Trump após as provas: mais imprevisível no exterior?

Os intercalares limitam a capacidade de Trump de impor a sua política externa numa base sustentável sem retirar a sua iniciativa. Orçamento, guerra, sanções e direitos aduaneiros: análise das alavancas que permanecem na Casa Branca e aquelas que o novo Congresso pode se opor ao Presidente.

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As provas reduzem a capacidade de Donald Trump de impor a sua política externa numa base sustentável, mas não o privam dos meios de agir rapidamente. A partir de janeiro, o Congresso Democrata poderá desafiar seus créditos, controlar suas decisões e bloquear nomeações. Entre um anúncio presidencial e o seu financiamento a longo prazo, o fosso pode, portanto, aumentar. É aqui que reside a nova imprevisibilidade americana.

Uma derrota eleitoral não leva automaticamente um presidente à guerra. Não o traz de volta, por necessidade, à negociação. Após a eleição de 3 de novembro, a resposta útil é examinar os poderes remanescentes de Trump, aqueles que o Congresso pode se opor e o momento de seu confronto. O Presidente mantém a iniciativa diplomática e o comando militar. Perde a perspectiva de uma maioria parlamentar disposta a acompanhar as suas escolhas.

A mudança política é imediata, a transferência do poder parlamentar não é. O mandato do novo Congresso começa em 3 de janeiro de 2027, de acordo com a 20a emenda. Por conseguinte, os representantes eleitos cessantes continuam a votar durante o período de transição. Os interlocutores estrangeiros devem agora seguir dois horizontes: o que a Casa Branca pode decidir antes de Janeiro e o que a nova maioria vai então concordar em financiar ou consolidar.

A iniciativa permanece na Casa Branca

O Presidente lidera as relações diplomáticas e continua a ser Comandante-Chefe. A Constituição, no entanto, compartilha a política externa entre várias instituições: Congresso decide sobre leis e créditos, enquanto o Senado intervém em particular na nomeação e aprovação de tratados. Assim, perder a maioria não transforma a Casa Branca implementando uma política externa definida exclusivamente por parlamentares.

Trump pode continuar a se encontrar com líderes, definir posições de negociação e instruir sua administração dentro do quadro legal existente. Uma oferta para negociar ou uma ameaça pública não exige o voto prévio de uma nova lei. Essa capacidade de criar um evento diplomático permanece, mesmo que sua popularidade diminua.

A dificuldade surge quando um anúncio envolve novas despesas, mudança legislativa ou compromisso institucional duradouro. Um parceiro pode obter uma promessa presidencial sem obter a garantia de que o Congresso votará os fundos necessários. Por outro lado, uma iniciativa apoiada por parlamentares pode encontrar um veto presidencial. A política americana torna-se então o produto do confronto em vez de uma cadeia alinhada de tomada de decisão.

O financiamento limita a duração das autorizações

O poder orçamental dá aos representantes eleitos uma alavanca concreta. A maioria hostil pode recusar determinados envelopes, impor condições à sua utilização ou exigir relatórios pormenorizados. Para uma operação externa, as questões-chave tornam-se custo, duração, objetivos e condições de saída.

Uma restrição orçamental não implica necessariamente a redução de todos os recursos militares. O Congresso pode distinguir entre proteger as forças já implantadas, fornecer um aliado e expandir uma campanha. Isto é politicamente importante: um parlamentar pode desafiar uma operação sem tentar expor soldados americanos a um risco adicional.

No entanto, a Casa Branca manteve o veto. Para superá-lo, dois terços devem ser reunidos em cada sala. Uma vitória democrática, mesmo ampla, não significa que todas as decisões do Presidente possam ser anuladas. Os oficiais republicanos eleitos dispostos a apoiar uma restrição tornam-se decisivos. A sucessão de Trump e o desejo de proteger seu próprio futuro podem fortalecer sua autonomia, sem garantir seu voto sobre cada questão.

