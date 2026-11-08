8 novembre 2026
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Estação de Geração Nuclear de Zaporijjia: Voltar ao Diesel

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A usina nuclear de Zaporijjia perdeu sua última fonte de energia externa em 8 de novembro. Energoatom indica que a tentativa de reconectar automaticamente falhou e que os geradores diesel agora fornecem as necessidades essenciais do local. A AIEA confirma este novo corte, sem saber a causa ou localização exata. As reservas de combustível permitiriam uma operação limitada durante aproximadamente duas semanas. Nenhum cronograma para restaurar a conexão à rede foi anunciado nas comunicações verificadas no domingo.

Centrale nucléaire de Zaporijjia et installations de refroidissement, photographiées le 15 juin 2023. Couverture Libnanews sur la coupure électrique du 8 novembre 2026.
La centrale de Zaporijjia, photographiée le 15 juin 2023. Photo d’archive, sans lien temporel avec la coupure du 8 novembre 2026. Crédit : Fredrik Dahl / AIEA, CC BY 2.0 ; mise en page et titrage Libnanews. © Fredrik Dahl / IAEA, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). Recadrage, mise en page et titrage Libnanews.
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A usina nuclear de Zaporijjia perdeu sua última ligação de energia externa na noite de 7-8 de novembro de 2026. A Energoatom anuncia que os geradores diesel, por si só, fornecem as suas necessidades essenciais. A Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) confirma o corte, cuja causa e localização ainda não são conhecidas.

Central nuclear de Zaporijjia desligada da rede

O operador ucraniano colocou a desconexão em 0236 em 8 de novembro. A linha Ferosplavna-1, com uma tensão de 330 kilovolts, foi a última conexão operacional entre o site e a rede ucraniana. A tentativa de realocação falhou automaticamente, diz Energoatom.

Este corte requer que a usina de energia dependa de geradores de emergência. A central já não produz electricidade, mas o combustível nuclear deve ser sempre refrigerado. Por conseguinte, a cessação da produção não elimina a necessidade de fornecimento de energia para equipamentos de segurança.

Segundo a contagem publicada no domingo por Energoatom, esta é a décima sexta perda completa de poder externo desde o início de 2026. Este número diz respeito a este ano, não a toda a guerra.

Reservas de combustível para operações limitadas

A AIEA estima que as existências disponíveis permitem que um número limitado de geradores de gasóleo funcione durante aproximadamente duas semanas. Esta duração depende do regime escolhido; não constitui uma garantia do funcionamento de todos os equipamentos.

A Energoatom adverte que a falha dos geradores ou o esgotamento de seus recursos comprometeriam os sistemas essenciais e o resfriamento de combustível. O operador descreve um risco associado à perda de meios de salvamento, sem anunciar que tal acidente ocorreu.

A direção instalada por Moscou, por sua vez, afirma que os níveis de radiação permanecem normais no local e na zona de vigilância. Essa indicação faz parte da sua declaração. A desconexão de uma linha eléctrica por si só não é suficiente para estabelecer uma libertação radioactiva.

Uma conexão restaurada em setembro, novamente interrompida

A mesma linha Ferosplavna-1 havia religado a usina em 7 de setembro, após uma interrupção iniciada em 20 de agosto. O Energoatom anunciou então a intervenção de especialistas ucranianos, viabilizados por um cessar-fogo local que permitia reparações.

O novo incidente coloca a continuidade desta dieta na vanguarda. As informações disponíveis não permitem que a desconexão de 8 de novembro seja atribuída a uma greve precisa. Nenhum calendário de reintrodução da linha n foi anunciado nas comunicações verificadas no domingo.

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