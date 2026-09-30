Banco de dados de libaneses vendidos $20

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Um banco de dados contendo informações pessoais sobre libanês seria oferecido por apenas $ 20 no Telegram. De acordo com as informações recolhidas pela Al-Mahatta, o chefe de uma rede especializada na busca de placas de matrícula tem alegadamente oferecido a certos assinantes acesso aos dados atribuídos à « Nâfe As informações disponíveis ajudariam a encontrar o nome completo do proprietário, número de telefone, aldeia de origem e local de residência.

O caso não é apenas uma nova violação de privacidade. Relembra vários precedentes no Líbano, incluindo um caso surpreendentemente semelhante que data de 2010: uma aplicação comercializada por cerca de US $ 7 já autorizado a procurar informações pessoais de uma placa de licença ou número de telefone. Dezesseis anos depois, o reaparecimento desse tipo de serviço levanta uma questão que permanece sem resposta: como as bases de dados mantidas pelas administrações ou alimentadas por dados oficiais continuam a circular fora de controle?

Por 20 dólares, dados do Nafe

A expressão «Nâfe’a» refere-se geralmente às autoridades responsáveis pelas formalidades de matrícula e de carta de condução. Estas administrações têm necessariamente informações para associar uma placa ao seu proprietário. O problema surge quando estes dados deixam o sistema para o qual foram recolhidos e tornam-se acessíveis a pessoas que não têm motivos administrativos ou judiciais para os consultar.

Uma placa de matrícula permanece visível no espaço público, mas normalmente não revela o número de telefone ou o domicílio do proprietário. Uma base para vincular estes elementos, portanto, transforma a informação visível em uma ferramenta de identificação real. Qualquer um com o arquivo poderia, em teoria, de um veículo visto na rua para voltar para o seu proprietário e obter mais informações sobre ele.

O preço anunciado torna esta situação ainda mais preocupante. Aos 20 dólares, o acesso a tais informações deixaria de ser restrito a atores com capacidades técnicas significativas. Um banco de dados digital também pode ser copiado, transferido e vendido quase sem limite. Fechar um canal Telegram não iria, portanto, recuperar arquivos já baixados.

Um precedente quase idêntico em 2010

O caso atual tem uma notável semelhança com um episódio ocorrido em novembro de 2010. Na época, uma base de dados contendo informações sobre o libanês estava disponível através de aplicativos baseados na Internet por aproximadamente $ 7. Um foi capaz de procurar a partir de um número de telefone celular e outro de uma placa de carro.

A imprensa libanesa revelou então que o sistema permitia encontrar informações privadas, incluindo a identidade e a residência de pessoas procuradas. O Ministério do Interior, o Ministério das Telecomunicações, as duas operadoras de telefonia móvel e os bancos negaram a responsabilidade pela transmissão de dados. Foi anunciada uma investigação para determinar a sua proveniência.

Este precedente é essencial para compreender o caso actual. O problema de 2026, portanto, não reside apenas no aparecimento de uma nova ferramenta no Telegram. Os dados sobre veículos e telefones libaneses já circulavam comercialmente há mais de 15 anos. A mudança de alguns dólares para um canal Telegram mostra acima de tudo que os meios de transmissão mudaram, enquanto a questão da origem dos arquivos permanece.

Quem alimenta as bases em circulação?

Ainda é impossível, no estado das informações disponíveis, afirmar que a base atualmente proposta vem diretamente de uma recente intrusão nos sistemas Nâfe’a. Pode ser uma extração interna, uma cópia antiga, identificadores comprometidos, um arquivo detido por um provedor ou informações de várias bases diferentes e então agrupados.

A idade dos dados é, portanto, um fator determinante. Um banco de dados copiado há vários anos pode ainda conter informações sensíveis, embora alguns telefones ou casas tenham mudado. A presença de informações recentes teria um significado muito mais grave: poderia indicar que um indivíduo ou grupo continua a ter acesso a dados actualizados.

Um inquérito deve comparar as informações propostas com os ficheiros oficiais e determinar a sua data. Deverá igualmente examinar contas com direitos de acesso significativos e procurar possíveis extrações maciças. Sem essa investigação técnica, designar o vazamento ou sua administração original seria especulativo.

Em 2022, a plataforma do Ministério da Saúde hackeou

A circulação de dados do automóvel não é o único precedente recente. Em fevereiro de 2022, o Ministério da Saúde libanês reconheceu oficialmente uma intrusão em sua plataforma MOPH PASS, usada especialmente para viajantes que chegam ao Líbano durante a pandemia de Covid-19. A falha levou à exposição de dados pessoais armazenados na plataforma.

O caso assumiu uma dimensão política quando foram divulgadas informações pessoais relativas ao Ministro das Obras Públicas e Transportes, Ali Hamiyé. O então ministro do Interior, Bassam Mawlawi, tinha então instruído a Segurança Geral a investigar. O Ministério da Saúde anunciou então que havia identificado e corrigido a vulnerabilidade, observando que o incidente havia afetado um número limitado de dados referentes às figuras públicas.

