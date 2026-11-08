Sabias disso? No Líbano, uma cobra fóssil ainda tinha pernas
Sabias? No Líbano, uma cobra fóssil ainda tinha pernas.
Descoberto em Al-Nammura, Eupodophis descuensi viveu cerca de 95 milhões de anos atrás. Em 2011, raios-X revelaram sua segunda pequena perna, escondida na rocha. Controle da redução dos membros em cobras.
Fotos reais do fóssil: Didier Descouens, 2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Edição editorial da Libnanews com títulos, legendas e extensões fotográficas borradas; adaptação sob CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/
Fontes de foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype.jpg e https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype back leg.jpg
Fonte científica: https://www.esrf.fr/news/general/Snake-with-leg
https://libnanews.com/au-liban-un-serpent-fossile-a-et-des-pattes/
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