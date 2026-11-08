Japão: Um terremoto de magnitude 5.7 ferido

Um terremoto de magnitude 5.7 atingiu o Japão central no domingo 8 de novembro, com um forte tremor em Chita, província de Aichi. Lesões, janelas quebradas e distúrbios ferroviários foram relatados. A Agência Meteorológica Japonesa não relata um risco de tsunami para este evento. Pede uma maior vigilância face a novos choques, pedras em queda e chuvas em terreno frágil. As autoridades locais continuam a avaliar os danos e o impacto humano.

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Um terremoto de magnitude 5.7 atingiu o oeste da província de Shizuoka, no Japão central, domingo, 8 de novembro de 2026, em 0104 hora local. O choque causou ferimentos e danos à propriedade em várias cidades. A Agência Meteorológica Japonesa apela às pessoas dos sectores mais afectados para que permaneçam vigilantes durante uma semana.

Terremoto no Japão: um forte tremor em Chita

A JMA coloca a lareira a 41 quilómetros de profundidade, após uma estimativa inicial de cerca de 40 quilómetros. Mantém uma magnitude provisória de 5.7. Em Chita, perto de Aichi, a intensidade atingiu o nível superior da escala japonesa. Esta figura descreve o tremor local, não a magnitude do terremoto.

A Agência não identificou um risco de tsunami associado a este acontecimento. A vibração afetou grande parte do centro do arquipélago. A imprensa japonesa informa que as vitrines e os bens da loja foram quebrados. As imagens mostram livros espalhados numa livraria.

Um equilíbrio humano ainda provisório

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas, segundo relatos da mídia disponíveis no domingo. Várias lesões ocorreram durante as quedas, incluindo evacuações. Este balanço mantém-se provisório e não constitui uma declaração de alívio nacional definitiva.

O tremor também levou a precauções no transporte. Os comboios de alta velocidade Shinkansen funcionavam a uma velocidade reduzida nos sectores em causa, segundo uma agência de notícias. O objectivo desta medida é limitar os riscos antes de assegurar a condição de pista.

Na Prefeitura de Aichi, as autoridades reuniram sua unidade de gestão de desastres no domingo às 10h. Comunidades vizinhas também publicaram edições. Essas avaliações locais devem esclarecer a extensão dos danos para além das primeiras imagens transmitidas durante a noite.

Vigilância reforçada em encostas frágeis

Autoridades meteorológicas relatam um risco aumentado de quedas de rocha e colapso de declive. Eles recomendam atenção especial para novos tremores e chuva. Os primeiros dois a três dias constituem um período de vigilância reforçada.

O JMA também anunciou uma redução temporária dos limiares desencadeando certos alertas relacionados a deslizamentos de terra nas comunidades Aichi fortemente abalada. O solo frágil pode tornar-se perigoso com menos precipitação do que o normal.

A casa está na área planejada para um terremoto no poço de Nankai. No entanto, a Agência considera que este acontecimento não indica qualquer alteração específica no bloqueio entre as chapas. Continua a monitorizar a actividade sísmica e a deformação do solo.

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