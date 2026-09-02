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Hoje, 1. ° de setembro, cento e seis anos após a proclamação do General Gouraud. Da fome da Primeira Guerra Mundial à libertação de Rachaya, assim nasceu o Líbano moderno.

1861: o Moutassarifat autônomo do Monte Líbano

1914-1918: bloqueio, fome, enforcamento de nacionalistas

1920: Sykes-Picot, San Remo, proclamação do Líbano Maior na Residência dos Pinhos

A Constituição e o Governo da Primeira Fé

1943: Detenções em Rachaya, bandeira adotada escondida, marcha de mulheres

a partida das últimas tropas francesas

Archives: Albert Kahn Museum (1919-1920), Libnanews (1943)

De Moutassarifat à independência: a história completa do Grande Líbano (1861-1946)

Hoje, 1. ° de setembro, cento e seis anos após a proclamação do General Gouraud. Da fome da Primeira Guerra Mundial à libertação de Rachaya, assim nasceu o Líbano moderno.

1861: o Moutassarifat autônomo do Monte Líbano

1914-1918: bloqueio, fome, enforcamento de nacionalistas

1920: Sykes-Picot, San Remo, proclamação do Líbano Maior na Residência dos Pinhos

A Constituição e o Governo da Primeira Fé

1943: Detenções em Rachaya, bandeira adotada escondida, marcha de mulheres

a partida das últimas tropas francesas

Archives: Albert Kahn Museum (1919-1920), Libnanews (1943)

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