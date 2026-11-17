Sul do Líbano, após FINUL, violência perto de Jericó e COP31: os fatos verificados pela manhã. Também a ser seguido, transporte em França, A321XLR da MEA e Líbano-Palestina em Bassora.

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Terça-feira, 17 de Novembro de 2026, 8 horas Beirute edição horário.O sul do Líbano e as consequências da visita de Mike Waltz permanecem na vanguarda. Na Cisjordânia, um relatório do hospital relatou uma mulher morta perto de Jericó. Clima, transporte em França e nomeação libanesa concluída esta manhã. A informação parou às 7h30.

Sul do Líbano: Segurança para o povo em primeiro plano

Um ataque aéreo israelense foi relatado na noite em Houla, bem como metralhadoras pesadas e médias disparadas em Khiam, de acordo com a correspondência da agência oficial libanesa publicada esta manhã. Nenhum registro ou tempo exato dos fatos é dado.

Ao amanhecer, o fogo de artilharia israelense também alvo Wadi Slouqi e as montanhas em torno de Shaqra e Qabrikha, de acordo com um novo relatório da agência oficial. Não é especificado nenhum balanço.

De volta aos eventos de segunda-feira: em Sabá, o exército israelense reivindicou a prisão de dois homens durante a noite de domingo a segunda-feira. Apresenta-os como membros de um grupo relacionado ao Hezbollah, uma afiliação não verificada. Do lado libanês, os relatórios dizem respeito aos irmãos Asaad e Mohammad Hamdan. Foram feitos pedidos de protecção e garantias do seu destino. Esta não é uma nova operação que aconteceu naquela noite.

Em Zawtar West, o comando do Exército Libanês negou informações sobre a situação de segurança na segunda-feira. Ele afirma continuar suas missões e acompanhar o retorno dos habitantes, apesar dos ataques israelenses. Esta negação não constitui uma garantia geral de segurança para o Sul. As orientações locais continuam a ser cruciais para a circulação e o acesso à terra.

Após a visita de Waltz, ainda há acordos a negociar

A visita de Mike Waltz a Beirute deixa vários arquivos abertos. O embaixador dos EUA nas Nações Unidas na segunda-feira pediu que o Hezbollah entregasse voluntariamente suas armas ao Estado. Ele conheceu Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam. O primeiro-ministro libanês defende a manutenção de uma presença internacional no Sul sob o mandato do Conselho de Segurança, com funções de vigilância, coordenação e apoio ao exército.

O desarmamento, a retirada de Israel e a verificação dos compromissos permanecem nas discussões. As declarações públicas não permitem a introdução de um substituto para a UNIFIL. A diferença entre uma opção diplomática, um acordo político e a sua implementação continua a ser essencial.

Cisjordânia: mulher morta perto de Jericó

Em Al-Duyuk al-Tahta, a oeste de Jericó, uma mulher palestina foi morta e 10 pessoas feridas, de acordo com o Hospital do Governo de Jericó. Fontes palestinas atribuem fogo aos colonos israelenses. O Crescente Vermelho primeiro anunciou que tinha levado uma mulher na cabeça e um jovem na coxa. Este primeiro relatório é anterior ao check-up do hospital.

O exército israelita dá outra versão do surto de violência: afirma que os israelitas foram atacados antes de abrir fogo. As circunstâncias específicas não são estabelecidas de forma independente. Por conseguinte, é necessário distinguir os resultados comunicados pelo hospital das contas concorrentes da origem dos tiroteios.

COP31: uma nova sequência política em Antalya

A conferência sobre o clima prossegue a sua segunda semana na Turquia. Na terça-feira e quarta-feira, o programa oficial prevê a retomada do segmento de alto nível das delegações que não apresentaram uma declaração nacional na primeira sequência. A conferência deverá terminar em 20 de Novembro.

As negociações incluem combustíveis fósseis e financiamento do clima. O projecto de texto apresentado na segunda-feira constitui uma base de discussão, não um acordo final. Para os países expostos às consequências do aquecimento, a questão não é apenas um dos objetivos declarados: os recursos realmente mobilizados e suas modalidades de acesso também contam.

França: Verifique sua viagem antes de sair

O dia da mobilização em 17 de novembro levou a distúrbios em certos trens e RER da França. As previsões da Transilien não descrevem um desligamento geral da rede: várias linhas mantêm um serviço normal, enquanto alguns eixos têm uma oferta reduzida.

Em Paris, as estações devem fechar às 11 horas locais. Charles-de-Gaulle-Étoile, Concorde, Invalides e Gare d’Austerlitz estão entre os pontos em causa. Os comboios não param em estações fechadas e as ligações não serão asseguradas. A reabertura dependerá da autorização da prefeitura. Os viajantes devem verificar todo o seu itinerário, incluindo o regresso, em vez de apenas partir.

MEA: uma chegada esperada, ainda não um novo serviço

Middle East Airlines está programado para sediar seu primeiro Airbus A321XLR em Beirute nesta terça-feira. A chegada da aeronave é um passo na renovação da frota. No entanto, não deve ser confundido com o lançamento de um novo destino ou com a sua primeira rotação comercial. No momento da preparação desta edição, o desembarque não é apresentado como realizado. Os anúncios operacionais da empresa irão esclarecer o seguimento.

Futebol: Líbano encontra Palestina em Bassora

A seleção libanesa enfrenta a Palestina nesta terça-feira no torneio amigável em Basora, Iraque. Ela continua em um empate 0-0 contra os iraquianos, não uma derrota. Os palestinos perderam 2-0 contra o Irã. Seu escolhidor, Ihab Abu Jazar, enfatiza o interesse desta nomeação para avaliar os jogadores. A partida é amigável: nenhum resultado de qualificação deve ser atribuído a ele mesmo antes do início.

Fotografia por arquivos: a Linha Azul em Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Data da filmagem não estabelecida; imagem no banco desde agosto de 2019. Ilustração geográfica, não um evento de 17 de novembro.

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