Turquia: Seca revela frágil herança

Na Turquia, o declínio das águas expõe uma herança há muito imersa. Em Žznik, a basílica descoberta em 2014 ainda alimenta o debate sobre o lugar do Concílio de Niceia. Perto do reservatório de Atatürk, gravuras de rocha e pedras T iluminam outros períodos da história. As datas avançadas às vezes exigem confirmação. Para as equipes de busca, essa nova visibilidade requer, sobretudo, a proteção de materiais frágeis, a documentação dos locais e a preparação de sua conservação antes de um possível aumento da água.

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Na Turquia, a seca revela que permanece por muito tempo coberta de água. Ao redor do lago de Iznik e do reservatório de Atatürk, igrejas, gravuras e estruturas pré-históricas tornam-se acessíveis aos pesquisadores. Mas a sua exposição também enfraquece esta herança. Algumas descobertas, já antigas, permanecem no centro das investigações arqueológicas cujas conclusões ainda requerem confirmação.

O retiro de água oferece imagens espetaculares. Muda principalmente as condições em que os arqueólogos trabalham. Os locais estudados no mergulho são encontrados ao ar livre. Outros aparecem algumas semanas antes de um aumento no nível cobri-los. Um relatório publicado em 24 de setembro de 2026 na imprensa americana destaca esta dificuldade: descobrir mais não significa necessariamente manter-se melhor.

Os exemplos turcos reúnem situações muito diferentes. Em Iznik, província de Bursa, pesquisadores estão estudando uma basílica que foi identificada em 2014. Na província de Adıyaman, números de rocha foram relatados em 2018. Mais recentemente, pedras em forma de T juntaram-se às coleções apresentadas em Perre. Estes restos não são do mesmo período nem da mesma seca.

Seca revela vestígios já estudados em Iznik

Assim, a basílica do Lago Díznik não foi descoberta este ano. Seu plano apareceu em fotografias aéreas feitas no início de 2014, como parte de um inventário municipal. As primeiras investigações subaquáticas então abriram o caminho para as escavações, que começaram em novembro de 2015. Mustafa şahin, arqueólogo da Universidade de Bursa Uludağ, é diretor de pesquisa.

O local dá testemunho da antiga arquitetura cristã. Ele preserva paredes, espaços litúrgicos e traços de ocupação sucessivas. Um relatório científico publicado em 2022 descreve, entre outras coisas, fragmentos de mármore, elementos arquitetônicos e móveis. Regista igualmente os danos causados pelas antigas imposições em vários sectores. A conservação do local foi, portanto, um problema antes de sua exposição atual.

A gota de água está transformando o local. Os sedimentos previamente molhados endurecem, dificultando a limpeza das estruturas. O equipamento de mergulho não elimina restrições. As equipas devem agora trabalhar em terreno exposto e adaptar os seus métodos à sua secagem.

O Conselho de Niceia, hipótese ainda discutida

Iznik ocupa o local da antiga Nicéia, onde Constantino reúne um conselho cristão em 325. Este encontro é um grande passo na formulação da doutrina cristã. Mas identificar a cidade não é suficiente para identificar cada edifício utilizado pelos participantes.

A equipe de escavação propõe ligar ao conselho os restos de um edifício anterior, manchado sob a basílica. A reconciliação baseia-se em observações arqueológicas e na leitura de textos antigos. Portanto, as paredes visíveis da basílica não devem ser apresentadas como prova do local de encontro.

Especialistas fora do canteiro de obras contestam esta identificação. Destacam as incertezas de namoro e referências históricas ao palácio imperial. Uma igreja próxima poderia ter desempenhado um papel, sem sediar as sessões principais. A pesquisa continua: a ligação com o conselho permanece uma hipótese, não um resultado aceito por todos.

Em Belören, gravuras cuja datação ainda não foi especificada

Mais a leste, o reservatório de Atatürk revelou figuras rochosas perto de Belören, no distrito de Kahta. As observações de 2018 mencionam representações humanas e animais gravadas na rocha. O termo « petroglifos » refere-se precisamente a esta técnica. Não devem ser confundidas automaticamente com tintas pigmentadas.

A proteção do site está documentada. O Conselho do Património Regional de Žanlıurfa adotou uma decisão em 23 de novembro de 2018. Depois de examinar o arquivo apresentado pelo Museu Adıyaman, ele classificou a área como um sítio arqueológico de primeiro grau. O texto prevê a sua conservação e utilização.

A data de 10.000 AEC circula nas contas desses números. Corresponderia a uma antiguidade de cerca de doze milênios. Todavia, a decisão administrativa consultada não constitui uma demonstração desta data. Confirma a existência e a protecção dos restos, sem estabelecer esta idade exacta. Por conseguinte, deve ser apresentado com cautela e não pode ser aplicado a todas as descobertas expostas pela retirada de água.

Pedras T abrigadas em Perre

Em Kızılöz, distrito de Samsat, outros restos mortais surgiram na margem do mesmo reservatório. Um anúncio de 27 de janeiro de 2026 descreve duas pequenas estruturas e uma pedra em forma de T. Os pesquisadores os aproximam dos conjuntos neolíticos da região de Göbekli Tepe. Esta comparação diz respeito às suas formas e contexto cultural.

O arqueólogo Sabahattin Ezer avançou uma antiguidade de cerca de onze mil anos. Ele também ressaltou a necessidade de ampliar a pesquisa. A descoberta constitui assim uma importante trilha, sem permitir a reconstrução imediata de toda a organização do local.

O museu explica que os movimentos da água removeram uma cobertura de terra que já tinha vários metros de espessura. O problema supera assim a visibilidade das pedras: a erosão transforma o seu ambiente arqueológico. As equipes iniciaram uma operação de resgate antes da subida da água. Os elementos recuperados começaram então a ser apresentados na antiga cidade de Perre.

Reter Remanescentes que Mudam o Ambiente

Nem todos os materiais imersos por muito tempo reagem da mesma forma à sua exposição. Madeira de água é um caso particularmente frágil. Sua estrutura pode ter perdido parte de sua resistência mantendo sua aparência. A secagem não controlada pode resultar em encolhimento, deformação e fissuras irreversíveis.

Recomendações de conservação enfatizam a manutenção de condições adequadas a partir do momento da descoberta. Salve o objeto, sua localização e condição antes de processar. A escolha da intervenção depende do material e do contexto. Tirar um pedaço de água para mostrar que pode assim comprometer sua preservação se nenhum dispositivo especializado estiver pronto.

As ruínas da alvenaria requerem outra abordagem, com atenção para superfícies, sedimentos e acesso ao local. Os relatos da busca em Díznik recordam que o saque já privou pesquisadores de informações estratigráficas. Preservar objetos não é suficiente: sua posição nas diferentes camadas ajuda a compreender a história do lugar.

Em Žznik, a recepção pública já mudou. O museu abriu em 28 de outubro de 2025, com um centro de recepção e uma plataforma de tráfego. Os visitantes podem descobrir este património enquanto a investigação continua. A cronologia das construções e sua possível relação com o conselho permanecem entre as questões a serem resolvidas.

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