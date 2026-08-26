Sul do Líbano: Israel acusado de « terra queimada »

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Pelo menos160 quilômetros quadrados de terra queimada no sul do Líbano desde outubro de 2023 como resultado de atividades militares israelensesDe acordo com dados do Conselho Nacional Libanês de Investigação Científica (CNRS). Metade da área afectada seria agrícola. Após 85 km2 queimados durante a guerra de 2023-2024, mais 75 km2 foram queimados desde a eclosão do conflito em 2026, dos quais 3,5 km2 após o acordo alcançado em junho. O governo libanês agora acusa Israel de aplicar uma « política terrestre queimada », enquanto a ministra do Meio Ambiente Tamara Elzein fala de « ecocida ». Incêndios causados por bombardeios, vegetação rasgada, olivais destruídos e acesso atrasado para bombeiros transformam danos militares em uma crise ambiental cujas consequências poderiam durar décadas.

160 km2 de terra queimada no sul do Líbano

Os números dão a medida da destruição. O CNRS libanês estima que160 km2quer16.000 hectaresáreas queimadas desde o surto de confrontos entre Israel e Hezbollah em outubro de 2023. Cerca de metade destas são terras agrícolas, potencialmente próximas8.000 hectares de culturas, pomares e terras cultivadas.

A destruição ocorreu em várias fases. Segundo Chadi Abdallah, diretor da CNRS, sobre8.500 hectares<br clear=left>== Ligações externas == Desde a retomada do conflito em 2026, alguns7.500 hectares adicionais, ou 75 km2, foram queimados. Entre eles, cerca de350 hectares queimados após o acordo israel-líbano de junhoapesar do declínio da intensidade das hostilidades.

Estes dados não só identificam incêndios naturais observados durante um verão marcado por temperaturas extremas. Cientistas libaneses ligam as áreas em causa às atividades militares israelenses. Imagens de satélite comparam áreas vegetadas pré-operação com terra queimada, desmatada ou perturbada após bombardeio e resposta ao solo.

Os principais números de destruição

Indicador Dados Superfície queimada desde outubro de 2023 160 km2 Equivalente em hectares 16.000 ha Parte estimada das terras agrícolas aproximadamente 50% Superfície agrícola potencialmente afectada aproximadamente 8 000 ha Superfície queimada durante a guerra de 2023-2024 8 500 ha Superfície queimada desde o surto de conflito em 2026 7.500 ha Superfície queimada após acordo de junho de 2026 350 ha Olivier dilacerado em uma aldeia em agosto 600

Estes números não cobrem necessariamente todos os danos ambientais. A destruição causada por escavadeiras, o arranque de árvores, a degradação do solo e os danos causados aos ecossistemas nem todos equivalem a áreas queimadas. O verdadeiro equilíbrio ecológico pode, portanto, exceder o dos únicos incêndios detectados.

Fogos agora mais arraigados no território

A geografia do fogo também mudou. Durante os confrontos de 2023 e 2024, os incêndios relacionados às operações militares permaneceram concentrados principalmente na faixa de fronteira. Segundo a CNRS, eles se espalharam desde o surto de hostilidades em 2026.

Shadi Abdallah acusa o exército israelense de queimar terras « sistematicamente ». Segundo ele, a destruição tende a criar uma zona tampão livre de « casas, habitantes e ambiente natural ». Esta interpretação é coerente com as acusações políticas feitas pelas autoridades libanesas, mas Israel rejeita a ideia de uma política deliberadamente orientada para o ambiente.

Observações de campo, no entanto, mostram uma concentração significativa de incêndios em áreas onde as forças israelenses operam. Durante o mês de agosto, vários incêndios foram observados dentro ou perto da área que Israel apresenta como uma « zona de segurança », profunda cerca de dez quilômetros dentro do território libanês ao longo da fronteira.

Esta presença militar também complica a luta contra as chamas. Os bombeiros libaneses não podem intervir sistematicamente em áreas próximas de posições israelenses. Às vezes eles têm que esperar por uma coordenação segura antes de se aproximar dos incêndios.

Em Houla, « queimaram tudo »

As estatísticas de satélite assumem uma dimensão concreta nas aldeias fronteiriças. Haidar Qoteish, 36 anos, pai de quatro, observa de Shaqra a terra de sua aldeia de Houla, a cerca de cinco quilômetros de distância e atualmente sob controle militar israelense.

« Queimaram tudo. Vemos que os campos são completamente negros », diz. Segundo ele, as tramas que não queimavam às vezes eram perturbadas por escavadoras.

Para os proprietários, a perda não se limita a uma colheita anual. Orchards e olivais são capital agrícola acumulado por várias décadas. Uma árvore adulta destruída não pode ser substituída economicamente pela simples plantação de uma árvore jovem.

Esta diferença distingue danos ambientais de alguma destruição de propriedade. Uma casa pode teoricamente ser reconstruída quando a segurança e as condições financeiras permitem. Um olival antigo, uma área florestal ou um ecossistema mediterrâneo levam anos ou até décadas para recuperar um estado comparável.

