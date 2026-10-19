19 octobre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

BCHALEH OLIVERS ETERNA — 6000 anos

Libnanews
· 1 min de leitura · 10 vues

OS OLIVERSOS ETERNOS DE BCHALEH — 6.000 anos em Bchaaleh, no norte do Líbano, algumas das oliveiras mais antigas do mundo vêm assistindo há mais de seis mil anos. Hoje, pertenciam ao Waqf local..

LES OLIVIERS ÉTERNELS DE BCHAALEH — 6000 ans debout
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

BCHALEH OLIVERS ETERNA — 6000 anos

Em Bchaaleh, no norte do Líbano, as oliveiras entre as mais antigas do mundo observam há mais de seis mil anos. Agora, membro do Waqf local, pertenciam a um extinto santuário romano. Um estudo USAID/University of Arizona datou alguns deles aos 1700 anos de idade. Talvez entre as primeiras árvores domesticadas pelo homem, sejam os fenícios que espalharão sua cultura por toda a bacia do Mediterrâneo.

Assista ao vídeo original no YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *