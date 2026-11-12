Irã: Rezaei esclarece condições e ameaças · Global Voices

Mohsen Rezaei mantém a recusa do Irã em transferir materiais enriquecidos e ameaça as bases dos EUA envolvidas em novas greves, inclusive na Europa. Sua manutenção em 11 de novembro especifica as condições, sem anunciar um ataque ou uma frota nuclear operacional. O Líbano permanece no centro das reivindicações iranianas declaradas. A recusa de transferência já tinha sido efectuada em 2 de Novembro. Os projectos de propulsão naval invocados continuam a ser intenções, enquanto os termos de um acordo com Washington não são estabelecidos.

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Mohsen Rezaei advertiu em 11 de novembro que novos ataques contra o Irã poderiam levar a ataques contra bases americanas distantes, inclusive na Europa, se fossem usados para atacar território iraniano. Na mesma entrevista televisiva, o Secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional reiterou que os materiais nucleares enriquecidos permaneceriam no Irã. Ele também apresentou o fim da guerra no Líbano como uma condição essencial para a cessação das hostilidades regionais.

Estas declarações especificam a posição de Teerão. Não anunciam um ataque a uma base europeia nem um acordo aceite por Washington. A recusa em transferir materiais enriquecidos não é nova: o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, já o tinha expressado em 2 de Novembro. A intervenção de Rezaei acrescenta detalhes sobre as utilizações invocadas e os possíveis alvos de uma resposta.

Bases americanas na Europa sujeitas a condições condicionais

Rezaei distingue as instalações perto do Irão daquelas localizadas mais longe. Refere-se a algumas ilhas, sem nomeá-las, bem como a bases em países europeus. Para este último, liga explicitamente a sua ameaça à partida de aeronaves americanas que bombardeariam o Irão. Por conseguinte, a sua intervenção não se refere a todo o território europeu como um objectivo.

O funcionário iraniano está a tentar deter uma nova operação americana ameaçando as infra-estruturas que estariam envolvidas. No entanto, não prevê um calendário de acção nem uma lista precisa de instalações. A declaração também não permite a verificação das capacidades militares necessárias para chegar a cada uma das áreas mencionadas.

Os materiais enriquecidos permaneceriam no território iraniano

Quanto à energia nuclear, Rezaei afirma que Teerão informou os seus interlocutores russos da sua recusa em transferir materiais enriquecidos. Ele explica que quer mantê-los para fins iranianos. Ele citou o projeto de navios e submarinos movidos a energia nuclear. Ele também mencionou o desejo de produzir pequenos reatores modulares. Estes elementos descrevem as direcções reivindicadas, não os equipamentos para os quais o comissionamento seria estabelecido.

A manutenção não fornece um arquivo técnico para avaliar esses projetos. Não contém um calendário industrial verificável. A propulsão de um edifício e o seu armamento são também duas questões distintas: falar de propulsão nuclear não significa anunciar uma arma nuclear a bordo.

O precedente de 2 de novembro permite situar esta intervenção. Quando perguntado sobre uma possível transferência de urânio enriquecido para o estrangeiro, Baqaei já tinha respondido que o Irão não o aceitaria. Rezaei assim confirma uma linha defendida publicamente antes de sua entrevista.

O Líbano permanece em Teerão

Rezaei liga o fim da guerra com todas as frentes regionais, destacando o caso do Líbano. O levantamento do bloqueio naval e a libertação de bens iranianos congelados estão também entre as exigências de Teerão. O responsável exige garantias contra outro ataque. Estes pedidos continuam a ser da parte iraniana; não constituem compromissos recíprocos já concluídos.

Para o Líbano, o alcance desta posição é diplomático. Teerão procura integrar a frente libanesa no acordo que exige com os Estados Unidos. Isto não prova que exista um acordo nesta frente ou que as autoridades libanesas tenham aceite as modalidades mencionadas. Uma condição formulada pelo Irã não é uma decisão do governo libanês.

Mensagens indiretas, sem o encontro anunciado com o Vance

Em 10 de novembro, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi já havia negado um projeto de reunião entre Rezaei e o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance. Ao mesmo tempo, manteve as condições iranianas relativas a Ormuz. A intervenção do dia seguinte não transforma esta nomeação contestada numa negociação confirmada.

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