Este precedente mostra que uma plataforma oficial libanesa contendo informações pessoais já foi comprometida. Recorda ainda a diversidade de processos detidos pelo Estado: saúde, viagens, estatuto civil, telecomunicações, veículos ou listas eleitorais são conjuntos que, quando cruzados, podem fornecer uma imagem particularmente detalhada de uma pessoa.

Listas de eleitores contendo muita informação

Outro exemplo da quantidade de dados administrativos disponíveis no Líbano é a lista eleitoral. Eles contêm, legalmente, uma série de informações que permitem identificar com precisão os eleitores: nome, nome dos pais, data de nascimento, sexo, confissão e número de registro. Sua existência e comunicação atendem às necessidades do processo eleitoral, mas sua riqueza mostra a quantidade de informações pessoais centralizadas em arquivos públicos.

O risco aumenta quando os dados de várias fontes são agrupados. Uma placa pode levar a um nome, um arquivo eleitoral em uma data de nascimento e um local de registro, enquanto outro arquivo pode fornecer um telefone ou endereço. O desafio da protecção de dados já não é, portanto, apenas proteger cada base de dados separadamente, mas impedir a sua agregação clandestina.

No entanto, o Líbano tem um quadro jurídico. A Lei n.o 81, de 10 de outubro de 2018, regulamenta o tratamento de dados pessoais, incluindo as regras relativas à sua recolha, utilização e comunicação. Prevê igualmente sanções em determinadas situações de divulgação a pessoas não autorizadas.

Quando os dados podem ajudar a localizar um alvo

No contexto libanês, porém, o fluxo de tais informações excede apenas a protecção da privacidade. Os dados administrativos hackeados, obtidos clandestinamente ou transmitidos pelos agentes podem ser utilizados com outras informações para identificar um indivíduo, estabelecer relações ou ajudar a determinar a sua localização.

Este risco assumiu uma dimensão particularmente concreta durante a guerra entre Israel e Hezbollah. As operações de inteligência não são baseadas numa única fonte. Eles normalmente combinam inteligência humana, interceptação, vigilância aérea, telecomunicações, dados digitais e observação de viagens. Neste dispositivo, uma base administrativa pode fornecer uma prova adicional para confirmar uma identidade ou associar um veículo a uma pessoa procurada.

O general libanês aposentado Mounir Chehadeh, ex-coordenador do governo da UNIFIL, declarou em 2026 que Israel tinha tido acesso a uma parte significativa da infraestrutura de dados libanesa durante anos. Referiu-se, nomeadamente, às informações relativas aos assinantes de telemóveis e às matrículas de veículos. Segundo ele, essas capacidades, combinadas com outras fontes de inteligência, contribuíram para a criação de bancos-alvo.

Estas declarações não provam que a base proposta hoje no Telegram tenha sido utilizada por Israel, nem que uma determinada base administrativa tenha permitido uma eliminação definitiva. No entanto, eles mostram por que um vazamento de dados do automóvel pode representar um risco seguro. Uma placa associada a um nome, telefone e endereço tem um valor muito diferente quando é cruzada com informações de localização ou vigilância.

Do caso Hariri a bilhões de dados telefônicos

O poder da passagem de dados já havia sido destacado após o assassinato de Rafic Hariri em 14 de fevereiro de 2005, em Beirute. Investigadores internacionais utilizaram quantidades consideráveis de dados de telecomunicações para reconstruir redes telefônicas, buscar conexões de usuários e estudar comunicações em torno do ataque.

Já em 2005, a Comissão Internacional das Nações Unidas informou que havia estabelecido uma base composta por mais de 97 milhões de registros de telecomunicações por um período envolvendo o assassinato. As investigações cobriram então bilhões de registros. A extensão dos dados transmitidos aos investigadores, seu uso e confiabilidade, levaram a controvérsias políticas e judiciais significativas no Líbano.

O contexto era obviamente diferente: esta informação foi utilizada numa investigação internacional e não foi comercializada ilegalmente. Mas o caso já havia mostrado que uma massa de metadados pode reconstruir redes e comportamentos que permanecem invisíveis quando cada informação é considerada separadamente.

Uma fuga de magnitude desconhecida

A prioridade agora é determinar o que a base proposta realmente contém por $20. Algumas pesquisas bem sucedidas de placas não são suficientes para estabelecer que todo o arquivo de registro nacional foi copiado. É necessário conhecer o número de registros, sua antiguidade, a frequência de sua atualização e a fonte dos diversos campos disponíveis.

Acima de tudo, é importante saber se o vendedor tem uma cópia simples ou tem acesso a informações atualizadas. A segunda hipótese significaria que uma ruptura permanece potencialmente aberta. O precedente de 2010 mostra que o comércio de dados sobre automóveis libaneses não é um fenómeno novo; O caso MOPH PASS confirma que os sistemas públicos já foram comprometidos.

Dezesseis anos após a venda de um aplicativo para explorar a privacidade do povo libanês por cerca de $7, uma base comparável seria proposta para $20 no Telegram. Entre os dois casos, as tecnologias mudaram e o Líbano tem uma lei sobre dados pessoais. Resta a questão essencial: quem extrai essa informação dos sistemas que a mantêm, e quem agora controla as cópias já em circulação?

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