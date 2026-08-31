Leiban, profecia do Ocidente?

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Quando a falência financeira de 2019 se torna o aviso de que Washington e a Europa devem enfrentar

A crise libanesa não é o futuro mecânico do Ocidente. Mas pode ser o sinal de alarme extremo: o de um estado que substitui permanentemente a dívida por decisões políticas, até o dia em que a confiança desaparece.

Os pequenos países às vezes sabem antes das grandes doenças que mais tarde ameaçam o resto do mundo.

O Líbano pode ser um desses.

Desde 2019, temos visto a crise financeira libanesa como um desastre essencialmente local: má governança, corrupção, déficits crônicos, um Estado incapaz de reformar, o Banco do Líbano ter estendido o prazo por mecanismos financeiros cada vez mais complexos, bancos privados terem concentrado uma parte considerável de seus ativos no estado e no banco central.

Tudo isto é verdade.

Mas e se o Líbano não foi apenas um acidente?

Se também fosse um aviso?

E se, por trás das peculiaridades libanesas, um mecanismo muito mais universal está escondido: o de um Estado que gasta mais tempo do que ganha, pede emprestado para repelir decisões difíceis, conduz gradualmente o seu sistema financeiro em sua própria dívida, então um dia descobre que os mercados não querem mais financiar o que eles ainda financiavam no dia anterior?

Uma crise de dívida raramente começa no dia em que falta dinheiro. Ela começa muito antes. Começa quando a política se recusa a escolher.

O triângulo fatal: estado – banco central – bancos

Para entender o que poderia fazer da experiência libanesa uma premonitória é preciso voltar à sua arquitetura.

Durante anos, o Estado libanês tem acumulado déficits públicos e dívida.

Por conseguinte, era necessário financiar esse Estado.

Os bancos libaneses recolheram poupanças e depósitos, incluindo os da diáspora. Uma parte considerável destes recursos destinaram-se directa ou indirectamente ao Banco do Líbano e à dívida soberana.

O Banco do Líbano, por sua vez, financiou o sistema público e apoiou uma paridade fixa da libra com o dólar que tinha se tornado cada vez mais caro.

O sistema poderia assim dar uma impressão notável de estabilidade.

Os bancos estavam a trabalhar. Os juros foram pagos. A moeda parecia estável. Os depositantes receberam retornos generosos. O estado continuou a viver além de seus meios.

E como o desastre não aconteceu, todos puderam concluir que o sistema estava funcionando.

Até ao dia em que parou de trabalhar.

Quando as entradas de capital se secaram em 2019, todo o edifício apareceu pelo que se tornou: uma única cadeia de créditos ligando o depositante ao seu banco, o banco ao Banco do Líbano e o Banco do Líbano, direta ou indiretamente, a um estado que estava em dívida.

O Banco Mundial estimou perdas no setor financeiro em mais de US $ 70 bilhões em 2023 e observou que cerca de 75 por cento dos ativos bancários haviam sido colocados no Banco do Líbano. Entretanto, o Estado tinha faltado nas suas euro-obrigações em Março de 2020.

Ou seja, por trás de vários saldos contábeis aparentemente separados, havia na realidade apenas um risco sistêmico: o risco soberano.

Quando o estado cai, ele descobre que o dinheiro do banco também era seu dinheiro

Esta é talvez a lição mais importante do Líbano.

Um banco pode parecer sólido. Um banco central pode parecer poderoso. Uma dívida pública pode parecer perfeitamente redefinida.

Mas quando os bancos têm uma dívida maciça do Estado ou do Banco Central, a fronteira entre dívida pública e privada torna-se perigosamente porosa.

As poupanças dos cidadãos tornam-se indirectamente credoras do défice público.

E quando o Estado não pode mais pagar, a questão se torna brutalmente: quem vai suportar a perda?

Estado? O Banco Central? Os accionistas dos bancos? Os credores? Os depositantes? Os contribuintes? Gerações futuras?

Esta é exactamente a questão que o Líbano ainda não resolveu completamente sete anos após o início da crise.

Em fevereiro de 2026, o FMI estava trabalhando com as autoridades libanesas na reestruturação bancária, na recuperação gradual de depósitos e na sustentabilidade da dívida pública. Em agosto de 2026, o Banco Mundial ainda constatou que a dívida pública continuava insustentável e que as negociações sobre a reestruturação da dívida soberana ainda não haviam realmente começado.

Vivíamos com falência antes de decidir legalmente quem foi à falência.

Mas cuidado: o Líbano de 2026 já não é exatamente o de 2019

Tens de ser intelectualmente honesto.

Dizer que o Líbano continua simplesmente a acumular os mesmos défices orçamentais que antes de 2019 seria hoje incorreto.

Houve ajustes extremamente brutais.

O Banco do Líbano parou parte do financiamento monetário do défice, as despesas públicas reais foram esmagadas pelo colapso monetário e o governo até registrou, de acordo com o Banco Mundial, um excedente global equivalente a 3,9% do PIB em 2025. As finanças públicas mantiveram-se relativamente fortes na primeira metade de 2026, antes de as novas despesas relacionadas com os conflitos as pressionarem.

Mas é aqui que a lição se torna ainda mais interessante.

Equilibrar o fluxo não faz o estoque desaparecer.

Podem eliminar hoje o vosso défice orçamental: se não lidarem com a dívida acumulada ontem, com as perdas do vosso Banco Central e com a insolvência do vosso sistema bancário, a crise continua aí.

Por conseguinte, o Líbano demonstra duas coisas.

Em primeiro lugar, mostra o que acontece quando os défices são autorizados a derivar demasiado tempo.

Em seguida, mostra como é difícil reparar o sistema após a quebra da confiança.

E é aqui que Washington deve começar a ver Beirute com mais atenção.

Os Estados Unidos: o mesmo problema orçamental, mas ainda não a mesma doença

A comparação pode parecer excessiva.

Os Estados Unidos não são obviamente o Líbano.

Têm a economia mais poderosa do mundo, um enorme mercado financeiro, uma capacidade fiscal sem medidas comuns, instituições muito mais robustas e, sobretudo, o imenso privilégio de emitir a sua dívida na sua própria moeda.

E essa moeda é o dólar, a maior moeda de reserva do mundo.

Esta diferença é fundamental.

Mas isso não significa que a matemática orçamental tenha sido abolida.

Em 2026, o Escritório de Orçamento do Congresso prevê um déficit federal dos EUA de cerca de 1.900 bilhões de dólares, ou 5,8 por cento do PIB, embora a economia dos EUA não esteja em profunda recessão.

A dívida pública já representa cerca de 101% do PIB.

Se as políticas atuais continuarem, o CBO prevê cerca de 120% do PIB em 2036. Ainda mais preocupante: o custo líquido de juros aumentaria de 3,3% do PIB em 2026 para 4,6% em 2036.

O mecanismo torna-se então auto-alimentado.

Pedimos emprestado para financiar o défice. Então mais para refinanciar a dívida madura. Depois ainda mais para pagar os juros desta dívida.

E quanto maior a taxa em que o estado refinancia, mais rápido a mecânica acelera.

Em que ponto os mercados deixam de considerar o défice dos EUA como um problema para amanhã e começam hoje a integrá-lo no preço monetário?

Ninguém conhece esse encontro. E é precisamente isso que deve ser preocupante.

Não há nenhuma figura mágica antes da crise

Uma dívida de 80 por cento do PIB pode ser perigosa para um país e uma dívida de 150 por cento perfeitamente financeira para outro durante muito tempo.

Por conseguinte, a crise não é desencadeada em 100%, 120% ou 150% do PIB.

Resulta da combinação de várias variáveis: crescimento econômico; taxa de juros; déficit primário; moeda em que a dívida é denominada; maturidade da dívida; profundidade do mercado financeiro; credibilidade das instituições; e, sobretudo, a confiança dos investidores na vontade política para um dia corrigir a trajetória.

Este é o último elemento ainda subestimado.

Os mercados podem tolerar uma situação insustentável durante muito tempo. Então, de repente, muito menos tempo.

O FMI estima agora que a dívida pública mundial, perto de 94 por cento do PIB mundial em 2025, poderia atingir 100 por cento em 2029. Ele adverte explicitamente contra o aumento das taxas de juros, requisitos de refinanciamento e até mesmo alguma erosão do prêmio de segurança historicamente concedido às contas do Tesouro dos EUA.

Ainda não é uma crise. É um aviso.

E a Europa?

A Europa encontra-se numa situação diferente.

Globalmente, é muito menos desequilibrado do que os EUA: o défice da área do euro representou 2,9% do PIB em 2025.

Mas esta média europeia esconde diferenças consideráveis.

No final de 2025, a dívida representava cerca de 146,1% do PIB na Grécia, 137,1% na Itália, 115,6% na França, 107,9% na Bélgica e 100,7% na Espanha.

Ao mesmo tempo, a França tinha um défice de 5,1% do PIB, a Bélgica 5,2%.

E a dívida da área do euro no seu conjunto aumentou para 88,9% do PIB no primeiro trimestre de 2026.

A situação europeia contém mesmo um paradoxo.

Um estado americano emite uma dívida de um dólar e tem por trás dele um banco central capaz de criar esses dólares.

França ou Itália emprestam em euros, mas não controlam individualmente a criação do euro.

A protecção é colectiva: Banco Central Europeu, instituições europeias, mecanismos de solidariedade, mercado financeiro comum.

Isto constitui uma força extraordinária.

Mas isso também significa que uma crise de confiança na dívida de um grande Estado europeu poderia rapidamente tornar-se uma questão política europeia.

Já o vimos com a crise grega.

Com a França ou Itália, as dimensões seriam radicalmente diferentes.

A verdadeira « libanização » do Ocidente provavelmente não se pareceria com o Líbano

É aqui que se deve aprofundar o paralelo.

Imaginar amanhã os americanos a encontrar as suas contas bancárias bloqueadas exactamente como os depositantes libaneses seria caricatural.

Provavelmente não é assim que uma grande crise da dívida monetária se manifestaria.

A « libanização » ocidental poderia ser muito mais lenta, muito mais sofisticada e, paradoxalmente, muito menos visível.

Poderia assumir a forma de inflação a longo prazo ligeiramente superior à prevista pelos aforradores; taxas de juro reais baixas; uma tributação progressivamente mais pesada; uma erosão real do valor das obrigações e da poupança; pressão regulamentar que incentiva os bancos, os seguros ou os fundos de pensões a deterem mais dívida pública; um fardo crescente do serviço da dívida que impede o Estado de financiar outras missões; menos capacidade de investimento público; Finalmente, um banco central confrontado com uma escolha cada vez mais desconfortável entre a estabilidade de preços, a estabilidade do sistema financeiro e a sustentabilidade das finanças públicas.

Tem um nome histórico: repressão financeira.

E é particularmente impressionante que um estudo do FMI publicado em julho de 2026, estudando 17 economias avançadas ao longo de mais de um século, concluiu precisamente que as condições tradicionalmente favoráveis ao retorno desta repressão financeira estão novamente presentes e que poderia ser usado mais para aliviar o fardo da dívida pública.

O depositante ocidental não necessariamente acordaria uma manhã com sua conta bloqueada.

Poderia simplesmente descobrir, dez anos mais tarde, que a inflação, a tributação e os rendimentos reais baixos pagaram silenciosamente parte da dívida em seu lugar.

O processo seria diferente. O princípio económico seria estranhamente familiar.

A verdadeira lição libanesa: precisamos reestruturar antes de os mercados reestruturarem para você

Portanto, o problema fundamental não é a dívida.

A dívida financia guerras, infra-estruturas, crises, pensões, educação, investigação e investimento. Pode ser perfeitamente racional.

O problema surge quando o défice se torna estrutural e politicamente impossível de corrigir.

Quando um governo já não consegue reduzir as suas despesas. Já não pode aumentar as suas receitas. Já não podemos reformar as pensões. As despesas sociais já não podem ser afectadas. Não pode mais reduzir sua administração. Não pode mais aumentar os impostos. O crescimento já não pode acelerar suficientemente. E ainda continua a pedir emprestado.

Nessa altura, o mercado tornou-se gradualmente o verdadeiro Ministro das Finanças.

Ele define a taxa. Então ele impõe a disciplina que a política não queria impor.

O Líbano descobriu esta realidade da forma mais brutal possível.

