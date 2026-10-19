OS OLIVERSOS ETERNOS DE BCHALEH — 6.000 anos em Bchaaleh, no norte do Líbano, algumas das oliveiras mais antigas do mundo vêm assistindo há mais de seis mil anos. Hoje, pertenciam ao Waqf local..

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BCHALEH OLIVERS ETERNA — 6000 anos

Em Bchaaleh, no norte do Líbano, as oliveiras entre as mais antigas do mundo observam há mais de seis mil anos. Agora, membro do Waqf local, pertenciam a um extinto santuário romano. Um estudo USAID/University of Arizona datou alguns deles aos 1700 anos de idade. Talvez entre as primeiras árvores domesticadas pelo homem, sejam os fenícios que espalharão sua cultura por toda a bacia do Mediterrâneo.

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