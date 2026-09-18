Deir Mimas: Exército libanês recua contra Israel

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As Forças Armadas libanesas tiveram de abandonar uma posição recentemente instalada nos arredores de Deir Mimas, distrito de Marjayoun, na sexta-feira, 18 de setembro, após o avanço das forças israelenses exigindo sua evacuação. Dois tanques israelenses se aproximaram do aparelho libanês, enquanto granadas ensurdecedoras foram lançadas perto dos soldados. Os militares libaneses retiraram-se antes do reposicionamento na área da estrada Burj al-Muluuk. As forças israelenses então vasculharam várias casas antes de retornar à sua posição Tall al-Nahhas. O incidente é um teste particularmente sensível para o exército libanês, que gradualmente assumirá o controle do Sul como parte do acordo com Israel.

Para Deir Mimas, dois exércitos face a face

O incidente começou na manhã de sexta-feira nas proximidades de Deir Mimas, uma aldeia no setor oriental do sul do Líbano, na fronteira da área atualmente ocupada por Israel. O exército libanês acabara de estabelecer uma nova posição sobre um eixo que liga, entre outros, Deir Mimas a Burj al-Muluk.

Uma força israelita avançou para esta posição. Dois tanques avançaram na estrada antes de parar em frente a um aterro, atrás do qual estavam veículos do Exército Libanês. A distância entre os dois dispositivos foi muito reduzida.

O exército libanês enviou reforços. A situação foi transformada por várias horas em um confronto direto, sem troca de munição viva entre os dois exércitos.

No entanto, os militares israelenses lançaram seis granadas ensurdecedoras em torno da posição. De acordo com relatos de vários meios de comunicação libaneses, Israel havia solicitado anteriormente a evacuação do novo ponto militar libanês.

O equilíbrio de poder era particularmente desequilibrado. O exército israelense tinha engajado tanques na vizinhança imediata do dispositivo, enquanto os soldados libaneses tinham recebido a tarefa de manter uma posição à margem de uma área controlada por militares israelenses.

Israel exige a retirada da posição libanesa

É esta exigência israelita que confere ao incidente de Deir Mimas o seu significado político. Não era apenas uma patrulha israelita que passava perto de um posto libanês. O confronto dizia directamente respeito à possibilidade de o exército libanês estabelecer uma posição no território que é chamado a controlar.

De acordo com as informações disponíveis, Israel desafiou o estabelecimento deste ponto e solicitou sua evacuação. Os relatórios locais também indicaram uma ameaça à posição se os soldados libaneses se recusassem a sair.

O exército libanês finalmente recuou. As estimativas da distância de afastamento diferem de uma testemunha para outra. Um fotógrafo no local relatou um reposicionamento de cerca de 100 metros numa primeira fase. Outros relatos locais se referiam a um movimento maior em direção ao norte e à estrada Burj al-Muluk.

O que está estabelecido é que o dispositivo instalado perto de Deir Mimas não foi defendido por armas quando as forças israelenses avançaram. O Exército Libanês tem favorecido a retirada e a utilização de mecanismos de ligação para prevenir o confronto directo.

Para qualificar este episódio como « capitulação » é, portanto, uma avaliação política. Militarmente, os fatos mostram quesob pressão de uma força estrangeira, sem o compromisso armado do exército libanês de manter a posição.

Soldados libaneses alvo de granadas ensurdecedoras

O episódio não se limitou a um confronto estático. Quando os militares libaneses tentaram manter ou restabelecer sua presença, as forças israelenses atiraram granadas ensurdecedoras em seu ambiente imediato.

Seis granadas foram relatadas. Nenhuma troca de fogo entre os dois exércitos foi relatado e nenhumas baixas entre os militares libaneses foram relatadas na primeira informação disponível.

Os moradores foram bloqueados em casa durante o confronto. Movimentos na entrada de Deir Mimas foram severamente interrompidos, enquanto tanques israelenses ocuparam o acesso à área.

