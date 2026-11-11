Sul do Líbano: Um drone explode perto de uma casa em Baraachit

Um drone israelense explodiu perto da varanda de uma casa em Baraashit em 11 de novembro, sem ferimentos relatados pela agência oficial. As explosões também são relatadas na área de Deir Sériane. Actualização dos factos e informações ainda disponíveis.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um drone israelense explodiu perto da varanda de uma casa nos arredores de Baraashit, distrito de Bint Jbeil, quarta-feira, 11 de novembro de 2026. De acordo com um despacho da Agência Nacional de Informação, que foi assumido por vários meios de comunicação libaneses, nenhum ferimento foi relatado para este incidente. Este desenvolvimento acrescenta às greves matinais relatadas em Qantara e Kfar Tebnit.

Baraachit, um incidente relatado por volta do meio-dia

A informação sobre a casa de Baraachit aparece em um boletim informativoElnashra emitido às 1244 horas, tempo de Beirute, e em um reavivamento deAkhbar al-YawmEssas publicações descrevem o mesmo evento. A sucessão deles torna impossível contar vários ataques.

O tempo de transmissão não define a hora exata da explosão. O relatório não especifica a extensão dos danos à carcaça ou o tipo exato de dispositivo. A ausência de lesões relatadas diz respeito a esta explosão, e não constitui uma avaliação geral do dia para o sul.

Uma explosão relatada entre Deir Sériane e Qousseir

Antes, o correspondente deLíbano Debate comunicado às 11h13uma explosão entre Deir Sériane e Qousseir. Líbano ON relatou de volta às 11:24. Estes relatórios não dão uma avaliação humana nem uma descrição precisa dos danos. Eles permanecem atribuídos às suas fontes, sem confirmação oficial diretamente pesquisável.

O motorista detido em Naqoura foi libertado

Outro desenvolvimento diz respeito ao homem de Kfar Tebnit detido na terça-feira em Naqoura. SegundoEast-The Day, que cita fontes de segurançaFoi libertado na quarta-feira. Conduzia um camião-tanque carregado de combustível para Rmeich quando foi preso. Nenhum comunicado oficial independente foi encontrado para confirmar as circunstâncias de sua libertação.

As greves matinais permanecem distintas

Os boletins da manhã da agência oficial relataram ataques em Qantara e Kfar Tebnit, um míssil não explodido em Qantara e dois foguetes lançados ao amanhecer entre Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah. Eles não forneceram resultados humanos. Estes factos são detalhados no nossorelatório da manhã.

Este número recolhe as informações disponíveis em 11 de Novembro, sem estabelecer uma avaliação consolidada das vítimas ou danos. Os desenvolvimentos verificados são seguidos no nossodirecto para o Sul do Líbano.

Fotografia de arquivo: Khiam visto de Marjayoun, data de filmagem não estabelecida. Não mostra nem Baraachit nem os eventos de 11 de novembro. © François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews