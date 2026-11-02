2 novembre 2026
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Tampa: Líbano recusa ONG para monitorar trégua

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Estão em curso as negociações de Tampa sobre o mecanismo de controlo das tréguas e das zonas-piloto. Segundo Nidaa al-Watan, Israel propôs uma ONG em vez de forças de países europeus ou africanos. Beirute supostamente recusou a fórmula em nome de sua soberania, enquanto a delegação israelense rejeitou os países sugeridos pelo Líbano. O nome da organização, o seu mandato e os pormenores do controlo previsto não são especificados nas informações comunicadas.

Couverture sur le refus libanais d’une ONG pour surveiller la trêve dans les discussions de Tampa, avec une photographie d’archives de la ligne bleue à Ras Naqoura.
La ligne bleue au niveau de Ras Naqoura, photographie d’archives. Illustration géographique des enjeux de surveillance de la trêve ; aucune réunion de Tampa ni ONG précise n’est représentée. Photo : Francois el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés. Composition graphique Libnanews, photo entière simplement redimensionnée.
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O Líbano alegadamente rejeitou uma proposta israelita que confiava a uma organização não governamental o controlo das tréguas e das zonas-piloto. De acordo com informações publicadas na segunda-feira 2 de novembro por Nidaa al-Watan, esta proposta foi discutida durante as últimas negociações de Tampa. Beirute vê isto como uma violação da sua soberania.

O desacordo diz respeito à identidade e à natureza dos actores responsáveis pelo acompanhamento no terreno. A proposta israelita substituiria uma ONG por forças de países europeus ou africanos. Os relatórios diários que a delegação israelita recusou os países propostos pela parte libanesa.

Negociações de Tampa: a escolha de uma ONG contestada

Por conseguinte, as reservas libanesas não dizem apenas respeito à lista de Estados que podem participar. Relacionam-se com o próprio princípio da supervisão por uma organização não governamental. De acordo com Nidaa al-Watan, Beirute considera esta fórmula um precedente sem paralelo e incompatível com sua soberania.

As informações comunicadas não dão o nome da ONG proposta. Eles não detalham seu mandato, seus meios ou as modalidades de sua intervenção. Não especificam ainda quais os países europeus ou africanos que foram propostos e depois rejeitados. Nesta fase, não é possível avaliar as disposições operacionais discutidas.

Um bloqueio também ligado ao calendário israelita

As negociações entre o Líbano e Israel permanecem paralisadas, segundo o mesmo jornal. Liga esta expectativa ao esclarecimento do panorama político israelita após as eleições. A disputa sobre o mecanismo de supervisão aumenta, assim, a incerteza política sobre a continuação das discussões.

Esta informação descreve as posições atribuídas às duas delegações, não constituindo o texto de um acordo ou de um relatório oficial conjunto. Nos elementos disponíveis, não é anunciado qualquer compromisso sobre o controlo das zonas-piloto e das tréguas. A escolha dos actores responsáveis por esta missão continua a ser uma questão de desacordo.

Origem

Nidaa al-Watan, citada por Naharnet em 2 de novembro de 2026 às 2:55: « Israel oferece ONG para verificação, rejeita nações propostas pelo Líbano ».

Linha de Crédito

A linha azul em Ras Naqoura, uma fotografia de arquivo. Ilustração geográfica das questões de controlo de tréguas; não estão representadas reuniões Tampa ou ONG específicas. Foto: François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados. Libnanews composição gráfica, foto inteira simplesmente redimensionada.Fonte da foto Libnanews.

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