A guerra continua sujeita a regras contestadas na sua aplicação

A Constituição dá ao Congresso o poder de declarar guerra. A Resolução dos Poderes de Guerra de 1973 acrescenta um mecanismo para impedir que uma intervenção decidida pelo executivo se prolongue indefinidamente sem autorização parlamentar. Seu artigo codificado na Seção 1544 do Título 50 prevê, em princípio, a cessação do uso de forças após 60 dias do relatório exigido, a menos que autorizado, extensão legal ou impossibilidade para o Congresso para se reunir após um ataque aos Estados Unidos. Uma prorrogação máxima de 30 dias pode abranger os requisitos militares para uma retirada segura.

Este dispositivo não oferece uma garantia mecânica contra qualquer escalada. As divergências podem referir-se ao início das obrigações de apresentação de relatórios, à qualificação das operações e à extensão dos poderes presidenciais. Para avaliar uma crise, temos, portanto, de olhar para os actos cometidos e para as bases jurídicas invocadas, em vez de assumir que um resultado eleitoral é suficiente para impedir uma campanha.

A nova maioria pode, sobretudo, aumentar o custo político de cada fase: audições, pedidos de documentos, revisão das despesas, votos sobre autorizações. Os funcionários militares e diplomáticos terão de explicar a sua estratégia às comissões que já não procurarão necessariamente proteger o Presidente. Esta exposição altera a condução de uma operação mesmo quando não interrompe imediatamente.

Direitos aduaneiros mostram que o executivo não tem cartão branco

A política comercial já oferece um exemplo documentado de um limite legal. Em 20 de fevereiro de 2026, em Learning Resources v. Trump e Associated V.O.S. Seleções, o Supremo Tribunal decidiu que a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência não autorizou o presidente a impor direitos aduaneiros. A Comissão distinguiu os poderes de restrição económica previstos na lei do poder fiscal.

Esta decisão não elimina todos os direitos aduaneiros ou outras delegações comerciais votadas pelo Congresso. Proibi tratar uma proclamação de emergência como autorização ilimitada. Para empresas e governos estrangeiros, a base jurídica de uma medida é, portanto, tão importante como o anúncio que a precede.

O mesmo se aplica às negociações. Uma ameaça espetacular pode criar um equilíbrio de poder de curto prazo; uma medida discutível pode então ser suspensa ou invalidada. Os parceiros devem distinguir entre pressão política, acto regulamentar aplicável e compromisso legalmente apoiado. Os períodos intermédios reforçam esta necessidade de ler decisões americanas em vários níveis.

A derrota aumenta a necessidade de resultados, não a liberdade de ação

O Presidente pode procurar o sucesso internacional mais rapidamente do que uma reforma interna negociada com a oposição. Um acordo, a libertação de pessoas detidas ou a cessação de um conflito podem ser descritos como resultados pessoais. Este incentivo favorece tanto a negociação como uma demonstração de força para a alcançar. Não permite a dedução antecipada que será escolhida.

A restrição económica também conta. Uma escalada que poderia aumentar os custos de energia pode agravar a insatisfação com o poder. Os líderes estrangeiros sabem, portanto, que Washington deve arbitrar entre pressão estratégica e preço doméstico desta pressão. Isto pode encorajar alguns a negociar, outros a esperar uma mudança de poder.

Para aliados americanos, o principal risco é confundir a garantia de Trump com um consenso duradouro em Washington. Para seus oponentes, o erro oposto seria acreditar que a derrota retira qualquer capacidade de iniciativa. Em ambos os casos, o cálculo deve incluir o presidente, os parlamentares e os tribunais, bem como as dotações já disponíveis.

Trump será assim mais restrito a longo prazo, sem necessariamente tornar-se mais previsível em seus anúncios imediatos ou escolhas. O perigo não é apenas um presidente que age sem limites: ele também reside em uma promessa que as instituições não podem manter juntos, uma ameaça cuja execução encontra um obstáculo ou um acordo questionado ao financiá-lo. Após as provas, a estabilidade de um compromisso americano dependerá mais da sua tradução legal e orçamental do que apenas do discurso presidencial.

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