Boicote de Israel: Washington quer derrubar uma lei histórica no Líbano

Uma exigência dos EUA que vai além do desarmamento A lei libanesa sobre o boicote de Israel teria se tornado um dos novos objetivos da diplomacia americana em Beirute. Segundo informações reveladas em 20 de outubro de 2026, o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio pediu ao presidente Joseph Aoun que tomasse as medidas necessárias para […]

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Uma demanda dos EUA que vai além do desarmamento

A lei libanesa sobre o boicote de Israel teria se tornado um dos novos objetivos da diplomacia americana em Beirute. Segundo informações reveladas em 20 de outubro de 2026, o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio pediu ao presidente Joseph Aoun que tomasse as medidas necessárias para revogá-lo diretamente. Este pedido foi feito em entrevista telefônica com foco em questões de segurança, atividades do Hezbollah e negociações militares de Tampa. Introduziria um novo elemento nas relações entre Washington e Beirute. Até agora, as discussões mais sensíveis incidiram sobre o desarmamento do Hezbollah, a retirada israelita do sul do Líbano e as modalidades de aplicação do acordo-quadro. O desafio de boicotar a legislação mudaria agora algumas das pressões dos EUA para o terreno parlamentar. Afectaria um quadro jurídico que, desde há várias décadas, existe para as relações com Israel e cuja alteração teria um impacto político para além das questões comerciais.

O pedido de Marco Rubio faria parte de uma abordagem americana mais ampla. Washington deseja decisões concretas sobre o Hezbollah por parte das autoridades libanesas, mas também mudanças nas relações institucionais com Israel. A revogação da lei do boicote seria uma mudança particularmente visível. Envolveria a intervenção do Parlamento e colocaria os diferentes grupos políticos à frente de uma escolha explícita. No entanto, os documentos de 20 de outubro não reproduzem um projeto de lei dos EUA ou um compromisso formal de Joseph Aoun para empreender esta reforma. A informação baseia-se nas discussões diplomáticas cujo conteúdo não foi tornado público. Deve, portanto, ser encarado como um pedido atribuído a Washington, não como uma decisão já adoptada pelas instituições libanesas. Esta distinção não diminui a importância do ficheiro. Permite-nos simplesmente situar o debate na sua fase actual: a da alegada pressão diplomática, antes de qualquer processo legislativo confirmado, no contexto do jantar de Antoun Sehnaoui com o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e as suas empresas que trabalham directamente com entidades israelitas.

Michel Issa para levar o assunto aos deputados do Parlamento

O embaixador americano no Líbano, Michel Issa, assumiu esta iniciativa em suas discussões com parlamentares libaneses. As informações publicadas indicam que teria abordado a questão da revogação do boicote em reuniões com os deputados e em algumas declarações públicas. Isso teria acontecido após a entrevista entre Marco Rubio e Joseph Aoun. Daria aos americanos uma dimensão parlamentar directa. O Presidente da República não pode, por si só, revogar uma lei. Uma modificação do regime exigiria um processo legislativo e a intervenção das instituições competentes. Por conseguinte, a abordagem do embaixador visa preparar o terreno político para uma eventual reforma. Eles também poderiam permitir Washington para avaliar a resistência dentro das várias formações representadas na Câmara.

Um elemento particular aparece nas informações relativas a estas intervenções diplomáticas. As declarações de Michel Issa também estavam supostamente relacionadas a uma controvérsia envolvendo o embaixador libanês em Washington, Nada Moawad. Diz – se que tem sido criticado pelos juristas por contatos que são apresentados como contrários às disposições legais que regem as relações com Israel. As informações disponíveis incluem intercâmbios com o embaixador israelita junto dos Estados Unidos. No entanto, não fornecem uma decisão judicial que estabeleça uma infracção. Por conseguinte, convém distinguir as acusações feitas nesta controvérsia dos factos que teriam sido legalmente estabelecidos. A aproximação entre este caso e os passos atribuídos a Michel Issa mostra, no entanto, que a legislação sobre boicote poderia tornar-se um assunto de confronto diplomático. Já não se trataria apenas de intercâmbios económicos, mas também das práticas dos representantes oficiais e dos limites colocados nas suas relações com os funcionários israelitas.

Reforma que obrigaria o Parlamento a tomar uma posição

A eventual revogação da lei do boicote levantaria imediatamente a questão do seu tratamento parlamentar. Tal iniciativa não poderia ser apresentada como mera medida administrativa. Requer uma determinação precisa das disposições a suprimir ou a alterar. No entanto, as informações publicadas em 20 de Outubro não contêm legislação completa. Por conseguinte, não indicam se Washington deseja uma revogação completa ou uma alteração limitada de certas proibições. No entanto, esta diferença seria decisiva para o debate. Uma reforma orientada não teria necessariamente os mesmos efeitos que uma abolição geral do regime. Os membros deverão igualmente analisar as consequências das obrigações das administrações e das práticas actualmente regulamentadas pela legislação. Nesta fase, não há nenhuma proposta detalhada para que sejam postas à votação alterações jurídicas específicas.

