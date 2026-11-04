Jean Hawaii conta ao estado em « Tajribati »

Jean Hawat coloca o nascimento de « Tajribati », « My Experience », em 2020, o ano de seus oitenta anos e o centenário do Grande Líbano. O advogado e ex-chefe do Bloco Nacional ligou sua jornada a uma reflexão sobre a construção do Estado. Seu testemunho remonta a Raymond Eddé, critica divisões e questiona responsabilidades públicas. Ele apela especialmente aos jovens libaneses para que conheçam sua história e continuem o trabalho de transmissão.

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Em « Tajribati », « My Experience », Jean Hawat conta ao Estado através de sua jornada política. O advogado e ex-chefe do Bloco Nacional estabeleceu a origem do livro em 2020: o ano de seus oitenta anos coincidiu com o centenário do Grande Líbano. Esta aproximação deu-lhe o ponto de partida de uma narrativa que liga a sua vida pública à história do país.

Numa entrevista publicada em 4 de novembro, ele apresentou o livro como resultado da necessidade de registrar o que tinha experimentado, as responsabilidades que tinha exercido e as lições que aprendeu. Este testemunho olha para um ator envolvido nos eventos em que ele participou.

O livro foi tema de uma sessão de autógrafos no Museu Nacional de Beirute. Nessa reunião, o Havaí explicou que queria reunir memória, documentos e posições para questionar as dificuldades do Líbano.

Jean Hawaii conta ao Estado do Bloco Nacional

Hawat lembrou seu compromisso com o Bloco Nacional antes de 1965, e então as missões que ele havia realizado lá. Sua conta deu um lugar especial ao período inaugurado em 1976, quando Raymond Eddé se mudou para Paris. Ele explicou que tinha que seguir atividades e arquivos em sua ausência.

A continuidade deste compromisso é, segundo ele, parte de uma história familiar ligada a Émile Eddé, depois a Raymond Eddé. Também é uma maneira de explicar a partir de que posição ele está assistindo eventos. A filiação política não é apagada do testemunho: é um dos seus quadros.

Uma crítica de como construir o estado

Seu julgamento sobre a trajetória libanesa é severo. Na sua opinião, o país não tinha construído um Estado eficaz numa base sustentável. Coloca em causa divisões internas, confrontos em torno das escolhas nacionais e o lugar ocupado por interesses particulares.

O Havaí lê o enfraquecimento do estado através da dificuldade de superar fidelidades e ganhos imediatos para defender um bem comum.

Ele também critica a busca de dinheiro, posições e vantagens no exercício do poder. A sua resposta assume a forma de uma exigência de responsabilidade pública, integridade e boa administração. Nessa perspectiva, transmitir a experiência não é apenas contar aos líderes que conheceram, mas sobre suas escolhas e seus efeitos.

Esperança política em execução

O Havaí expressa uma esperança cautelosa para o presidente Joseph Aoun e para o governo de Nawaf Salam. Ele expressou apreço pelas orientações delineadas no discurso de nomeação e na declaração ministerial. No entanto, insiste na transição para a implementação.

Esta reserva estende o fio condutor do livro à medida que o apresenta: as intenções apresentadas não são suficientes para construir instituições. Ele adverte contra a repetição das divisões que, segundo ele, impediam o país de avançar. A continuidade do trabalho público conta mais do que a adesão momentânea a um discurso.

Jovens como beneficiários

Por fim, a mensagem é dirigida à juventude libanesa. O Havaí convida-os a conhecer sua história e fazer do Líbano sua referência comum. Para ele, manter uma memória implica uma responsabilidade: dizer o que é considerado verdadeiro e permitir que outras gerações retomem a discussão.

Ele não descreve reorganização como o caso de um homem ou uma única decisão. Seu apelo é para uma geração capaz de trabalhar para um estado mais forte. « Minha experiência » apresenta-se assim como uma contribuição para essa transmissão, com a força e os limites de uma palavra pessoal assumida.

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