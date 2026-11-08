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Beirute e Jounieh: restrições de 8 de novembro

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Em Beirute, o curso do LET In Qasqas, a cerimônia comemorativa britânica levou a desvios ao redor do Cemitério da Commonwealth, sem tempo de encerramento anunciado. Reparos também cortaram Al-Sibai Street em Basta al-Fawqa. Em Jounieh, o trabalho de fibra óptica sob a ponte Fouad Chehab está planeado sem fechar a auto-estrada. Os horários são os de Beirute.

Embouteillage à l’entrée du tunnel de Nahr el-Kalb, photographie d’archives Libnanews de mars 2021.
Circulation à Nahr el-Kalb, mars 2021. Photo d’archives, sans lien avec les conditions de circulation actuelles. Crédit : Libnanews, tous droits réservés. © Libnanews, tous droits réservés
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O tráfego em Beirute no domingo 8 de novembro é alterado em vários setores. Um canteiro de obras também diz respeito a Jounieh. As Forças de Segurança Interna (FSI) anunciaram o encerramento do curso da corrida LETFS RUN até o meio-dia, os desvios em Qasqas e o corte de uma rua em Basta al-Fawqa. Todos os horários abaixo são de Beirute.

Tráfego em Beirute domingo: a rota fechou até o meio-dia

A LET de 10 km de comprimento O encerramento anunciado diz respeito às ruas tomadas pelos pilotos, das 6h às 12h, não a todo o centro da cidade.

A rota começa em frente à estátua dos Mártires e corre ao longo da rua Weygand para o cruzamento Saifi. Continua pela rua Georges Haddad, depois pelas ruas de Pasteur e Armênia até à encruzilhada de Dakhoulieh, antes de chegar à Avenida Pierre Gemayel. A curva é planejada antes da rotunda do Adlieh, perto do edifício de IVA, com um retorno pela mesma rota para a Praça dos Mártires.

Em Qasqas, desvios ao redor do cemitério

Uma cerimônia de memória organizada pela embaixada britânica no Cemitério da Commonwealth em Qasqas é outro mecanismo. O estacionamento é proibido em torno do local desde sábado, 7 de novembro às 22h, de acordo com o comunicado de imprensa do ISP.

A proibição de trânsito anunciada começa no domingo às 4:30 e durará até o final da cerimônia. Veículos são desviados para ruas secundárias próximas. O comunicado não dá tempo preciso para levantar essas restrições.

Jounieh: trabalho sem encerramento da auto-estrada

Em Jounieh, o Farhat Group continua a trabalhar na instalação de cabos de fibra óptica para Ogero na estrada leste sob a ponte Fouad Chehab. O início foi anunciado às 6 da manhã deste domingo, para uma previsão de cerca de quatro horas.

Os ISPs especificam que este trabalho está planeado sem interrupção do tráfego rodoviário. Esta previsão não constitui a confirmação do fim do projecto.

Basta al-Fawqa: Al-Sibai Street Cut

Os ISPs também relatam um subsídio da estrada sobre cerca de oito metros, al-Sibai Street, em frente às lojas al-Zaatari em Basta al-Fawqa. Os reparos são anunciados por cerca de três dias, sem data específica para reabrir neste comunicado de imprensa.

A rua está desligada. Veículos que chegam de Burj Abi Haidar para al-Sibai são desviados para a artéria principal de Abi Haidar. Os que vêm da Rua Omar al-Fakhouri dirigem-se para a Rua Mohieddine Ibn Arabi. Os motoristas são convidados a seguir as instruções dos agentes presentes no local.

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