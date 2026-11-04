Parecer sírio: ameaça prioritária de Israel

O índice de opinião sírio coloca Israel à frente do Irã como uma das ameaças percebidas à segurança do país. Mas a classificação e avaliação separadas das políticas regionais não respondem à mesma pergunta. Os resultados também distinguem as reuniões diplomáticas do reconhecimento de Israel. Entrevistas realizadas antes das eleições norte-americanas descrevem as respostas de uma amostra de 3.600 pessoas. Sua leitura requer manter o período de campo, método e limites de qualquer investigação.

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Israel está no topo das ameaças percebidas pelos entrevistados no novo índice de opinião sírio. Mas os resultados publicados em 2 de novembro não são apenas um ranking. Mostram também que uma avaliação muito negativa das políticas israelitas pode coexistir com um debate sobre a utilidade das reuniões diplomáticas. O Irão é o segundo.

Parecer sírio: duas questões, duas medidas

No relatório, 61% dos entrevistados identificaram Israel como a principal ameaça à segurança da Síria, antes do Irã, citada por 20%. A Turquia representa 6% e os Estados Unidos 5%. Para a segurança do mundo árabe, a ordem permanece a mesma: Israel atinge 58 por cento, Irã 24 por cento.

Outra questão trata separadamente das políticas de vários poderes. Neste caso, 97% consideram Israel uma ameaça à segurança e estabilidade regionais e 93% uma ameaça para o Irão. Estas respostas não são exclusivas: a mesma pessoa pode ver vários Estados como ameaças. Por conseguinte, esta não é uma segunda classificação em que as percentagens devem totalizar cem.

Essa distinção altera a leitura da pesquisa. Ser designado como perigo prioritário não significa ser o único perigo identificado. Por outro lado, não entrar na liderança não prova confiança. O fosso entre as duas séries proíbe em particular a apresentação da posição relativa do Irão como sinal de adesão à sua política.

Diplomacia não é confundida com reconhecimento

Encontros diretos entre funcionários sírios e israelenses dividem os entrevistados: 41% os consideram úteis para interesses sírios, 49% acham que não. Além disso, 80 por cento se opuseram ao reconhecimento de Israel e 74 por cento recusaram um acordo sem o retorno do Golan. Estas questões dizem respeito a diferentes actos.

Discutir pode ser usado para negociar uma retirada, prevenir um incidente, ou procurar um acordo de segurança. Reconhecer um Estado envolve-se numa relação política de âmbito diferente. Por conseguinte, não é possível converter mecanicamente um parecer favorável a entrevistas em apoio de uma normalização completa. O relatório não publica aqui a secção transversal individual que nos permitiria saber exactamente como estas posições se combinam.

O arquivo territorial dá conteúdo concreto a esta diferença. Em setembro, o presidente sírio Ahmed al-Charaa reafirmou o apego das Nações Unidas a Damasco ao Golã. Ele também lembrou seu compromisso com o acordo de separação de 1974, de acordo com uma agência de imprensa. Uma posição oficial não descreve automaticamente o parecer da população; no entanto, especifica o assunto de possível negociação.

Terreno concluído antes das eleições dos EUA

O Centro Árabe de Pesquisa e Estudos Políticos conduziu a pesquisa com o Centro Árabe de Estudos sobre a Síria Contemporânea. As entrevistas ocorreram de 28 de setembro a 15 de outubro de 2026. A amostra inclui 3.600 respondentes utilizando um método de cluster estratificado multigrau. Os organizadores anunciaram cobertura de todas as províncias, um nível de confiança de 98% e uma margem de erro de dois a três pontos.

Os resultados divulgados em novembro, portanto, não medem uma reação às eleições americanas de 3 de novembro. A data de publicação e o período de entrevista devem permanecer separados. Nem deve a pesquisa se tornar uma declaração de todos os sírios, especialmente os que vivem fora do país.

A margem estatística anunciada não resolve sozinho as dificuldades de um inquérito de opinião. Também devem ser consideradas as condições de acesso às pessoas, recusa em responder, formulação e liberdade sentida durante a entrevista. O interesse deste trabalho reside em suas questões separadas, em vez de em um único veredicto sobre uma população. Futuras secções transversais por região e características sociais permitirão um exame mais detalhado das diferenças do que os resultados nacionais não mostram.

Referências e crédito fotográfico

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