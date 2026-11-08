8 novembre 2026
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8 de novembro de 1943: o voto contra o mandato

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Em 8 de novembro de 1943, deputados libaneses retiraram o mandato francês da Constituição. A eleição precede as detenções de 11 de novembro e a libertação de 22. Uma revisão das suas disposições, o debate linguístico e o confronto entre o Governo libanês e as autoridades francesas em Beirute. A sessão deve ser distinguida do direito constitucional de 9 de Novembro. Os arquivos diplomáticos também esclarecem o número de eleitores e o adiamento da questão da bandeira, muitas vezes confundidos com esta primeira revisão.

8 novembre 1943 : le Parlement efface les clauses du mandat. Photo contemporaine d’archives du Parlement libanais.
Le Parlement libanais à Beyrouth, photographie contemporaine d’archives. Cette image ne représente pas la séance de 1943. Photo : François el Bacha / Libnanews, tous droits réservés. Habillage éditorial, photographie intégrale inchangée. © François el Bacha / Libnanews. Tous droits réservés.
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Em 8 de novembro de 1943, a Câmara dos Deputados libaneses votou uma revisão constitucional que removeu as disposições relativas ao mandato francês. Naquele dia, o governo de Riad al-Solh e o Presidente Bechara al-Khury reivindicaram a independência no próprio texto das instituições. A França contesta o seu direito de agir sem o seu consentimento. Três dias depois, suas autoridades prenderam os principais líderes libaneses.

Esta sessão precedeu por duas semanas a data que se tornou o feriado nacional. Nem deve ser confundido com a data do texto jurídico: a votação teve lugar em 8 de Novembro, enquanto o direito constitucional foi datado de 9 de Novembro de 1943. As apostas são, então, claras: podem as autoridades eleitas em Beirute remover as disposições que as colocam sob tutela própria?

8 de novembro de 1943: soberania entra na Constituição

A Constituição de 1926 organiza uma República com um Presidente, um Governo e um Parlamento. Mas vários de seus artigos reservam prerrogativas à procuração. Por conseguinte, a existência de instituições libanesas não significa que exerçam livremente todos os atributos da soberania. As disposições relativas à França e à Liga das Nações mantêm esta limitação na lei básica.

A reforma de Novembro visa estas referências. O artigo 1o deixa de fazer depender a definição de território do reconhecimento francês e da Liga das Nações. No artigo 52.o, a competência presidencial em matéria de tratados deixou de estar sujeita a uma disposição do mandato. O artigo 102.o perde a sentença que colocou a Constituição sob a protecção do agente francês.

São revogados os artigos 90.o a 94.o, relativos ao regime de mandato. Estas abolições afectam a relação entre as instituições libanesas e a autoridade francesa. Eles dão uma tradução legal para o programa independente do governo. No entanto, eles não regulam a transferência de cada departamento administrativo ou a saída de forças estrangeiras apenas por adoção.

A questão do francês, a da bandeira

O artigo 11o é outro ponto importante do debate. A revisão remove o francês como segunda língua oficial. O árabe torna-se a língua oficial nacional; uma lei especial deve determinar os casos de uso do francês. A distinção conta: o voto altera uma regra constitucional, não pronuncia uma proibição geral de falar ou ensinar francês.

O relatório diplomático norte-americano do dia seguinte descreve um debate animado sobre este artigo. Vários deputados desejam suprimir qualquer referência à língua francesa. No entanto, a fórmula manteve a possibilidade de organizar certos usos por lei. A ruptura com o mandato requer, portanto, uma nova hierarquia jurídica das línguas, não a eliminação imediata de todas as práticas administrativas ou culturais.

A bandeira pertence a outro estágio. A alteração ao artigo 5o, que dizia respeito ao emblema nacional, não foi decidida nessa primeira revisão. O governo adia a revisão. Seria, pois, incorrecto atribuir à reunião de 8 de Novembro todas as decisões simbólicas e institucionais associadas à independência.

Uma votação mantida apesar dos pedidos franceses

No Outono de 1943, o litígio dizia respeito tanto ao processo como ao conteúdo. As autoridades francesas sustentam que o mandato resulta de compromissos internacionais e não pode ser alterado sem o seu consentimento. Os funcionários libaneses recusam que o reconhecimento de sua soberania depende de uma nova autorização do agente.

O projecto foi distribuído aos deputados em 6 de Novembro. No dia seguinte, funcionários libaneses e sírios se reuniram em Chtaura. Em seu telegrama de 9 de novembro, o representante norte-americano George Wadsworth informou que a liderança síria estava apoiando a abordagem libanesa. Esta coordenação regional acompanha a preparação da reunião, sem substituir a decisão da Câmara.

No dia 8 de Novembro, os representantes franceses continuam a tentar obter um adiamento. Eles invocam o iminente retorno de Jean Helleu, delegado geral da França, e a apresentação de propostas de Argel. O Governo libanês mantém a reunião. A sua recusa em adiar a votação não excluiu, na sua resposta, negociações posteriores com o representante francês.

A sessão é realizada em uma atmosfera tensa, mas permanece ordenada. De acordo com o relato contemporâneo de Wadsworth, uma moção para submeter o projeto à comissão foi rejeitada. Émile Eddé e outro deputado deixaram a reunião. Quarenta e oito dos cinquenta e três deputados do Parlamento prosseguem o debate; a votação final nominal é unânime entre os presentes. Este esclarecimento evita a confusão entre a votação unânime e a presença de toda a assembleia.

A batalha continua nos jornais

Votar imediatamente se torna uma questão de informação. O telegrama americano informa que o oficial de imprensa francês chamou representantes de jornais locais naquela noite. São proibidos de mencionar a sessão e seus resultados. No entanto, o corpo editorial decidiu publicar os fatos.

No dia seguinte, a Sûreté française apreendeu os jornais, com exceção das cópias já distribuídas ou liberadas das gráficas. Assim, a censura procura impedir a divulgação de uma decisão que as autoridades libanesas considerem um acto de soberania. Este conflito já não ocorre apenas entre as chancelarias: também afeta o fluxo de informação em Beirute.

Da votação para Rachaya prisões

Em 11 de Novembro, as autoridades francesas prenderam Bechara al-Khoury, Riad al-Solh e vários líderes políticos. Os detidos são levados para a cidadela Rachaya. Jean Helleu suspendeu a Constituição e confiou o poder a Émile Eddé. As medidas francesas tentam neutralizar as instituições que acabaram de votar a favor do colapso constitucional.

A mobilização libanesa e a pressão diplomática, incluindo os britânicos, levaram à libertação dos líderes em 22 de novembro. Estão de volta ao cargo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos saúda então a sua reintegração e a revogação dos decretos franceses de 11 de Novembro. Assim, o calendário mantém três marcos distintos: o voto da 8a, a lei constitucional da 9a e a liberação de 22.

As transformações não terminam com esta libertação. A transferência das unidades militares libanesas para o Estado ocorreu em 1 de agosto de 1945. Em novembro de 1943, a revisão constitucional abriu o conflito decisivo sobre a autoridade: o texto deixou de reservar a França para o seu mandato.

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