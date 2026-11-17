Canadá e China expandiram seu alívio tarifário até 2028. Cerca de 400 milhões de dólares em exportações agrícolas e marítimas estão envolvidos. Ottawa está a alargar as isenções para o aço e alumínio chineses. Mark Carney também anunciou uma missão comercial e novos intercâmbios com Pequim em 2027.

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O Canadá e a China anunciaram nova dispensa aduaneira na terça-feira, 17 de novembro, após uma reunião entre Mark Carney e Xi Jinping em Shenzhen. Segundo o governo canadense, a expansão envolve aproximadamente C$400 milhões em exportações para a China, principalmente carne de porco congelada e frutos do mar.

Este montante refere-se ao valor das mercadorias em causa, não aos auxílios pagos às empresas ou a uma poupança de direitos aduaneiros da mesma magnitude. O anúncio estendeu a aproximação comercial entre os dois líderes em janeiro.

Suínos e frutos do mar em causa

Ottawa detalha um perímetro de $116 milhões em exportações de porco congelado e aproximadamente 285 milhões de peixes e mariscos. Alguns camarões de água fria, moluscos, pepinos do mar e alabote da Gronelândia estão incluídos.

O dossier governamental prevê que Pequim suspenda os chamados direitos antidiscriminação em causa de 1 de Janeiro de 2027 a 31 de Dezembro de 2028. A extensão acrescenta à prorrogação de dois anos anunciada no início deste mês, alívios para a farinha de canola, ervilhas, lagosta e caranguejo.

Isenções orientadas para os metais chineses

Em contrapartida, o Canadá prorrogará, até 31 de Dezembro de 2028, as medidas de redução dos direitos aplicáveis a determinados produtos de aço e alumínio chineses, que expirariam no final de 2026.

A cobertura será igualmente alargada a 32 rubricas pautais: 23 para o aço e nove para o alumínio. Ottawa observou que o abastecimento canadense é insuficiente ou inexistente para esses produtos. Por conseguinte, não se trata de uma eliminação geral das restrições aos metais chineses.

Uma parceria empresarial mais ampla

O primeiro-ministro canadiano também anunciou uma missão comercial na China em 2027 e uma iniciativa de comércio eletrônico, especificamente para pequenas e médias empresas. Um voo da Air Canada entre Vancouver e Guangzhou é anunciado para maio de 2027.

Esses projetos acompanham um comércio bilateral de mercadorias estimado por Ottawa em C$125,6 bilhões em 2025. As exportações canadenses para a China ascenderam a 35,1 bilhões de dólares. O novo acordo abrange categorias específicas de mercadorias e um calendário definido, sem constituir um acordo geral de comércio livre.

Arquivo fotográfico: Mark Carney em Bruxelas, 23 de junho de 2025, com Ursula von der Leyen e António Costa. Dati Bendo / União Europeia,CC BY 4.0. Fotografia completa e roupas Libnanews.

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