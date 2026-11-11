Doenças no Líbano: tratamento durante a Grande Guerra

Entre 1914 e 1918, a população de Beirute e o monte Líbano enfrentavam epidemias e falta de acesso ao cuidado. Os tifos espalharam-se, os hospitais careceram de recursos e os médicos treinados em Beirute aderiram ao serviço de guerra. Os enfermeiros e voluntários desempenham um papel essencial nas instituições e nos centros de socorro. Essa parte da série explora o caminho dos cuidadores, as restrições políticas das instituições e as dificuldades muito concretas das famílias que enfrentam a doença.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dentro de uma tenda hospitalar da 3a Brigada Australiana de Cavalos Leves em Trípoli, dezembro de 1918. Foto de contexto tirada após o Armistício, não representando o cuidado civil durante toda a guerra. Australian War Memorial, B00803, domínio público.

Entre 1914 e 1918, as doenças no Líbano impuseram outro teste aos habitantes de Beirute e do Monte Líbano. Tifos ameaça famílias, deslocamento promove contágios e serviços médicos trabalham sob pressão. Por trás da catástrofe alimentar estão pacientes, enfermeiros e médicos cuja história não se limita à da fome.

A guerra também atinge aqueles que nunca vêem a frente. Muda as condições de moradia, viagens e acesso aos cuidados. Numa cidade hospitalar como Beirute, mobiliza alguns funcionários e enfraquece a cooperação externa. Nas aldeias, juntar uma estrutura de resgate às vezes se torna um teste físico.

No entanto, a geografia da época deve ser respeitada. Beirute e o monte Líbano pertencem a quadros administrativos otomanos separados. Seus habitantes frequentam instituições ligadas a instituições públicas, religiosas ou estrangeiras. Os médicos treinados na cidade servem tanto no bairro quanto em todo o Império. A sua viagem vai assim além das fronteiras do Líbano de hoje.

Doenças no Líbano: uma guerra nas casas

Tifos ocupa um lugar importante na crise da saúde. Um grande surto ocorreu na primavera de 1915, antes do aumento da difusão durante o inverno de 1916. Os relatórios de saúde do monte Líbano descrevem uma doença generalizada. Febre tifóide, varíola e disenteria também estão entre as infecções identificadas.

Esses nomes não se referem a uma única doença. O tifo epidêmico é transmitido através de piolhos infectados. As excretas contaminadas podem penetrar na pele danificada. A roupa e a roupa de cama permitem que parasitas passem entre as pessoas. Promiscuidade e acesso reduzido à higiene regular estimulam sua proliferação.

A doença pode causar febre bruta, dor de cabeça, erupção cutânea e distúrbios da consciência. Esta descrição médica atual ajuda a entender a gravidade da infecção. Não permite o diagnóstico retrospectivo de cada paciente mencionado em diário de guerra. As palavras utilizadas pelas testemunhas nem sempre correspondem a uma determinada identificação clínica.

Para uma família, o perigo excede, portanto, a única perda de um rendimento. Ele entra na lavanderia, dormindo e gestos da vida cotidiana. Proteger-se requer recursos muito concretos: ser capaz de trocar de roupa, lavar, ter espaço e receber ajuda. A prevenção depende das condições materiais que a guerra dificulta o cumprimento.

Isolar os doentes sem abandonar os mais pobres

Em Beirute, as autoridades sanitárias aconselham a imprensa e procuram separar as pessoas infectadas de outros residentes. O município oferece exames gratuitos e cuidados no hospital otomano. Essa medida inclui domicílios que não podem cuidar de uma pessoa doente em casa.

Mas a hospitalização tem limites. Os estabelecimentos têm capacidade reduzida, enquanto as requisições e os encerramentos complicam o seu funcionamento. Algumas famílias também temem contágios no hospital. A administração deve especificar o carácter voluntário da admissão. A existência de um serviço, portanto, não significa que todos possam, ou queiram, acessá-lo.

Em Rayak, um médico enfrentando tifo

A viagem de Amin Abu Fadil dá um rosto a esta mobilização médica. Formado em medicina no Colégio Protestante Sírio em 1907, ele contou sua missão pós-guerra para Rayak. Numa carta de 20 de agosto de 1919, ele explicou que cuidara do hospital e da estação.

Seu relato descreve uma obra que ocupa seus dias e parte de suas noites. Reorganiza o assentamento, observa a angústia dos armênios presentes lá e relata um caso de tifo entre eles. Requer cerca de 40 e melhores instalações sanitárias para limitar a propagação.

