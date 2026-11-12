Grupo de Hegseth silenciado

Um soldado que mantinha a tumba do Soldado Desconhecido silenciou um grupo, incluindo Pete Hegseth, quarta-feira, 11 de novembro de 2026, no Cemitério Nacional de Arlington, Virgínia. A intervenção ocorreu após a cerimônia do Dia dos Veteranos, enquanto o líder do Pentágono e sua comitiva terminaram uma sessão fotográfica. Risadas e conversas precederam o aviso.
O Pentágono apoiou então a intervenção militar. Seu porta-voz, Sean Parnell, sentiu que o soldado tinha lembrado as regras do decoro corretamente e respeitosamente.
Em Arlington, um lembrete aos visitantes
A sequência foi capturada pelo dispositivo de vídeo comum aos canais de televisão instalados para a cerimônia. De acordo com registros consistentes, o guarda interrompeu sua marcha para voltar para o grupo deixando a cena. Ele disse: « Todos os visitantes devem manter uma atmosfera de silêncio e respeito. »
O texto abrange todos os visitantes. Ela não chama Pete Hegseth. A evidência disponível estabelece a presença do Secretário de Defesa dos EUA no grupo, mas não lhe permite atribuir pessoalmente o riso que ouviu. Apresentar a cena como uma reprimenda ou sanção nominativa contra o ministro iria, portanto, além dos fatos estabelecidos.
A esposa de Pete Hegseth, Jennifer, e vários de seus colaboradores estavam presentes. A cerimônia comemorativa também reuniu Donald Trump e o vice-presidente JD Vance. A sua participação na cerimónia não significa que fizessem parte do grupo preocupado com o lembrete silencioso.
Pentágono aprova intervenção de soldado
Em sua resposta, Sean Parnell reafirmou o respeito do secretário e do departamento pelos sacrifícios dos militares americanos. Ele não contestou a legitimidade do chamado à ordem. Essa reação oficial distingue o incidente dos comentários que podem lhe dar um conflito entre o sentinela e sua hierarquia.
O tempo exato de intervenção não está estabelecido nos itens consultados. O calendário para a publicação dos registos não deve ser confundido com o dos factos.
Um lugar de recordação guardado dia e noite
Desde 1921, o túmulo do Soldado Desconhecido abriga os restos mortais de um membro militar americano não identificado da Primeira Guerra Mundial. O monumento é um lugar de luto e lembrança para famílias e visitantes.
A guarda permanente, 24 horas por dia, remonta a 1937. Os soldados do 3o Regimento de Infantaria, conhecido como « A Velha Guarda », têm realizado esta missão desde 1948. Essas duas datas referem-se a diferentes etapas: o início do monitoramento contínuo e, em seguida, sua tomada pela unidade atual.
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