Banco Habitat: 1.300 empréstimos, segundo Antoine Habib

Antoine Habib apresenta um balanço de cerca de 1.300 empréstimos concedidos pelo Habitat Bank, por quase US $ 90 milhões no início de outubro de 2026. Defende uma política mais ampla, incluindo um imposto sobre habitação vazia e uma coordenação pública reforçada. Os montantes de 165, 114 e 25 milhões mencionados para o financiamento árabe correspondem a diferentes níveis, sem poder ser acrescentado. A data de recepção da última fracção exige ainda uma confirmação precisa do estabelecimento.

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O Habitat Bank concedeu aproximadamente 1.300 empréstimos por cerca de US $ 90 milhões no início de outubro de 2026, de acordo com seu presidente Antoine Habib. Esta revisão, apresentada numa entrevista de imprensa publicada em 7 de Novembro, acompanha uma chamada para ampliar o financiamento e construir uma política nacional de habitação. Descreve a atividade de crédito da instituição, sem constituir uma medida das necessidades residenciais gerais do país.

Habib também defende um imposto sobre habitação vazia, alguns dos quais poderiam apoiar a habitação. Esta proposta exige uma decisão legislativa e um mecanismo financeiro. Não corresponde a uma nova taxa já adoptada.

Habitat Bank: duas revisões em datas diferentes

O balanço no início de outubro seguiu o de 2 de julho de 2026. Naquela época, a instituição reportou 1.059 créditos por US$ 74 milhões. Esta primeira série incluiu 980 empréstimos de aquisição, 49 para construção e 30 para renovação.

Ambos os inquéritos abrangem momentos diferentes. Eles não devem ser adicionados para formar uma atividade total. O balanço mais recente agora coloca empréstimos em torno de 1.300, mas não inclui a mesma desagregação por uso.

O oficial também menciona cerca de 45.000 visitas à plataforma eletrônica da instituição. Este número descreve a assistência. Não representa 45.000 mutuários ou tantas aplicações aceitas.

Os tetos anunciados são de US $ 100.000 para compra ou construção e US $ 50 mil para renovação.

Em uma declaração de 7 de novembro, o Banco Habitat anunciou o lançamento na segunda-feira 9 de novembro de 2026 de um produto para financiar casas pré-fabricadas. A instituição especifica que publicará posteriormente as condições de elegibilidade e os procedimentos de apresentação dos pedidos. Os limites máximos dos seus outros programas não devem ser equiparados às condições deste novo produto.

Financiamento árabe estrutura o programa

O Fundo Árabe para o Desenvolvimento Económico e Social fornece um total de 50 milhões de dinares do Kuwait, apresentados em aproximadamente $165 milhões. Este envelope constitui o quadro financeiro geral referido pela Habib.

Dentro deste total, o líder cita $114 milhões em transferências e uma sexta parcela de $25 milhões. As formulações da entrevista não permitem estabelecer com certeza a data de recepção desta parcela: o montante de 114 milhões aparece tanto como um total transferido como como aquele a que a operação levaria.

Os 25 milhões não devem, portanto, ser acrescentados aos 114 milhões e, em seguida, à dotação de 165 milhões. Estes são diferentes níveis de financiamento. O montante efectivamente creditado numa determinada data deve ser confirmado pela instituição.

A Habib indicou que continuaria a procurar recursos adicionais. A sua visita ao Kuwait centrou-se nos actuais programas de cooperação e financiamento da habitação. Pretende afectar estes recursos à continuação dos empréstimos, em conformidade com os critérios de elegibilidade do Banco.

Empréstimos sujeitos a capacidade de reembolso

A instituição apresenta seus programas como acessíveis ao libanês de diferentes regiões, bem como expatriados elegíveis. Habib cita famílias de baixa e média renda e pessoas com deficiência entre os públicos-alvo.

Esta orientação não significa atribuição automática. O banco mantém os seus critérios e liga o desenvolvimento de programas aos recursos disponíveis. Seu presidente destacou a necessidade de propor financiamento compatível com o rendimento e custo real da habitação.

O problema ultrapassa assim o único limite máximo de um empréstimo. Um montante mais elevado pode expandir a escolha de um imóvel, mas também aumenta o montante a ser reembolsado. O Habib requer recursos estáveis e de longo prazo, assim como o ajustamento das taxas, maturidades e produtos à situação das famílias.

Mobilizar alojamentos vagos

O Presidente do Banco Habitat apoia um imposto concebido de acordo com critérios que deseja ser claro e justo. Estabelece dois objectivos: incentivar a utilização de bens desocupados e fornecer um recurso para programas de habitação.

Em outro discurso sobre o direito à moradia, ele mencionou 7.000 apartamentos vazios em Beirute. Esse número continua a ser uma estimativa que faz, sem um inventário publicado nos itens consultados. Não permite calcular as receitas de qualquer imposição por si só.

Habib propõe atribuir uma parte dos recursos para apoiar as dotações. Podem reduzir os custos de financiamento ou ajudar algumas famílias a obter uma contribuição. Solicita um quadro para garantir a transparência na recolha e utilização dos fundos.

Defende igualmente a criação de um Ministério da Habitação para coordenar a acção pública. Esta proposta institucional é acompanhada de discussões sobre os programas de locação e financiamento. A implementação ainda requer decisões, enquanto o banco deve especificar a recepção de fundos para seus empréstimos atuais.

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