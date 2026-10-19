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TRIPOLI SOUKS — 700 anos de comércio mameluco

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TRIPOLI SOUKS — 700 anos de comércio mameluco Em 1289, os exércitos mamelucos do sultão Qalaoun levaram Trípoli de volta aos cruzados e construíram uma nova cidade aos pés da cidadela. Desde que mais do que..

LES SOUKS DE TRIPOLI — 700 ans de commerce mamelouk
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TRIPOLI SOUKS — 700 anos de comércio mameluco

Em 1289, os exércitos mamelucos do sultão Qalaoun levaram Trípoli de volta aos cruzados e construíram uma nova cidade aos pés da cidadela. Por mais de sete séculos, seus souks incluem artesãos, caravanas, hammams, mesquitas e medersas de acordo com uma organização urbana intacta. Pescadores, merceeiros e artesãos ainda perpetuam tradições centenárias. Listados na lista indicativa da UNESCO, esses souks permanecem frágeis, ameaçados pela falta de manutenção e pela crise econômica.

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