O incidente então se moveu em torno das casas perto da posição abandonada. Soldados israelenses vasculharam várias casas. O exército libanês então reposicionou-se para a estrada principal de Burj al-Muluuk.

As forças israelenses eventualmente deixaram a área onde avançaram e retornaram para Tall al-Nahhas. O exército libanês manteve sua presença no eixo Burj al-Muluuk e em outras posições em torno de Deir Mimas.

O « mecanismo » usado para evitar confrontos

Os contactos foram iniciados durante o confronto através do mecanismo de tratamento de incidentes entre as partes. Ajudaram a evitar que o cara a cara se degenerasse em troca de fogo.

Isto é coerente com a doutrina seguida até agora pelo exército libanês contra as forças israelitas. A instituição militar não participa diretamente na guerra contra Israel e procura evitar um confronto convencional que não recebeu ordem política nem meios materiais para se envolver.

Essa cautela, no entanto, assume uma nova dimensão em Deir Mimas. O exército libanês não estava enfrentando um ataque contra uma posição do Hezbollah. Foi seu próprio acordo que foi contestado pelos militares israelenses.

O episódio levanta assim uma questão concreta: até que ponto o exército pode realmente implantar-se nos territórios onde se supõe que irá gradualmente substituir as outras forças armadas e restaurar a autoridade exclusiva do Estado?

Na sexta-feira, em Deir Mimas, este limite foi fixado pelas forças israelitas.

Um incidente no centro do acordo com Israel

O quadro particularmente sensível do acordo celebrado em 26 de Junho após várias rondas de negociações no âmbito da mediação americana faz parte do quadro face a face. Os arranjos incluem a retirada gradual das forças israelenses dos territórios que controlam no sul do Líbano e o destacamento do exército libanês.

Está também ligada ao desarmamento do Hezbollah e à restauração do monopólio estatal das armas.

No papel, os dois movimentos devem, portanto, responder: a retirada israelita de um lado, o alargamento da autoridade do exército libanês do outro. No campo, sua sincronização permanece muito mais difícil.

Israel manteve o controlo das zonas do sul do Líbano e justificou a sua presença pela necessidade de prevenir ameaças contra o seu território. Ao mesmo tempo, o exército israelense continua a realizar greves, operações terrestres e destruição em várias áreas.

O exército libanês também está a tentar expandir gradualmente o seu destacamento. Mas o incidente de Deir Mimas mostra o que acontece quando essas duas lógicas se encontram fisicamente: uma posição libanesa pode ser diretamente confrontada com uma força israelense recusando seu acordo.

Paradoxo do Desarmamento do Hezbollah

O incidente está directamente relacionado com o debate sobre o desarmamento do Hezbollah. O princípio defendido pelas autoridades libanesas baseia-se no monopólio de defesa do Estado e no destacamento do exército em áreas onde as estruturas militares do Hezbollah devem desaparecer.

No entanto, esta estratégia pressupõe que o exército possa exercer efectivamente a sua autoridade no território em causa.

Deir Mimas põe esta condição à prova. Se o exército libanês gradualmente substitui o Hezbollah em certas áreas, mas depois tem de abandonar uma posição quando Israel exige a sua retirada, a questão da sua capacidade de garantir eficazmente a soberania do Estado torna-se inevitável.

Isto não significa que os militares libaneses tivessem uma missão para abrir fogo na sexta-feira. Tal decisão poderia ter provocado confronto militar direto entre o Líbano e Israel e levado a uma escalada muito maior.

Mas a alternativa escolhida também tem um custo político. As imagens de uma Forças Armadas libanesas que se reposicionam contra veículos blindados israelitas podem alimentar os argumentos dos opositores ao desarmamento do Hezbollah, que há muito sustentam que o exército regular não tem meios para proteger o território sozinho.

