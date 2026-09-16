Israel quer dois milhões de pessoas deportadas de Gaza

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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse na quarta-feira, 16 de setembro, que Israel estava se preparando para retomar uma grande guerra na Faixa de Gaza e implementar um projeto para deixar seus aproximadamente dois milhões de habitantes palestinos. Ele descreve este projeto como uma « migração » voluntária. Suas declarações foram feitas em um momento em que os Estados Unidos garantiram que nenhum deslocamento forçado da população foi planejado e que o cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025 permaneceu frágil.

Israel Katz já não apresenta a partida maciça dos palestinos de Gaza como uma hipótese distante. O Ministro da Defesa de Israel está ansioso por uma nova ofensiva contra o Hamas.

Segundo ele, o exército israelense está pronto para retomar a luta em larga escala se for ordenado a eliminar o movimento palestino. Esta operação iria então implementar o que ele chama de « plano de migração ».

O projeto poderia afetar toda a população da Faixa de Gaza, ou cerca de dois milhões de pessoas.

O ministro já havia declarado no início de setembro que Israel estava pronto para organizar sua partida por terra e mar. Ele disse que estava esperando os Estados Unidos, que ele disse que iria discutir países que poderiam acomodar palestinos deixando o enclave.

Não foi anunciado qualquer acordo sobre esses países de acolhimento.

Gaza: Katz liga nova guerra e partida dos palestinos

As novas declarações de Israel Katz estabelecem uma ligação directa entre dois objectivos: a retomada da ofensiva militar contra o Hamas e a implementação do projecto de abandono da população palestiniana.

O Ministro acredita que é apenas uma questão de tempo até um grande surto de guerra.

Considera também que o desarmamento negociado do Hamas não deve ser bem sucedido. O exército israelense estaria, portanto, preparado, em ordem política, para retomar sua ofensiva para « terminar o trabalho », como Katz usou.

Esta transacção deverá, no cenário apresentado pelo Ministro, permitir a execução do projecto « migração ».

Israel Katz também afirmou que 70 por cento de Gaza já tinha sido esvaziado de sua população durante a ofensiva israelense lançada após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

No entanto, isso não significa que 70 por cento da população tenha deixado a Faixa de Gaza. Quase toda a população palestiniana foi deslocada internamente desde o início da guerra. Os residentes tiveram de deixar o seu bairro ou cidade, por vezes em várias ocasiões, enquanto permaneceram no território palestiniano.

Esta distinção é essencial. Os enormes deslocamentos já causados pela guerra ocorreram principalmente dentro de Gaza. O projecto mencionado por Katz diz respeito à saída dos palestinianos do enclave.

Israel fala de « migração voluntária »

O Governo israelita apresentou o projecto como um mecanismo de partida voluntário e não como uma expulsão.

Israel Katz diz que a maioria dos palestinos gostaria de deixar Gaza. No entanto, não há evidência pública de que a maioria dos quase dois milhões de habitantes deseje emigrar permanentemente.

O ministro havia indicado no início de setembro que Israel podia permitir partidas terrestres e marítimas. O destino palestiniano é um dos principais obstáculos práticos e diplomáticos a esse projecto.

Esta questão é tanto mais sensível quanto a população de Gaza vive num território amplamente destruído por quase três anos de guerra. Quase todos os habitantes foram deslocados pelo menos uma vez dentro do enclave e uma grande parte da habitação e infraestrutura foi destruída ou danificada.

Nestas circunstâncias, a distinção entre partida voluntária e deslocamento forçado é uma questão importante.

A vontade individual de deixar um território não pode ser avaliada independentemente das condições em que seus habitantes vivem. Em Gaza, a destruição de habitações, os sucessivos deslocamentos e as greves contínuas são o quadro no qual o projecto israelita está agora a ser discutido.

Washington nega qualquer projeto de deslocamento forçado

As declarações de Katz não refletem totalmente a posição pública de Washington.

O embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, garantiu no início deste mês que não havia plano para forçar os palestinos a sair de Gaza.

O diplomata norte-americano distinguiu um deslocamento forçado de uma oportunidade dada aos residentes dispostos a deixar o enclave. Assegurou – lhe que nem os Estados Unidos nem Israel apoiavam deslocamentos contra a vontade dos habitantes.

