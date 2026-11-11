A construção de uma instalação não garante o tratamento eficaz dos resíduos. Coleta, triagem, manutenção, financiamento e oportunidades de mercado são uma condição de toda a cadeia. Esta decodificação distingue volumes produzidos, capacidades anunciadas e resultados verificáveis, e então explica as informações necessárias para avaliar uma linha sem atribuir às plantas desempenho não documentado.

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O debate sobre resíduos no Líbano centra-se muitas vezes em instalações: construir uma fábrica, pôr um centro em serviço, encontrar um aterro. O caso levado por Al Liwa em 11 de novembro, atribuído a Al Jazeera, no entanto, aponta para uma dificuldade mais ampla. Entre o lixo doméstico e o destino dos materiais, cada passo depende dos passos anteriores e próximos.

Saida fornece neste arquivo um ponto de partida para discutir o funcionamento da cadeia. No entanto, um diagnóstico quantificado de sua instalação exigiria dados recentes sobre recebimento, processamento e liberação. Uma capacidade teórica por si só não nos permite saber o quanto é realmente valorizado.

Três quantidades a não confundir

A quantidade de resíduos gerados descreve o que as famílias e as atividades geram. A quantidade coletada mede o que entra no serviço. A quantidade tratada de acordo com um processo definido corresponde a uma etapa adicional. Os três dígitos podem diferir muito sem necessariamente serem falsos.

As 6.200 toneladas por dia mencionadas no kit de imprensa referem-se a uma estimativa dos resíduos produzidos, não a um volume cuja transformação seria demonstrada. Na ausência de um balanço primário recente para verificar a sua metodologia e âmbito, este valor não pode ser utilizado para calcular uma taxa de desempenho nacional.

A mesma cautela se aplica a uma planta anunciada várias centenas de toneladas por dia. É importante saber se a capacidade requer operação contínua, algum tipo de resíduo e manutenção regular. Os acórdãos, as recusas de entrada e a composição das contribuições alteram o resultado real.

A ordenação começa antes da máquina

Quando determinados materiais orgânicos, embalagens e resíduos são misturados, sua separação torna-se mais difícil. A qualidade do material recuperado é tão importante quanto a sua quantidade. Um lote sujo pode não encontrar uma saída nas mesmas condições que um material devidamente separado.

Portanto, um programa de triagem de fonte não se limita a distribuir contêineres. É necessário organizar uma coleção que mantenha fluxos separados, informe os usuários e verifique o que acontece com o destino. Se tudo é misturado no mesmo transporte, a confiança e a utilidade do gesto deterioram-se.

O tratamento também produz resíduos. Uma avaliação credível deve explicar o que está a ser reciclado, o que está a ser tratado biologicamente, o que resta a eliminar e onde é que estas libertações resultam. A apresentação de todas as entradas de uma planta como resíduo recuperado iria mascarar a última parte da cadeia.

Um quadro jurídico e obrigações operacionais

A Lei n.o 80 de 2018 fornece o quadro para a gestão integrada de resíduos sólidos. O Ministério do Meio Ambiente recorda, num comunicado de imprensa sobre uma circular do governo de 2024, as regras relativas à recolha, transporte, triagem, compostagem, outros tratamentos e eliminação final. Esta cobertura de toda a cadeia é precisamente o que distingue uma política de gestão de um simples inventário de obras.

O Ministério também apresenta uma estratégia nacional integrada numa página de 1 de junho de 2026A existência de um documento estratégico deve distinguir-se do financiamento, dos mercados e dos equipamentos efectivamente implementados. Uma data citada pela imprensa não é suficiente para estabelecer que um novo plano foi adoptado ou integralmente executado este mês.

Para avaliar um projeto, é necessário examinar suas responsabilidades operacionais: quem paga por consumíveis, mantém as máquinas, controla descargas e garante continuidade quando a instalação pára? Um investimento inicial pode permanecer improdutivo se não for coberto.

Transparência útil para os habitantes

Um quadro de monitorização local deverá aproximar as tonelagem de entrada, os dias de funcionamento, os materiais de saída e o destino das recusas. Os contratos, pagamentos e controlos ambientais proporcionariam um segundo nível de leitura. Estes dados permitiriam discutir os custos sem confundir os preços recebidos por tonelada com os preços efectivamente valorizados por tonelada.

O caso de Saida deve ser avaliado sobre esses elementos, sem atribuir aqui um desempenho não documentado ou falha. A nível nacional, a questão permanece concreta: os resíduos entram numa cadeia financiada e controlada para o seu destino final? O número de instalações por si só não dá a resposta.

Quitação de Jdeideh e, à distância, fotografia de arquivo Bourj Hammoud, 2019. Esta ilustração não mostra a instalação de Saida ou sua condição em 2026. Toda a foto preservada, vestido editorial Libnanews. © Libnanews.com.

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