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Bangladesh: Dhaka quer fortalecer laços de defesa com Ancara · Global Voices

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Em Antalya, Tarique Rahman apela a uma cooperação reforçada em matéria de defesa com a Turquia, incluindo investimentos conjuntos. O encontro com Erdoğan é confirmado por Ancara. As discussões bilaterais não provam um contrato assinado nem a adesão de Bangladesh ao pacto celebrado antes por Ancara, Riade e Islamabad.

Dhaka veut renforcer ses liens avec Ankara. Photo d’archives d’Erdoğan à La Haye en juin 2025, distincte de la rencontre de novembre 2026.
Recep Tayyip Erdoğan à La Haye, le 25 juin 2025. Archive : cette photo ne représente pas la rencontre avec Tarique Rahman à Antalya. Photographie entière conservée et redimensionnée proportionnellement, habillage Libnanews. © Phil Nijhuis / ministère néerlandais des Affaires étrangères. Photo et adaptation : CC BY-SA 4.0.
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O Bangladesh deseja aprofundar a sua cooperação em matéria de defesa com a Turquia. O Primeiro-Ministro Tarique Rahman abordou esta questão com Recep Tayyip Erdoğan, em 10 de Novembro, em Antalya, à margem da COP31. Aa presidência turca confirma reunião, também participou do Ministro dos Negócios Estrangeiros Hakan Fidan.

Cooperação bilateral a desenvolver

De acordo com o relatório do repórterUNB em Antalya, que cita o Porta-Voz Adjunto do Primeiro-Ministro, Hasan Shipllu, Tarique Rahman pediu para diversificar as relações de defesa, inclusive através de investimentos conjuntos. Os dois líderes também discutiram comércio, energia e recursos minerais.

O funcionário do Bangladesh salientou o potencial de investimento turco em energias renováveis. Ele também agradeceu a Ancara pelo seu apoio humanitário aos Rohingya e pelo seu trabalho em fóruns internacionais pelo seu retorno seguro, digno e sustentável.

Esta apresentação descreve os objectivos da cooperação. O relatório consultado não contém o montante do contrato militar assinado, a lista de equipamentos encomendados ou o calendário de entrega. Por conseguinte, a procura de investimentos conjuntos torna impossível a apresentação de um programa industrial tal como já foi financiado.

Não confunda cooperação com adesão

A aproximação bilateral difere do pacto de defesa assinado entre a Turquia, a Arábia Saudita e o Paquistão. Adossiê do Parlamento turcoafirma que a lei que autoriza a aprovação deste acordo foi adotada em 5 de novembro. Esta decisão diz respeito ao procedimento turco, não à entrada do Bangladesh no Pacto.

O texto do Tratado anexo ao relatório parlamentar prevê que os termos de adesão de outras partes devem ser determinados e aprovados pela comissão estratégica, com o consenso dos partidos fundadores. Um debate diplomático ou uma parceria industrial bilateral não substitui este procedimento.

Em 12 de outubro, o secretário de Estado de Bangladesh Shama Obaed Islam disse:UNBque o seu país não tinha aderido ao pacto. Este achado é datado. As informações verificadas sobre a reunião de 10 de Novembro não anunciam uma adesão: estabelecem o desejo de alargar a cooperação entre Dhaka e Ancara.

Recep Tayyip Erdoğan, Haia, 25 de junho de 2025. Arquivo: Esta foto não representa o encontro com Tarique Rahman em Antalya. Fotografia inteira preservada e redimensionada proporcionalmente, revestimento Libnanews. © Phil Nijhuis / Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos. Foto e adaptação: CC BY-SA 4.0.Fonte fotográfica;licença CC BY-SA 4.0.

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