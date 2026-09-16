Beirute Port: Michel Aoun reclama após informações sobre seu possível desafio

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O ex-presidente Michel Aoun apresentou na quarta-feira 16 de setembro de 2026 uma queixa criminal após a publicação de informações indicando seu possível envolvimento na investigação sobre a explosão do porto de Beirute. Ele é representado neste processo pelo seu advogado Wadih Akl.

A denúncia surge no dia seguinte à divulgação das informações atribuídas a uma fonte judicial anónima. Segundo as autoridades, o Ministério Público recomendou ao juiz Tarek Bitar que o ex-Chefe de Estado fosse processado em caso de explosão de 4 de agosto de 2020.

Nesta fase, nenhuma decisão de impeaching Michel Aoun por Tarek Bitar foi anunciada. As informações divulgadas dizem respeito ao que o promotor supostamente perguntou ao juiz, que é responsável pela decisão sobre a acusação.

A denúncia apresentada por Michel Aoun inclui atos de insulto, difamação, calúnia, acusação falsa, violação do sigilo da investigação e fabricação de informações falsas.

Michel Aoun denuncia « fugas judiciais »

O ex-presidente contesta as condições em que as informações relativas ao seu eventual arguido foram tornadas públicas.

« Em casos manchados de sangue, um rumor não é apenas uma palavra passageira; Constitui uma nova agressão contra as vítimas e uma tentativa de assassinar a verdade antes de chegar ao santuário da justiça », disse Michel Aoun.

Em particular, refere-se às informações apresentadas como « falha » relacionadas com as conclusões da acusação na investigação de explosão.

Michel Aoun desenvolve duas hipóteses. Se as informações publicadas correspondem realmente ao conteúdo do documento judicial, sua divulgação levanta a questão de uma violação do sigilo da investigação. Se estavam incorretas, considerou que a questão de fazer e divulgar informações falsas surgiu.

« Se a fuga é genuína, levanta suspeitas de violação do sigilo da investigação; Se for falso, levanta suspeitas de fazer e espalhar falsas notícias », diz ele.

Em ambos os casos, o antigo Presidente considera que se trata de uma violação do bom funcionamento da justiça.

Ele também denuncia uma tentativa de distorcer os fatos, esconder os verdadeiros autores e construir uma condenação da mídia fora do processo judicial.

Um possível desafio relacionado ao seu conhecimento sobre nitrato

As informações que dão origem à denúncia indicam que a acusação tinha solicitado a Tarek Bitar que processasse Michel Aoun devido às informações que alegadamente tinha antes da explosão.

Segundo a fonte judicial anônima por trás dessas revelações, o ex-presidente tinha conhecimento da presença de nitrato de amônio no porto de Beirute e de sua periculosidade.

De acordo com a mesma versão, o Ministério Público o acusaria de não tomar as medidas necessárias para lidar com este perigo e de não levar o caso perante o Conseil Supérieur de Défense.

No entanto, este é o conteúdo atribuído às conclusões da acusação por uma fonte anónima. O documento em si não foi tornado público e Tarek Bitar não anunciou que ele tinha mantido esses elementos contra Michel Aoun.

A distinção é decisiva para o estado actual do processo: o antigo presidente é objecto de informações relativas aopossível desafionão é uma acusação anunciada pelo juiz da investigação.

Mais de 70 pessoas envolvidas no exame da acusação

A controvérsia se seguiu após o julgamento do juiz Bitar do caso pelo procurador Mohammad Saab.

Este trabalho especifica as responsabilidades de mais de 70 pessoas envolvidas na investigação. Eles incluem políticos atuais e antigos, oficiais militares e de segurança e servidores públicos. Alguns já haviam sido questionados por Tarek Bitar durante o processo.

O Ministério Público examinou o caso após completar a maioria das investigações conduzidas pelo juiz.

Mohammad Saab entregou seu exame na terça-feira, 15 de setembro. É nesse contexto que foi feita a recomendação sobre Michel Aoun, segundo as informações atribuídas à fonte judicial anônima.

No entanto, a transmissão do documento ao juiz não encerra o processo.

A decisão permanece nas mãos de Bitar

Tarek Bitar agora tem que examinar a posição do procurador e decidir sobre a ação judicial.

É da sua responsabilidade determinar as acusações contra os diferentes interessados. Pode igualmente realizar actos de investigação adicionais antes de tomar as suas decisões.

A recomendação atribuída ao procurador sobre Michel Aoun não vincula automaticamente o juiz.

A situação do ex-presidente permanecerá legalmente aberta até Tarek Bitar se pronunciar.

A queixa apresentada na quarta-feira também cria um novo procedimento em torno das informações divulgadas no arquivo. Michel Aoun pede agora ao tribunal que se interesse pelas condições em que os elementos relativos ao seu eventual réu foram tornados públicos.

Por conseguinte, a questão diz respeito a dois procedimentos distintos. O primeiro continua a ser a investigação de Tarek Bitar sobre a explosão do porto e as responsabilidades das pessoas em causa. O segundo diz respeito aos « fugamentos judiciais » denunciados por Michel Aoun e sua autenticidade ou, de acordo com a hipótese apresentada em sua denúncia, possivelmente fabricados.

O ex-presidente, portanto, não contesta uma decisão de apresentar acusações contra ele, uma vez que essa decisão não foi anunciada. A sua queixa vem em resposta à publicação de informações sobre uma recomendação alegadamente feita pela acusação e que Tarek Bitar ainda não considerou.