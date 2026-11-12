Escritórios de intercâmbio: serviços autorizados no Líbano

Os escritórios de intercâmbio libaneses têm um quadro reorganizado desde setembro de 2026. A Decisão 13837 distingue os serviços autorizados por categoria e mantém uma fronteira clara com as actividades bancárias. Para o cliente, existem três auditorias: acreditação, o serviço proposto e os termos e condições para a remessa de fundos. Contudo, os estabelecimentos já aprovados beneficiam de um período de conformidade. Adopção pela Comissão em 18 de Agosto. Congrega as condições de estabelecimento e de funcionamento das instituições de divisas. A sua entrada em vigor não significa que cada instituição tenha imediatamente todas as autorizações necessárias. Nem transforma um balcão de câmbio num banco.

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Os escritórios de intercâmbio libaneses têm um quadro reorganizado desde setembro de 2026. A Decisão 13837 distingue os serviços autorizados por categoria e mantém uma fronteira clara com as actividades bancárias. Para o cliente, existem três auditorias: acreditação, o serviço proposto e os termos e condições para a remessa de fundos. Contudo, os estabelecimentos já aprovados beneficiam de um período de conformidade.

Adopção pela Comissão em 18 de Agosto. Congrega as condições de estabelecimento e de funcionamento das instituições de divisas. A sua entrada em vigor não significa que cada instituição tenha imediatamente todas as autorizações necessárias. Nem transforma um balcão de câmbio num banco.

Escritórios de intercâmbio: verificação de categoria autorizada

O primeiro ponto de referência é a listagem do Banco do Líbano. Os documentos, correspondência, publicidade e qualquer sítio do profissional devem indicar o seu número de registo. Devem igualmente especificar a categoria de serviços autorizados. O sinal deve conter o seu nome aprovado, sem qualquer outro nome comercial.

Categorias A e B podem comprar e vender moedas. Eles também podem afetar partes metálicas e metais preciosos. Mas a categoria B está limitada a metais preciosos com peso inferior a 1.000 gramas. Ambas as categorias podem actuar como agentes dos prestadores de pagamentos electrónicos nas condições estabelecidas nos textos.

A categoria A tem uma possibilidade adicional: comercializar cartões bancários pré-pagos. Esta actividade continua sujeita a autorização prévia e a um contrato com um banco ou uma instituição financeira autorizada. O cartão deve ser emitido em nome do titular por essa instituição parceira. Por conseguinte, a estância de câmbio não se torna ela própria o emitente do banco.

Categoria Actividade a distinguir Limite de determinação A Intercâmbio, metais preciosos e certos serviços complementares Condições especiais para cartões pré-pagos B Mudança e metais preciosos Metais preciosos inferiores a 1000 gramas A1 Transporte transfronteiriço de notas e metais preciosos Aprovação adicional para a categoria A A2 Transferências do tipo Hawala Aprovação adicional para a categoria A

As entradas A1 e A2 não são derivadas automaticamente da categoria A. Eles exigem uma autorização limpa, um aumento de capital e pagamento da taxa correspondente. Uma instituição autorizada a alterar notas de banco não pode, portanto, deduzir desta actividade um direito geral de transferência de dinheiro.

Uma quantia deixada no balcão não se torna um depósito

Os regulamentos proíbem as estâncias cambiais de receber depósitos na acepção do Código de Moeda e Crédito. Além disso, proíbe a publicidade e a abertura de contas de depósito temporárias ou transitórias. Os profissionais não podem oferecer crédito, gerenciar fundos para seus clientes ou conceder empréstimos, facilidades e garantias.

Esta separação protege a compreensão da operação. Um desconto de bilhetes para comprar outra moeda é uma troca especificada. Não pode ser apresentado como uma poupança colocada com o transformador. Os equilíbrios de liquidação entre profissionais também são uma função específica. Não constituem contas bancárias ou depósitos de clientes.

O texto também proíbe o escritório de câmbio de depositar dinheiro diretamente na conta bancária do cliente. Isso proíbe-o de aceitar uma procuração deste último. A existência de um relacionamento usual ou uma janela conhecida não remove esses limites.

A taxa postada e a entrega de bilhetes

Os cursos de compra e venda devem permanecer claramente visíveis em um dispositivo legível, bem como no site possível do profissional. Devem ser actualizados imediatamente após cada alteração. O artigo 17.o abrange a diferença entre o preço indicado e o preço aplicado, prevendo uma derrogação apenas de forma favorável ao cliente.

Antes de entregar dinheiro, o cliente pode verificar qual coluna corresponde à sua transação e qual o montante que receberá. O preço de compra de uma moeda pelo cambior e seu preço de venda ao cliente não se referem à mesma transação. O sistema informático do profissional deve permitir a emissão de recibos de compra e venda numerados sucessivamente.

A remessa da contraparte é, em princípio, imediata para uma troca de numerário ou de metais. Mesmo num operador A1, este princípio permanece em vigor quando o cliente é uma empresa individual ou comercial. Um período específico de três dias úteis diz respeito a certas contrapartes profissionais: instituições cambiais, instituições licenciadas pela BDL ou concessionárias de ouro. Esta excepção não permite que os pagamentos a indivíduos sejam diferidos sem distinção.

Finalmente, os regulamentos proíbem a entrega de bilhetes defeituosos ou danificados aos clientes. Por conseguinte, uma troca implica também o controlo das denominações recebidas, da sua quantidade e do seu estatuto.

A identificação faz parte da operação

O escritório deve verificar a identidade do cliente e aplicar a devida diligência. Deve recusar uma operação quando não puder completar a identificação exigida ou verificar a origem dos fundos quando tal verificação for necessária. Informações contraditórias ou insuficientes podem impedir a compreensão do objetivo da transação.

O texto exige que os registos, documentos e dados sejam conservados durante pelo menos 10 anos. Prevê igualmente o controlo das operações e das obrigações para com as autoridades competentes. Esses requisitos não permitem que a alteração seja apresentada como um serviço anônimo.

Uma transição em curso em Novembro

Os estabelecimentos previamente aprovados dispõem de um ano a contar da data de emissão da decisão de cumprir plenamente o novo quadro. O caso de aumento de capital deve ser apresentado no prazo de seis meses a contar da sua publicação no Jornal Oficial. Em casos excepcionais, os prazos adicionais continuam a ser possíveis, mediante pedido fundamentado.

Por conseguinte, é necessário distinguir entre uma obrigação constante do novo regulamento, o prazo concedido aos operadores existentes e a situação individual de um estabelecimento. As disposições gerais por si só não são suficientes para declarar que um profissional específico está em violação. Para os antigos operadores hawala, o texto estabelece um prazo documental separado: 30 de novembro de 2026.

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