Este testemunho não nos permite medir toda a epidemia. Mostra, por outro lado, o trabalho imediato de um profissional: acolher, reconhecer um perigo, organizar instalações e exigir medidas de proteção. As pessoas deslocadas parecem estar doentes para ajudar. Sua presença não deve se tornar uma explicação simplista do contágio.

Rayak também ilumina as ligações entre a retaguarda e a organização militar. Os graduados de Beirute podem receber atribuições longe de sua clientela habitual. Sua formação se torna um recurso para o exército otomano. O próprio médico já não tem completo controle do lugar e das condições de seu exercício.

Cuidadores de Beirute para hospitais de guerra

Em janeiro de 1915, uma equipe médica deixou o Colégio Protestante Sírio para Auja al-Hafir, Palestina. A Cruz Vermelha Americana organiza esta missão com o apoio do Colégio. O Dr. Ward e o George C. Doolittle gerem. Participam estudantes de medicina e enfermeiros do Hospital Johanniter.

A equipe cuida de soldados feridos após as operações do Canal Suez. Voltou para Beirute em abril. No mês seguinte, outra missão partiu para Constantinopla. Ele inclui Jane Van Zandt, chefe do treinamento de enfermagem, e dois graduados, Najla Saliba e Nezha Swayd.

Essas jornadas lembram que o cuidado é baseado em uma equipe diversificada. Os cirurgiões não trabalham sozinhos. Enfermeiros treinados em Beirute também participam da resposta à saúde, por vezes longe de seu estabelecimento. A sua presença em missões dá às mulheres um lugar específico nesta história da guerra.

Cuidado, um recurso para lidar com o poder

Os médicos do Colégio Protestante sírio cuidam dos habitantes, feridos e líderes otomanos. Operam tanto em hospitais como em centros de resgate. Algumas das suas consultas e intervenções são gratuitas. A reputação médica do colégio também lhe dá interlocutores entre as autoridades.

Este reconhecimento não elimina restrições políticas. Em 1917, o colégio foi temporariamente fechado por ordem do governador de Beirute, Azmi Bey. Os cursos então retomam. Os funcionários dos EUA também deixam a área com suas famílias. Assim, a continuidade da educação e do cuidado depende tanto das negociações como das habilidades disponíveis.

No entanto, a instituição continua a refletir sobre a formação médica. Inclui uma seleção na entrada, um quinto ano de estudo e um decantante no departamento de medicina. Preservar uma escola neste contexto significa também preparar aqueles que terão de praticar depois da guerra.

Em 1917, a política rompeu a cooperação hospitalar

Outro exemplo das consequências do conflito é o Hospital Johanniter. Inaugurada em 1867, esta instituição alemã colabora desde 1871 com os professores de medicina do Colégio Protestante Sírio. Diáconas de Kaiserswerth e funcionários locais participam no atendimento. A organização combina assim várias fontes e várias funções.

A entrada dos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha em 1917 pôs em causa esta cooperação. Howard Bliss, presidente da faculdade, deseja mantê-la. No entanto, os líderes da ordem de São João escolheram uma administração exclusivamente alemã. Uma carta de 25 de setembro de 1917 confirma esta decisão.

A desagregação, portanto, não resulta de um desacordo sobre um diagnóstico ou operação. É o resultado de pertencer aos parceiros das potências inimigas. Para compreender a fragilidade dos serviços de saúde, essas decisões administrativas também devem ser seguidas. Eles mudam as relações profissionais construídas muito antes do conflito.

Em Broummana, um pequeno hospital perto do resgate

No monte Líbano, os dispositivos médicos às vezes assumem uma forma mais modesta. Em Broummana, Arthur Dray associa um pequeno hospital improvisado com uma instalação de alívio alimentar. Os beneficiários precisam de apoio que exceda a distribuição de uma refeição.

Uma história nos arquivos da faculdade conta de uma mulher que veio do coro com sua família. Depois de se juntar a Broummana e receber ajuda, ela oferece seus serviços neste anexo hospitalar. História documenta uma passagem do resgate para o trabalho de cuidado. Recorda também o papel dos indivíduos que não estão entre os graduados de medicina.

Os centros de montanha continuam a enfrentar uma falta de recursos e difíceis decisões de admissão. Nas histórias de seus líderes, acompanhar pessoas muito enfraquecidas ocupa um lugar distinto da cura. Com as camas, bem como nos abrigos, você ainda tem que garantir uma presença, lavar, monitorar e aliviar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews