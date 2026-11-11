Sul do Líbano, Irã e Ucrânia: 11 de novembro jornal
Libnanews, 11 de novembro de 2026.
Sul do Líbano, investigação Bcharré/Batroun, Irão, Síria, Ucrânia e petróleo. Os balanços e anúncios podem ser alterados.
Fontes do dia:
Libnanews: https://libnanews.com/sud-liban-frappes-Israeli-a-qantara/
https://libnanews.com/batroun-salam-reagit-a-la detenções-de-cinco-hommes/
Reuters (Iran): https://wsau.com/2026/11/11/iran-will-not-allow-enriched-nuclear-material-to-leave-the-país-security-chefe-says/
Reuters (Síria): https://www.reuters.com/world/midddle-leste/eu-explores-deeper-syria-parceria-flags-preocupa-over-russian-role-2026-11-11/
AP (Ucrânia): https://www.aol.com/articles/russian-ukraine-hold-second-day-093945000.html
Reuters (petróleo): https://www.aol.com/articles/oil-rises-dois meses-low-020102000.html
Drachives, não eventos do dia. Disposição, fundo turvo e titulação de Libnanews.
Beirute, 04/01/2026 : TorbeyCharbel, CC BY 4.0.
UNIFIL, 24/10/2024: Ministério do Exército, CC BY 4.0.
Parlamento de Beirute, 16/09/2003: Ismail Küpeli, CC BY 2.0.
Teerão, 25/04/2012: ninara, CC BY 2.0.
Damasco, 2005: upyernoz, CC BY 2.0.
Raffinerie de Wilhelmshaven, Alemanha, 23/03/2008: KuK, domínio público.
Blinken-Zelenskyy, Kiev, setembro de 2023: Chuck Kennedy / Departamento de Estado dos EUA, domínio público.
Fotos via Wikimedia Commons. Licenças:
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Nativo:
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parlamento Beirute.jpg
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