« As casas destruídas podem ser reconstruídas em um ano, mas as árvores não crescem de volta », diz Qoteish.

Bombas, drones e munições acusados de disparar

A Defesa Civil Libanesa afirma que observa diretamente a ligação entre certas operações militares e o surto de incêndios. Hussein Fakih, oficial de Defesa Civil da região de Nabatiyah, relata que desde julho suas equipes têm visto incêndios dentro e perto de áreas onde as forças israelenses estão localizadas.

Ele atribuiu algumas partidas de fogo a bombardeamentos e drones israelenses. Referiu-se também à utilização de munições e submunições alimentadas com fósforo em determinados sectores.

O fósforo branco já havia gerado controvérsias ambientais e humanitárias significativas durante os confrontos anteriores. Esta substância inflama-se em contacto com o oxigénio e pode causar incêndios quando cai em terra vegetada. A sua utilização não é proibida em todas as circunstâncias pelo direito internacional, mas a sua utilização em áreas civis ou próximas está sujeita às regras que protegem as populações dos efeitos das armas incendiárias.

A possível presença de resíduos explosivos acrescenta outro risco. As terras afetadas podem permanecer perigosas após a extinção dos incêndios, dificultando a avaliação dos danos pelos agricultores, equipes ambientais e serviços.

Kfar Shuba, um incêndio de combate tardio

Kfar Shuba ilustra as consequências desta combinação de incêndios e restrições militares. A localidade está em contacto com a área controlada por Israel. De acordo com seu prefeito, Qassem al-Qadri, um ataque israelense em agosto provocou um incêndio que se espalhou por uma vasta área, na maioria florestada.

Os habitantes tentaram combater as próprias chamas. No entanto, as equipes especializadas não poderiam ter acesso imediato ao setor devido aos procedimentos de coordenação em áreas próximas às posições israelenses. Estes países deveriam obter uma luz verde no âmbito do mecanismo de controlo da cessação do acordo de hostilidades.

Segundo Hussein Fakih, esta autorização só chegou no dia seguinte. Naquele momento, ele disse, o fogo já tinha « queimado tudo ».

O problema às vezes começa antes das chamas saírem. Em Kfar Shuba, proprietários de terras perto de posições israelenses estão relutantes em realizar o trabalho preventivo habitual, como escovar e limpar a vegetação seca. Temem que se aproximem de áreas cujos limites militares não conhecem exactamente.

O presidente sublinha esta incerteza. Israel evoca uma « zona segura », mas os habitantes dizem que não sabem exactamente onde começa e onde pára. Essa falta de fronteiras claramente identificáveis reduz sua capacidade de manter suas terras e prevenir incêndios.

Nawaf Salam acusa Israel de « terra queimada »

Perante a dimensão dos danos, as autoridades libanesas reforçaram o seu vocabulário. Primeiro-Ministro Nawaf Salam acusa Israel de liderar« política da terra queimada »no sul do Líbano.

A expressão não se refere apenas aos incêndios. Inclui demolições de edifícios, o uso de escavadeiras, o arranque de árvores e a destruição de condições materiais que permitam às pessoas regressar às aldeias fronteiriças. Várias localidades passaram por operações de explosão e demolição em paralelo com os bombardeios.

Para Beirute, portanto, a questão é a própria possibilidade de restabelecer uma vida civil sustentável nas áreas em causa. Destruir uma casa provoca deslocamento imediato. Degradar terras agrícolas, pomares e florestas simultaneamente pode impedir o retorno econômico de uma família muito depois do fim das operações militares.

Esta dimensão é particularmente importante no Sul, onde a agricultura familiar se baseia em oliveiras, árvores de fruto, tabaco e várias culturas locais. A terra é simultaneamente uma fonte de rendimento e uma componente do património intergeracional.

Tamara Elzein denuncia « ecocida »

A Ministra Libanesa do Ambiente, Tamara Elzein, vai mais longe. Descreve a destruição ambiental como« ecocida »e acusa o exército israelita de queimar deliberadamente partes do território libanês.

O termo tem um forte significado político e jurídico, embora sua caracterização no direito internacional permaneça debatida e não corresponda automaticamente a uma infração reconhecida em todas as jurisdições. A sua utilização pelo Ministro visa sublinhar o carácter maciço e duradouro dos danos detectados.

Em especial, as autoridades ambientais procuram documentar essa destruição através de imagens de satélite e de inquéritos de campo. Esta documentação é usada para medir superfícies queimadas, bem como para monitorar mudanças na cobertura vegetal.

As imagens estudadas pela CNRS mostram uma vez áreas verdes sem vegetação. Algumas transformações resultam de incêndios, enquanto outras correspondem a escavações ou operações de arranque.

600 oliveiras arrancadas de uma aldeia

Os incêndios representam, portanto, apenas parte do problema. Em agosto, forças israelenses seqüestraram600 oliveiras numa única aldeia no sul do LíbanoSegundo informações da Agência Nacional de Informação Libanesa.

