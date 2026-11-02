Tampa: Líbano recusa ONG para monitorar trégua

Estão em curso as negociações de Tampa sobre o mecanismo de controlo das tréguas e das zonas-piloto. Segundo Nidaa al-Watan, Israel propôs uma ONG em vez de forças de países europeus ou africanos. Beirute supostamente recusou a fórmula em nome de sua soberania, enquanto a delegação israelense rejeitou os países sugeridos pelo Líbano. O nome da organização, o seu mandato e os pormenores do controlo previsto não são especificados nas informações comunicadas.

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O Líbano alegadamente rejeitou uma proposta israelita que confiava a uma organização não governamental o controlo das tréguas e das zonas-piloto. De acordo com informações publicadas na segunda-feira 2 de novembro por Nidaa al-Watan, esta proposta foi discutida durante as últimas negociações de Tampa. Beirute vê isto como uma violação da sua soberania.

O desacordo diz respeito à identidade e à natureza dos actores responsáveis pelo acompanhamento no terreno. A proposta israelita substituiria uma ONG por forças de países europeus ou africanos. Os relatórios diários que a delegação israelita recusou os países propostos pela parte libanesa.

Negociações de Tampa: a escolha de uma ONG contestada

Por conseguinte, as reservas libanesas não dizem apenas respeito à lista de Estados que podem participar. Relacionam-se com o próprio princípio da supervisão por uma organização não governamental. De acordo com Nidaa al-Watan, Beirute considera esta fórmula um precedente sem paralelo e incompatível com sua soberania.

As informações comunicadas não dão o nome da ONG proposta. Eles não detalham seu mandato, seus meios ou as modalidades de sua intervenção. Não especificam ainda quais os países europeus ou africanos que foram propostos e depois rejeitados. Nesta fase, não é possível avaliar as disposições operacionais discutidas.

Um bloqueio também ligado ao calendário israelita

As negociações entre o Líbano e Israel permanecem paralisadas, segundo o mesmo jornal. Liga esta expectativa ao esclarecimento do panorama político israelita após as eleições. A disputa sobre o mecanismo de supervisão aumenta, assim, a incerteza política sobre a continuação das discussões.

Esta informação descreve as posições atribuídas às duas delegações, não constituindo o texto de um acordo ou de um relatório oficial conjunto. Nos elementos disponíveis, não é anunciado qualquer compromisso sobre o controlo das zonas-piloto e das tréguas. A escolha dos actores responsáveis por esta missão continua a ser uma questão de desacordo.

Linha de Crédito

A linha azul em Ras Naqoura, uma fotografia de arquivo. Ilustração geográfica das questões de controlo de tréguas; não estão representadas reuniões Tampa ou ONG específicas. Foto: François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados. Libnanews composição gráfica, foto inteira simplesmente redimensionada.Fonte da foto Libnanews.

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