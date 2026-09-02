2 de Setembro de 2004: ONU vota contra a Síria

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2 de Setembro de 2004 — O Conselho de Segurança das Nações Unidas adopta a Resolução 1559: retirada das tropas estrangeiras, desarmamento das milícias, eleições presidenciais livres. Um ponto de viragem que levou à demissão e subsequente assassinato de Rafic Hariri, e à retirada síria de 2005.
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