O Ocidente ainda tem o extraordinário luxo de ser capaz de evitar.

Conclusão – O Líbano é a profecia da dívida ocidental?

A minha resposta é: sim, como aviso; Não, como um destino inevitável.Os Estados Unidos não são o Líbano. A Europa não é o Líbano. Eles têm economias diversificadas, instituições muito mais fortes, enormes mercados financeiros e capacidades fiscais e monetárias que o Líbano nunca possuiu, por isso seria economicamente errado anunciar que um colapso semelhante ao do Líbano é iminente no Ocidente. Mas seria igualmente errado crer que essas diferenças dão aos grandes poderes o privilégio de sempre escapar às leis da dívida.O Líbano é premonitório no mecanismo, não necessariamente na forma ou na hora.Ele nos ensina que um estado pode viver além de seus meios. Que um banco central pode poupar muito tempo. Que um sistema bancário pode absorver a dívida soberana por muito tempo. Os investidores podem continuar a emprestar durante muito tempo. Esse dinheiro pode parecer estável. E que tudo isto pode demorar o suficiente para convencer uma geração inteira de que o que é insustentável pode durar para sempre.Então chega o momento em que a confiança desaparece.E quando desaparece, o problema já não é o quanto o Estado deve. Quem vai pagar? O contribuinte? A salvar? O reformado? O titular da fiança? O banco? O Banco Central? Ou gerações seguintes com mais dívidas? É esta questão que o Líbano coloca hoje ao Ocidente. A crise libanesa de 2019 não diz que Washington será Beirute em 2030, nem que Paris ou Roma amanhã fecharão bancos.Diz algo muito mais profundo: nenhum país, seja qual for o seu poder, pode substituir permanentemente a dívida pela tomada de decisões políticas.Enquanto os mercados acreditam na futura capacidade do Estado de reforma, eles financiam o presente. Mas quando essa confiança desaparece, o que era uma questão de política fiscal torna-se uma questão de estabilidade monetária e financeira. É por isso que o perigo ocidental pode não ser um espetacular « defeito libanês ». Poderia ser mais lento: inflação, tributação, repressão financeira, erosão da poupança, aumento dos custos da dívida, enfraquecimento gradual dos serviços públicos e crescente dependência dos bancos centrais das restrições orçamentais estatais.Seria uma libanização sem um colapso brutal. Libanização silenciosa.E é precisamente porque o Ocidente ainda tem os meios para evitar que seria imperdoável não olhar para o que o Líbano mostra.O Líbano pode não ser o futuro do Ocidente. Mas pode muito bem ser o aviso vindo do futuro.

LIBAN É PREMONITÓRIO DO MECANISMO, NÃO É NECESSÁRIO NA FORMA E NA LINHA DO TEMPO.

Fontes principais

• Banco Mundial – Líbano Monitor económico/sector financeiro e dívida soberana:https://documents1.worldbank.org/curated/pt/099041124092526719/pdf/P181623178903407187061e79ae6699195.pdf

• FMI – Missão no Líbano, 13 de fevereiro de 2026:https://www.imf.org/en/news/artigos/2026/02/13/pr-26050-lebanon-imf-staff-concludes-visit

• Banco Mundial – Economia Libanesa, 21 de agosto de 2026:https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/08/21/renoved-conflict-derails-lebanon-s-frágil-económico-recuperação

• Escritório de Orçamento do Congresso – Orçamento e Perspectiva Econômica: 2026 a 2036:https://www.cbo.gov/publication/62105

• FMI – Monitor Fiscal, abril de 2026:https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2026/04/15/fiscal-monitor-april-2026

• Eurostat – dívida e défice orçamental, 22 de Abril de 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042026-ap

• Eurostat – dívida pública da área do euro, 21 de Julho de 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-21072026-ap

• FMI – A vindoura Grande Repressão, Documento de Trabalho, 31 de julho de 2026:https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2026/07/31/the-coming-green-repression-new-measures-and-a-century-of-evidence-578320

Artigo preparado em Agosto de 2026.

Bernard Raymond Jabre

100% Proprietário, Presidente – CEO

Gerente de Fundo e Analista da Gerência de Ativos Aleph

E-mail: bjabre@aleph.bz