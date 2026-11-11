Atualização de 11 de novembro: essencial em 5 minutos

No sul do Líbano, greves e um incidente em Baraachit dominam a noite de 11 de novembro. Nawaf Salam acompanha a investigação entre Batrun e Bcharré. O Irão recusa-se a transferir materiais enriquecidos, enquanto a União Europeia estuda as suas relações com a Síria. Na Ucrânia, as conversações conduziram a um acordo de princípio sobre os prisioneiros. O presente ponto distingue factos, declarações e decisões ainda pendentes, antes das reuniões parlamentares e do clima de quinta-feira.

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Ataques e incidentes no sul do Líbano, investigação entre Batrun e Bcharré, posição iraniana sobre nuclear, projeto europeu para a Síria e acordo de princípio sobre prisioneiros na Ucrânia: a principal notícia desta quarta-feira 11 novembro 2026. A edição desta noite reúne as informações verificadas disponíveis às 18:35 hora de Beirute. Leitura: cerca de cinco minutos.

Actualização: no Sul do Líbano, greves sem balanço consolidado

O dia começou com vários relatos de greves israelenses em Qantara. Os boletins da manhã da agência oficial libanesa descrevem passagens repetidas da aviação e um míssil que não explodiu. Uma greve também foi relatada em Kfar Tebnit, distrito de Nabatiyah.

Ao amanhecer, um drone supostamente derrubou dois dispositivos explosivos entre Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah, de acordo com o mesmo relatório. Tiroteio também foi relatado em direção ao bairro de Al-Khazzan em Majdal Zoun. Os envios não especificam os alvos ou todos os danos. Não fornecem um balanço humano consolidado.

Mais tarde, um despacho oficial da agência, retomado na imprensa libanesa, relatou a explosão de um drone israelense perto da varanda de uma casa nos arredores de Baraashit. Nenhum ferimento foi relatado para este incidente específico. Esta indicação não é válida para todos os ataques do dia. O tempo exato da explosão e a extensão dos danos à casa permanecem não especificados.

As horas das cédulas não devem ser confundidas com as dos acontecimentos. Da mesma forma, sucessivas repetições de uma expedição não correspondem a tantos ataques. Nenhum número de vítimas pode ser deduzido do silêncio dos primeiros relatos.

Após a UNIFIL, o G7 pede arquitetura de segurança

Do lado diplomático, a declaração dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reunidos em Paris em 9 e 10 de Novembro continua a ser um marco importante. Apela ao respeito do cessar-fogo e apoia a resolução 1701 e o quadro trilateral.

Os Ministros apelam à realização de progressos nas áreas-piloto: desarmamento verificável do Hezbollah, reafectação das forças israelitas e destacamento do exército libanês. Além disso, apelam a uma arquitectura de segurança duradoura para apoiar as forças libanesas após o termo do mandato da UNIFIL. Só esta orientação diplomática não é a criação de uma nova força internacional. O texto não permite anunciar a composição.

Batrun–Bcharré: Salam segue o inquérito, sem julgamento

Nawaf Salam contatou os funcionários judiciais e de segurança após a prisão de cinco homens entre as alturas de Batrun e Bcharré. De Antalya, onde participa da COP31, o Primeiro-Ministro juntou-se aos Ministros do Interior e da Justiça, ao Procurador-Geral e ao Director-Geral das Forças de Segurança Interna.

O chefe de governo afirma que as investigações não devem ser limitadas à lei. O Ministério Público apresenta os detidos como membros do Hezbollah. No entanto, não anunciou qualquer juízo no relatório consultado.

As contas dos documentos detidos pelos suspeitos permanecem divergentes. A sua qualificação como mapas ou planos não é estabelecida pelos elementos institucionais disponíveis. Nenhum projeto de ataque pode, portanto, ser apresentado como demonstrado. As pessoas detidas continuam a ser consideradas inocentes, enquanto a investigação deve especificar os motivos da sua presença e a natureza dos documentos apreendidos.

Irão: Rezaei recusa-se a transferir materiais enriquecidos

O oficial de segurança iraniano Mohsen Rezaei disse que o material nuclear enriquecido não deixaria o Irã. Numa entrevista de televisão publicada na quarta-feira por uma agência internacional, ele também avisou que novas greves americanas teriam consequências.

Esta declaração expõe a posição de Teerão; não anuncia qualquer acordo nem retoma de ataques. Uma agência iraniana também relata que Rezaei liga a cessação das hostilidades a todas as frentes regionais, especialmente no Líbano. As condições formuladas por um funcionário iraniano não devem ser confundidas com os compromissos aceites pelas outras partes.

Síria: aproximação dos estudos da União Europeia

A União Europeia está a ponderar o reforço das suas relações com Damasco, de acordo com um documento de trabalho comunicado por uma agência internacional. Os caminhos incluem a reforma do sector da segurança, o investimento e o relançamento de um acordo comercial há muito congelado.

Preparado antes da reunião dos Ministros Europeus de 16 de Novembro, este documento exprime igualmente preocupações quanto à influência russa. Trata-se de orientações para discussão, não de uma parceria já adoptada ou que entrou em vigor.

Ucrânia: acordo de princípio em matéria de intercâmbio de prisioneiros

Os dois dias de discussões em Abu Dhabi acabaram. A Rússia e a Ucrânia anunciaram um acordo-em-princípio sobre uma importante troca de prisioneiros, na sequência de conversações mediadas pelos EUA. Nenhum grande avanço no final da guerra foi anunciado.

O intercâmbio não deve ser apresentado como já foi alcançado. Os anúncios disponíveis também não permitem um cessar-fogo. Esta é a principal evolução das notícias matinais, que ainda descrevem as negociações em curso.

Clima e Parlamento: reuniões de quinta-feira

Em Antalya, a Cimeira dos Líderes da COP31 realiza-se de 11 a 12 de Novembro. O programa oficial inclui declarações nacionais, mesas redondas e eventos de alto nível. A presença de Chefes de Estado e de Governo abre uma sequência política; não constitui, por si só, um acordo final sobre o clima.

No Líbano, a agenda parlamentar de quinta-feira, 12 de novembro, inclui um acordo de empréstimo com o Banco Mundial para reforçar as redes de segurança social. Prevê igualmente dotações para cobrir parte dos atrasos públicos em relação à electricidade no Líbano, bem como medidas relativas a projectos solares de pequenas e médias empresas.

O montante proposto para a electricidade não paga ascende a 8.950 mil milhões de libras. Outro projecto centra-se na aceleração da transformação digital do Líbano. Estes textos estão na ordem do dia: a sua inclusão não significa a adopção ou o pagamento de financiamento. Os debates e as votações de quinta-feira terão de esclarecer o seu destino.

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