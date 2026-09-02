Hoje, 1. ° de setembro, cento e seis anos após a proclamação do General Gouraud. Da fome da Primeira Guerra Mundial à libertação de Rachaya, assim nasceu o Líbano moderno.
1861: o Moutassarifat autônomo do Monte Líbano
1914-1918: bloqueio, fome, enforcamento de nacionalistas
1920: Sykes-Picot, San Remo, proclamação do Líbano Maior na Residência dos Pinhos
A Constituição e o Governo da Primeira Fé
1943: Detenções em Rachaya, bandeira adotada escondida, marcha de mulheres
a partida das últimas tropas francesas
Archives: Albert Kahn Museum (1919-1920), Libnanews (1943)
De Moutassarifat à independência: a história completa do Grande Líbano (1861-1946)
Hoje, 1. ° de setembro, cento e seis anos após a proclamação do General Gouraud. Da fome da Primeira Guerra Mundial à libertação de Rachaya, assim nasceu o Líbano moderno.
1861: o Moutassarifat autônomo do Monte Líbano
1914-1918: bloqueio, fome, enforcamento de nacionalistas
1920: Sykes-Picot, San Remo, proclamação do Líbano Maior na Residência dos Pinhos
A Constituição e o Governo da Primeira Fé
1943: Detenções em Rachaya, bandeira adotada escondida, marcha de mulheres
a partida das últimas tropas francesas
Archives: Albert Kahn Museum (1919-1920), Libnanews (1943)
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