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BCHALEH OLIVERS ETERNA — 6000 anos
Em Bchaaleh, no norte do Líbano, as oliveiras entre as mais antigas do mundo observam há mais de seis mil anos. Agora, membro do Waqf local, pertenciam a um extinto santuário romano. Um estudo USAID/University of Arizona datou alguns deles aos 1700 anos de idade. Talvez entre as primeiras árvores domesticadas pelo homem, sejam os fenícios que espalharão sua cultura por toda a bacia do Mediterrâneo.
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