No entanto, o caso poderia levar a divisões políticas importantes. O Hezbollah defende uma posição de rejeição de passos que poderia levar à normalização das relações com Israel. Os seus funcionários já denunciam negociações directas quando acreditam que arriscam legitimar a ocupação ou reduzir os direitos do Líbano. Em particular, o presidente do bloco parlamentar da Lealdade de Resistência, Mohammad Raad, criticou posições a favor de negociações que considerava contrárias aos interesses nacionais. Estas declarações dizem respeito ao contexto político geral e não são apenas uma resposta pormenorizada a um projecto de legislação sobre boicote. Também não é possível elaborar uma lista verificada de deputados que favorecem ou se opõem à sua revogação. Mostram, no entanto, que a questão pode encontrar resistência, particularmente nas formações que consideram a manutenção das restrições legais como componente da recusa de normalização com Israel.

Calendário Tampa reforça alcance político da demanda

O pedido atribuído a Washington surge num momento particularmente delicado. Líbano e Israel estão programados para participar de uma nova reunião militar em Tampa, Flórida, em 20 de outubro de 2026. As autoridades libanesas desejam defender vários requisitos: a cessação dos ataques israelitas, a retirada dos territórios ocupados e a execução dos compromissos previstos no acordo-quadro. A questão dos prisioneiros libaneses é também uma das questões que Beirute tenciona abordar. Israel, por sua vez, favorece garantias de segurança relativas ao Hezbollah. Estas diferenças já complicam as discussões. A introdução da questão do boicote poderia, portanto, alargar consideravelmente o âmbito de aplicação dos EUA. Impeliria o debate sobre as disposições militares a reduzir as tensões a uma mudança no quadro jurídico das relações com Israel.

Isto representaria um desafio adicional para as autoridades libanesas. Joseph Aoun defende a continuação das negociações diplomáticas, que considera uma solução menos onerosa do que uma nova guerra. No entanto, esta abordagem não significa que o Presidente aceite uma transformação imediata das relações com Israel. Os documentos de 20 de Outubro não mencionam qualquer compromisso presidencial de revogação do boicote. Também não podem estabelecer que esta reforma constituiria formalmente uma condição para a participação nas discussões de Tampa. As candidaturas concedidas a Marco Rubio são relatadas na mesma entrevista, mas dizem respeito a arquivos separados. Por conseguinte, seria excessivo apresentar a sua reconciliação como prova de um acordo global já negociado. A questão permanece quanto aos objectivos prosseguidos por Washington e às respostas que as instituições libanesas poderiam dar.

Entre pressão diplomática e soberania legislativa

Se o boicote fosse posto em causa, as autoridades libanesas enfrentariam um problema institucional específico. Os Estados Unidos podem defender uma mudança legislativa nos seus intercâmbios diplomáticos. No entanto, a decisão é da responsabilidade das instituições libanesas. Essa iniciativa deve ser considerada no âmbito dos procedimentos nacionais e dar origem ao debate parlamentar. Não poderia resultar diretamente de um pedido feito por um embaixador ou oficial estrangeiro. Essa distinção é a principal questão institucional no caso. A informação publicada descreve alegada pressão dos EUA, mas não demonstra que o governo teria decidido introduzir um projeto de lei. Não mencionam um calendário parlamentar ou uma comissão para examinar uma reforma do boicote. Não foi anunciada qualquer votação sobre esta questão no material disponível.

O dossier revela assim uma possível extensão dos objectivos americanos ao Líbano. Para além das exigências relativas ao desarmamento do Hezbollah e aos acordos de segurança com Israel, haveria o desejo de alterar o quadro jurídico das relações entre os dois países. Esta abordagem poderia ter consequências políticas significativas, mas a sua implementação permanece incerta. Em 20 de outubro de 2026, as informações identificam um pedido atribuído a Marco Rubio e as intervenções concedidas a Michel Issa aos parlamentares. Não confirmam que tenha sido apresentado um texto de revogação ou que uma maioria parlamentar se esteja a preparar para o apoiar. O próximo elemento decisivo seria, portanto, o surgimento de uma iniciativa legislativa identificável. Ajudaria a determinar se as abordagens diplomáticas referidas resultaram efectivamente num procedimento institucional e, sobretudo, quais seriam as disposições da legislação libanesa.

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