O incidente surge, portanto, num momento particularmente sensível para as autoridades libanesas, que tentam obter mais recursos para a instituição militar.

O incidente ocorreu após as reuniões de Paris

O calendário é particularmente impressionante. A face a face de Deir Mimas surge após consultas em Paris sobre o apoio internacional ao exército libanês.

O Presidente Joseph Aoun encontrou-se com o Presidente francês Emmanuel Macron e o Rei Abdullah II da Jordânia. As discussões preparatórias centraram-se também na conferência internacional de apoio ao Exército Libanês e às Forças de Segurança Interna.

Na manhã de sexta-feira, Joseph Aoun relatou essas reuniões ao primeiro-ministro Nawaf Salam. Ambas as autoridades referiram-se especificamente à situação no Sul e à continuação dos ataques israelitas.

Algumas horas antes, no terreno, os militares libaneses encontraram tanques israelenses em Deir Mimas.

Esta sucessão de acontecimentos ilustra o fosso entre o objectivo diplomático e a realidade militar. Os parceiros internacionais apelam ao exército libanês para que assuma mais responsabilidade no Sul. Beirute pede equipamento, financiamento e apoio político. Mas sua implantação ocorre em um ambiente onde o exército israelense mantém considerável superioridade militar e ainda controla partes do território libanês.

Um exército que evita confronto direto

A ausência de uma resposta libanesa não é novidade na doutrina do exército desde o início da guerra. As forças armadas libanesas procuraram permanecer fora do confronto entre Israel e Hezbollah, mesmo quando as posições militares ou militares foram afetadas.

Essa postura é baseada em uma realidade estratégica. As capacidades militares de ambos os exércitos não são comparáveis. Israel tem, entre outras coisas, um avião de combate, inteligência considerável, pessoal pesado blindado e um poder de fogo muito maior.

Uma decisão local de abrir fogo em Deir Mimas teria rapidamente ultrapassado a aldeia. Poderia ter envolvido directamente o Estado libanês num confronto militar com Israel.

A questão levantada na sexta-feira não é, portanto, apenas a do comportamento de alguns soldados numa barragem. Diz respeito às instruções políticas dadas ao exército quando uma força israelita avança sobre uma posição libanesa e exige a sua evacuação.

Não houve nenhum anúncio oficial na tarde de sexta-feira que o exército tinha sido ordenado a envolver forças israelenses em tais situações.

Israel retira-se, mas mantém a iniciativa

O confronto terminou sem troca de fogo. Depois de avançar, impondo uma retirada da posição libanesa e vasculhando as casas, as forças israelenses deixaram as imediações de Deir Mimas e retornaram à sua posição Tall al-Nahhas.

O exército libanês permaneceu implantado na estrada principal para Burj al-Muluuk. Portanto, não deixou toda a área e o incidente não pode ser descrito como um abandono de Deir Mimas pela instituição militar.

Mas o curso do confronto permanece significativo. A disputada posição libanesa não foi mantida contra o avanço israelense. Israel conseguiu entrar na área, lançar granadas ensurdecedoras, conduzir buscas e, em seguida, retirar-se sem confronto com o exército.

É esta sequência, mais do que a duração da incursão, que faz de Deir Mimas um precedente para assistir. O destacamento gradual do exército libanês no Sul deve necessariamente produzir outras situações em que as suas posições se aproximem das zonas ainda controladas por Israel.

O próximo teste será, portanto, se o mecanismo de coordenação permite estabelecer regras que impeçam a repetição de tais situações, ou se qualquer novo acordo libanês próximo da zona ocupada pode ser contestado no terreno por Israel.

Na noite de sexta-feira, os tanques israelenses retornaram para Tall al-Nahhas, e o exército libanês permaneceu presente no eixo Burj al-Muluq. Mas a posição por trás do confronto tinha, em questão de horas, demonstrado a dificuldade de transformar o princípio da implantação do Estado no Sul em controle efetivo do território.