas

Nos últimos sete anos, esta questão tem sido responsável por grande parte do bloqueio. O primeiro plano de governo desenvolvido em 2020 já havia reconhecido a magnitude das perdas do setor financeiro. Os seguintes governos, o Banco do Líbano, o Parlamento, os bancos comerciais e o FMI divergiram então na sua avaliação e, sobretudo, na sua distribuição.

O debate é particularmente sensível porque cada opção move o custo para uma categoria diferente. Uma contribuição estatal massiva equivale a transferir parte da factura para as finanças públicas e para os potenciais futuros contribuintes. A absorção de perdas pelos bancos afecta os seus fundos próprios e accionistas. Um encargo excessivo imposto ao Banco do Líbano pode comprometer o seu balanço e a sua capacidade de manter a estabilidade monetária. A redução dos créditos dos depositantes resulta diretamente em perdas para os aforradores.

A reestruturação bancária adotada em 2026 começou a estabelecer uma hierarquia. Em especial, os accionistas devem absorver perdas antes de os depositantes e os bancos serem avaliados individualmente. Mas este quadro ainda não determina a distribuição final do buraco financeiro. Este é o papel esperado da próxima lei.

Essa articulação explica a importância da missão acabada de completar. O FMI já não negocia apenas com Beirute uma lista geral de reformas. As discussões fazem parte da própria mecânica da distribuição das perdas.

Os depositantes permanecem no centro do braço

A questão é tanto mais sensível quanto os candidatos já sofreram uma perda económica considerável desde 2019. Durante vários anos, as retiradas de livros a taxas de mercado mais baixas resultaram em descontos significativos. Outros depositantes venderam seus créditos bancários por dinheiro com grandes perdas. Os que mantiveram suas contas continuam sujeitos a restrições.

As circulares 158 e 166 melhoraram o acesso a determinados montantes, mas não constituem uma solução geral para o problema. A operação deles continua fechada e espalhada ao longo do tempo. Também não respondem à questão fundamental do valor final a ser reconhecido para depósitos.

É por isso que a afirmação de Berry sobre todos os depósitos terá consequências concretas durante a análise parlamentar. Se essa exigência se tornar um princípio consagrado na lei, o legislador terá de definir simultaneamente os ativos, prazos e mecanismos de cumprimento.

Por outro lado, um texto que reconheça formalmente os pedidos de indemnização sem prever um mecanismo de reembolso credível poderia simplesmente prolongar a situação actual.

FMI quer impedir depositantes de passar sobre acionistas

A posição oficial expressa pelo FMI sobre a sua missão anterior permite compreender uma das salvaguardas pretendidas. Em Fevereiro de 2026, a instituição recordou que não deveria ser atribuída qualquer perda aos depositantes até ter sido absorvida pelos accionistas e credores de nível inferior.

Este princípio não significa que o FMI garanta o reembolso integral de todos os depósitos. Estabelece uma ordem em que as perdas devem ser suportadas. A diferença é essencial.

O Fundo advertiu igualmente que a estratégia de reestruturação deveria continuar a ser compatível com a liquidez efectivamente disponível. Liberar muito rapidamente depósitos sem os dólares correspondentes poderia criar pressão sobre reservas, taxas de câmbio e estabilidade financeira.

A discussão com Beirute está, portanto, entre vários requisitos: reconhecer perdas, proteger a hierarquia dos credores, restaurar gradativamente os depósitos, recapitalizar instituições viáveis e evitar a contribuição do Estado reproduzindo dívida pública insustentável.

Um acordo de nível de serviço como o próximo passo

Yassine Jaber confirmou que o próximo objetivo era conseguir um novo acordo de serviço com o FMI. Ao contrário de 2022, o governo acredita que desta vez ele será capaz de introduzir várias reformas já adotadas em vez de meros compromissos.

No entanto, uma ELA permaneceria um passo intermediário. As condições prévias estabelecidas com o Fundo teriam então de ser satisfeitas antes de se chegar a um programa aprovado pelo seu Conselho de Administração e que permita o acesso ao financiamento.

Para Beirute, os juros excedem o montante que poderia ser emprestado diretamente pelo FMI. Um acordo é visto pelas autoridades como um meio de restaurar parte da credibilidade financeira do país e facilitar o acesso a outros financiamentos internacionais.

Espera-se que Jaber continue as discussões em Washington durante o mês. Ele anunciou que acompanharia o Primeiro-Ministro em reuniões com o Diretor Executivo do FMI e o Presidente do Banco Mundial. O governo espera usar esta sequência para acelerar as negociações.

A lei terá agora de responder a uma pergunta concreta

Por conseguinte, a missão de 15 a 18 de Setembro não conseguiu chegar a um acordo financeiro final. Por outro lado, tem reforçado o debate sobre a questão que tem sido uma condição de qualquer saída duradoura da crise desde 2019: como as perdas acumuladas podem ser transformadas em uma arquitetura que pode realmente restaurar depósitos?

As posições expressas na sexta-feira já traçam os limites da próxima batalha parlamentar. Nabih Berry exige que os direitos dos depositantes e todos os seus ativos sejam garantidos. Yassine Jaber afirma que o reembolso começará com a adoção da Lei Gap Financeira. Karim Suaid anuncia 8,1 bilhões de dólares devolvidos até o final de 2026, enquanto se recusa a prometer o que o Banco do Líbano não poderia financiar.

A próxima reunião será, portanto, legislativa. O Governo tem de avançar no texto ao completar o orçamento de 2027, previsto no Parlamento no início de Outubro. É na elaboração desta lei, em seguida, nas alterações a serem discutidas pelos deputados, que a resposta ainda ausente na sexta-feira terá de aparecer: não só quanto candidatos podem recuperar, mas quem vai realmente trazer os dólares necessários e quanto tempo.