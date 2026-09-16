Bachir Gemayel, um destino confiscado por Mona Makki

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Bachir Gemayel é a história de uma ascensão Shekspearean, a de um jovem com pressa que queria queimar os palcos e libertar-se das proibições.

Ele é um dos filhos da família Gemayel, uma das três famílias pilar, feudalidades poderosas da comunidade cristã maronita no Líbano e onipresente na vida política do país, cada um dominado pela estatura de um chefe indiscutível e indiscutível.

Os gemayel na década de 1940 eram uma grande e piedosa família composta por um irmão de seis crianças, dois meninos e quatro meninas, criados no culto do pai, Pierre Gemayel, fundador histórico do partido Kataëb, as falanges libanesas em 1936, e figura carismática de sua ala militar cujo lema é « Deus, Pátria, Família ».

Bachir é o irmão mais novo de Amine, este filho mais velho chamado naturalmente nos próximos dias, para suceder seu pai, de acordo com os hábitos e costumes da transmissão de poder dentro das famílias.

O jovem Bachir tem dificuldade em acomodar este direito de primogenitura, iniquitous em seus olhos. Então começa para ele uma longa e espinhosa jornada para forjar legitimidade dentro do clã. Ele tinha que provar a si mesmo, primeiro aos olhos do Pai, e depois com os jovens guardas do partido. Tinha de imprimir na mente que, se não fosse o herdeiro, era o sucessor.

Foi com os jovens recrutas dos Phalanges que Bachir ganhou suas primeiras faixas. Ele é da geração deles, fala enquanto falam, veste-se como eles, partilha o seu dia-a-dia. Fieldman, ele é um dos… Mais do que sua estima, Bachir Gemayel colherá seu amor e lealdade.

As guerras civis são poderosos catalisadores que promovem o surgimento de aventureiros, a ousadia até os engarrafadores, que não se envergonham com a ordem que estava vacilando antes. Uma boa guerra civil se alimenta de sangue e lágrimas, e também permite que você não tenha que se justificar.

Bachir, à frente da sua milícia, vai travar esta guerra com uma mão de ferro sem enfraquecer ou variar. Na sua linha de visão, os palestinos das organizações Fedayin estabelecidas no Líbano desde os acordos do Cairo, mas também aqueles que povoam os campos de pobreza como o de Tall el-Zaatar… Na sua linha de visão, os ocupantes sírios.

Bachir também vai travar outra guerra, fratricida que, com as outras facções cristãs e milícias, uma guerra sangrenta, extrema violência causando muita amargura e feridas profundas.

Em maio de 1979, Bachir Gemayel estabelecerá uma fusão forçada de milícias, que não porá fim ao acordo e confronto nas fileiras cristãs.

No entanto, Bachir conseguiu chegar ao primeiro passo no pódio. Ele oficialmente se tornou o ponto focal para os vários partidos políticos libaneses, mas também para as capitais do mundo ocidental.

Em 13 de setembro de 1979, pela primeira vez, o presidente libanês Elias Sarkis recebeu Bachir Gemayel no palácio presidencial em Baabda.

Tendo conseguido impor-se como herdeiro, seu sonho libanês agora parece estar próximo.

Em 22 de novembro de 1980, em seu discurso, Bachir Gemayel se apresentou indiretamente como candidato à presidência da República.

Mas Bachir, pensativo ou imprudente, continua a fazer todos os tabus brilharem. Sua relação com líderes israelenses é chocante e indigna.

No Líbano e no mundo árabe, as críticas contra ele eram fortes. São virulentas: traição, ligação com o inimigo..

Em 23 de agosto de 1982, Bachir foi eleito presidente da República no segundo turno da eleição.

Aos líderes israelitas que lhe ordenaram que assinasse um acordo de paz com o Estado hebraico, Bashir, Presidente eleito, pede tempo para obter a aprovação do Islão libanês.

Aquele que tinha feito todos os tabus voar, não tinha finalmente resignado-se a atravessar o Rubicon, para o grande maldito de Tel Aviv.

No dia seguinte à sua eleição, o Presidente Bachir Gemayel quer conquistar os corações dos libaneses, todos libaneses. Ele quer abolir a linha divisória, ele quer ir para a parte ocidental de Beirute para conhecer os muçulmanos. Em Basta, o mais emblemático dos bairros populares, Bachir Gemayel é calorosamente acolhido, aclamado pela multidão e carregado em seus ombros.

Naquele dia Bachir não precisava mais de sobrenome. « O homem dos 10 452 km2 » foi suficiente para o seu primeiro nome.

Em 14 de setembro de 1982, Bachir Gemayel foi morto em uma explosão na sede das Phalanges.

Seu irmão mais velho, Amine, o sucederá no processo.

* diretor, produtor do programa Espace Francophone