Isto contrasta com a formulação de Israel Katz na quarta-feira, que explicitamente ligou a retomada de uma ofensiva militar à posterior implementação do « plano de migração ».

Ao mesmo tempo, o ministro israelense disse que os Estados Unidos estavam participando em discussões sobre possíveis destinos palestinos. Washington não anunciou publicamente um acordo para acolher os cerca de dois milhões de Gaza no estrangeiro.

O desacordo inclui, portanto, a natureza exata do projeto. Katz defende uma emigração que descreve como voluntária. As autoridades dos EUA excluem publicamente a deslocação forçada.

Egito rejeita deslocamento palestino

O projecto encontra também oposição regional.

O Presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi reafirmou na quarta-feira a sua rejeição do deslocamento palestiniano. Esta declaração teve lugar numa reunião com o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, no Cairo.

Desde o início da guerra, o Egito se opôs à transferência da população de Gaza para o seu território. O assunto diz directamente respeito ao Cairo, uma vez que o enclave partilha uma fronteira com o Egipto a nível de Rafa.

Assim, a questão dos destinos permanece sem resposta.

Israel Katz afirma que Israel tem os meios necessários para permitir partidas terrestres e marítimas. Mas uma deslocação desta magnitude exigiria que os Estados aceitassem a entrada e a liquidação dos palestinianos em causa.

Nesta fase, nenhuma arquitetura internacional foi tornada pública para a transferência dos dois milhões de habitantes.

O desarmamento do Hamas no centro do cenário de Katz

Israel Katz também inscreveu seu projeto no bloqueio em torno do desarmamento do Hamas.

O cessar-fogo anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em outubro de 2025, levou a uma redução acentuada da intensidade de combate e o retorno de reféns israelenses ainda detidos em Gaza. Deverá também abrir uma nova fase política e de segurança.

No final de julho de 2026, o Hamas declarou-se disposto a entrar em um processo de desarmamento. Um roteiro apoiado pelos Estados Unidos prevê o abandono gradual das suas armas em troca de uma retirada de Israel.

Mas as modalidades e ordem das várias etapas permanecem contestadas.

O Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu recusa-se a retirar-se até que o Hamas consiga um desarmamento verificável. Esta divergência bloqueia a implementação da nova fase do processo.

Israel Katz agora assume publicamente que o desarmamento negociado falhará.

É nessa suposição que se baseia a possibilidade de uma retomada da guerra. O exército israelita seria então encarregado de eliminar o Hamas antes da implementação do projecto de partida palestiniano.

Quase três anos de guerra devastaram Gaza

A perspectiva de uma partida maciça vem depois de quase três anos de conflito e deslocamento.

O ataque do Hamas e de outros grupos palestinos em 7 de outubro de 2023 matou 1.221 pessoas em Israel, de acordo com uma contagem oficial israelense. Os atacantes também fizeram 251 reféns na Faixa de Gaza.

A ofensiva israelense lançada em resposta resultou em mais de 73.700 mortes no enclave, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Não distingue combatentes de civis em seu registro. No entanto, os seus dados são considerados fiáveis pelas Nações Unidas para a avaliação global das perdas.

O cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025 reduziu significativamente os combates sem eliminá-los.

Israel continuou a realizar greves regulares na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Território, 1.375 palestinos foram mortos desde que a trégua entrou em vigor.

A destruição do parque habitacional também permanece considerável. As famílias deslocadas continuam a viver em edifícios danificados devido à falta de habitação. Na quarta-feira, o colapso na cidade de Gaza de um edifício que já havia sido atingido durante a guerra deixou várias dezenas de vítimas e feridos.

É neste território devastado que Israel Katz está agora a considerar abertamente a partida da população palestiniana.

Menos de seis semanas antes das eleições israelitas de 27 de Outubro, as suas declarações também tiveram lugar num contexto de concorrência à direita. O ministro respondeu quarta-feira às críticas de outro líder político de direita quando detalhou sua posição sobre Gaza.

No entanto, a recuperação real da guerra dependerá de uma decisão política que ainda não foi anunciada. Da mesma forma, nenhum calendário claro para o « plano de migração », nenhum país anfitrião foi oficialmente designado e Washington continua a negar a existência de um projeto para deslocalizar à força palestinos fora de Gaza.