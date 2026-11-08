Route du Rhum : Laperche ganha e bate o recorde

Tom Laperche venceu a Route du Rhum 2026 em Ultim a bordo da SVR-Lazartigue, a partir de sua primeira participação. A organização anuncia um tempo de 6 dias, 13 horas, 27 minutos e 40 segundos, melhor do que a referência de Charles Caudrelier em 2022. Uma depressão tropical e uma distração para ajudar Armel Le Cléac No domingo de manhã, Thomas Coville e Louis Burton continuaram sua abordagem a Pointe-à-Pitre, enquanto o ranking final permaneceu sujeito a decisões do júri.

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Tom Laperche venceu a Route du Rhum 2026 na classe Ultim, a partir de sua primeira participação. O navegador francês de 29 anos cruzou a linha em Pointe-à-Pitre, Guadalupe, a bordo da SVR-Lazartigue. A organização anuncia um tempo de 6 dias, 13 horas, 27 minutos e 40 segundos, inferior ao recorde estabelecido por Charles Caudrelier em 2022.

A chegada ocorreu no sábado 7 de novembro às 22:31:40 em Guadalupe. Era domingo, 8 de novembro, às 0231:40 UTC, ou seja, 0331 em Paris e 0431 em Beirute. Esta discrepância explica que a mesma vitória data de sábado nas Índias Ocidentais e de domingo na Europa.

Laperche sucedeu o vencedor de 2022 em uma disputa transatlântica solo entre Saint-Malo e Pointe-à-Pitre. Esta décima terceira edição foi da Bretanha em 1 de novembro. Sua chegada não terminou a corrida para toda a frota: os outros Ultims continuaram sua corrida, assim como os concorrentes das outras categorias.

Route du Rhum: uma referência reduzida em mais de seis horas

O tempo anunciado pelo organizador melhora a marca de Charles Caudrelier em 6 horas, 19 minutos e 45 segundos. Em 2022, o capitão de Maxi Edmond de Rothschild tinha terminado em 6 dias, 19 horas, 47 minutos e 25 segundos. Este desempenho tinha instalado uma referência durante a semana na rota entre a Bretanha e Guadalupe.

No entanto, deve ser feita uma distinção entre o tempo do cruzamento da linha, o tempo da corrida comunicada e a classificação após as decisões do júri. O boletim de chegada do Laperche mantém uma reserva para o júri. Um bônus também diz respeito ao seu desvio para levar assistência a Armel Le Cléac. O momento aqui é o publicado pela organização; Não é aplicada qualquer correcção adicional.

A rota Route du Rhum representa cerca de 3.543 milhas náuticas ao longo de sua distância teórica. As trajetórias realmente seguidas são mais longas. Dependem, em particular, do vento, dos sistemas climáticos e das escolhas rodoviárias. Assim, o registro compara tempos no mesmo evento, sem significar que os vencedores atenderam às mesmas condições.

Depressão tropical na última parte da rota

O fim da corrida não consistia em um final tranquilo nos ventos alísios. Em umas férias publicadas pela organização em 6 de novembro, Laperche descreveu uma depressão tropical a ser negociada antes das Índias Ocidentais. Grandes nuvens e passagens ventosas complicaram a sua progressão.

O capitão relatou a incomum ausência de ventos alísios nesta área. Ele estava planejando um fim de curso com o vento do sudoeste, perto, e transferências a bordo. Nesta configuração, a embarcação deve ascender ao vento em vez de desfrutar de um fluxo regular da parte traseira.

Esta transição também exigiu uma gestão cuidadosa do repouso. Laperche explicou procurar oportunidades para dormir, apesar de mudanças frequentes nas condições. Seu avanço permitiu-lhe reduzir os riscos, mas não removeu as manobras ou a vigilância. A preservação do barco e lucidez permaneceu necessária até Pointe-à-Pitre.

Um desvio para ajudar Armel Le Cléac

O cruzamento também foi marcado pela capsificação de Armel Le Cléac O capitão do Banque Populaire XI, que estava entre os adversários de Laperche, desencadeou seu farol de angústia. Um navio de carga recuperou então em boa saúde, de acordo com as informações comunicadas sobre a operação de resgate.

Laperche desviou temporariamente para ele. Foi anunciado um aumento de uma hora e dois minutos para esta assistência. Este episódio deve permanecer distinto da comparação de desempenho: o tempo gasto no resgate não é uma escolha tática para vencer a corrida.

Os rankings de Ultim consultados na manhã de domingo mencionaram três abandonos: Charles Caudrelier em Maxi Edmond de Rothschild, Anthony Marchand em Actual Ultim 4 e Armel Le Cléach em Maxi Banque Populaire XI. Estas retiradas alteraram profundamente a concorrência durante a travessia.

De Figaro a trimaran SVR-Lazartigue

Esta vitória prolonga uma progressão já documentada em vários meios de comunicação. Laperche venceu o Solitaire du Figaro em 2022. Juntou-se a MerConcept em 2021 como coskipper de François Gabart na SVR-Lazartigue.

A sua formação em engenharia acompanha esta aprendizagem técnica. O trimarã, lançado em 2021, é uma máquina que ele conhece desde seus primeiros anos. Sua viagem não se limita a tomar o controle de um barco para este transatlântico. Foi construído com a equipe que a operou, ao lado de Gabart e depois de Franck Cammas.

Os resultados de 2025 já haviam confirmado esse aumento no poder, com vitórias sobre a Rolex Fastnet Race e o Transat Café Lour. O sucesso solo no Pointe-à-Pitre agora adiciona a Route du Rhum a esta lista.

Coville e Burton continuam sua aproximação

Em 8 de novembro, às 11h00, Thomas Coville foi o segundo em Sodebo Ultim 3. Sua última posição, a 1045, o colocou a 87,2 milhas do final. Louis Burton, em Armand Thiery, seguiu na terceira posição, a 146,9 milhas do gol.

Guirec Soldée, na LIAMM, e Alexia Barrier, na IDEC Sport – CIC, foram então listados. Estas posições descrevem uma pontuação no mar, não um pódio adquirido. Os lugares por trás de Laperche continuaram a ser confirmados pelas passagens aéreas em Pointe-à-Pitre.

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