O impacto dessa operação excede o número de árvores destruídas. Uma oliveira pode produzir durante décadas e sobreviver séculos. Nas zonas rurais libanesas, os olivais são um património familiar, bem como um recurso agrícola.

O arranque destrói imediatamente a capacidade produtiva do terreno. O replantação não permite que o rendimento perdido seja recuperado rapidamente, pois são necessários vários anos antes que uma árvore jovem atinja uma produção significativa.

A nível da aldeia, a combinação de incêndios e estiva pode, portanto, fazer uma diferença duradoura para a paisagem agrícola. As consequências financeiras dependerá da área realmente explorada antes da guerra, do número de árvores perdidas, da sua idade e das possibilidades de regresso dos proprietários.

Florestas e reservas naturais também afetadas

As zonas agrícolas não são as únicas em causa. A organização ambiental libanesa Green Southerners afirma ter documentado extensos danos às florestas, áreas florestais e terras agrícolas no Sul desde 2023.

A associação também advertiu em agosto sobre os danos sofridos pelas grandes reservas naturais. De acordo com ela, várias áreas protegidas foram destruídas « estendidas e repetidas ».

Os incêndios podem alterar profundamente os ecossistemas mediterrânicos. A perda de vegetação expõe ainda mais os solos à erosão, especialmente durante fortes chuvas. Também afeta habitats usados por aves, mamíferos, répteis e insetos.

Repetir incêndios é um fator agravante. Algumas espécies de plantas mediterrânicas podem regenerar – se após um incêndio isolado. No entanto, incêndios próximos, associados a escavadeiras e equipamentos pesados, podem comprometer essa capacidade natural de recuperação.

Israel afirma tomar precauções

O exército israelita rejeita implicitamente a acusação de que procura causar destruição ambiental sistemática. Perguntada sobre esses incêndios, ela diz estar ciente do « potencial impacto ambiental » de suas operações.

Argumenta que estes são conduzidos com « medidas cautelares » para limitar os danos aos civis e ao meio ambiente. Esta posição opõe-se directamente às acusações feitas pelos funcionários libaneses e pelas autoridades científicas do país.

Israel também apresenta suas operações no Líbano como parte de seus objetivos de segurança contra o Hezbollah. A questão crucial é, portanto, a natureza da destruição: as consequências das operações militares de acordo com a posição israelita, ou a estratégia sistemática de transformar a banda fronteiriça de acordo com as acusações libanesas.

Os dados de satélite são utilizados para determinar a extensão das áreas queimadas e as mudanças no território. No entanto, só eles não são suficientes para estabelecer legalmente a intenção por trás de cada fogo. Essa distinção permanece importante quando se trata de caracterizar os fatos.

Uma destruição que continua apesar do acordo de Junho

O calendário é um dos elementos mais sensíveis do arquivo. A destruição continuou com a redução das hostilidades e o acordo de Junho entre Israel e o Líbano. O CNRS estima que350 hectares, ou 3,5 km2, voltaram a arder desde este acordo.

Israel também continua a realizar greves e operações de demolição no sul do Líbano. Dinamitações foram relatadas em 25 de agosto em várias áreas, incluindo Haris, Ainata, Zawtar al-Sharqiya e Mais al-Jabal. Também foram notificados incêndios em campos e olivais.

Esta continuidade alimenta as acusações libanesas de « terra queimada ». Para os responsáveis, os danos ambientais já não podem ser analisados unicamente em consequência da fase mais intensa da guerra de 2023-2024.

A7.500 hectares queimados em 2026na verdade, esta é uma área próxima do8.500 hectaresa fase anterior do conflito. O ritmo de destruição ambiental é, portanto, um dos principais elementos destacados pelo CNRS.

Um custo económico para além do fim da luta

A avaliação das perdas financeiras continua a ser difícil. A8.000 hectares de terras agrícolas potencialmente queimadasnão tenham as mesmas culturas ou rendimentos. Um olival antigo, um campo anual e uma parcela não explorada não podem receber o mesmo valor económico.

Por conseguinte, o custo não pode ser alcançado simplesmente multiplicando uma superfície por um preço médio. Será necessário identificar explorações agrícolas, identificar culturas, determinar a idade das árvores, medir as perdas de culturas e integrar os anos necessários para restaurar a produção.

A isso são adicionados prejuízos indiretos. Alguns agricultores já não conseguem chegar às suas terras. Outros não podem limpar suas tramas por medo de se aproximar de posições israelenses. Os incêndios e a presença de munições não explodidas também podem atrasar permanentemente a recuperação.

Assim, a reconstrução agrícola poderia ser mais lenta do que a reconstrução imobiliária. A construção de uma parede ou casa depende principalmente do financiamento, materiais e acesso ao terreno. Reconstituir uma floresta adulta ou olival também depende do tempo biológico.

16 000 hectares que redesenham o Sul

Relatórios territoriais16.000 hectares queimados desde outubro de 2023representa uma transformação considerável da paisagem fronteiriça. Metade seria terra agrícola, enquanto as florestas, as áreas naturais e outras áreas vegetadas constituem uma parte significativa do resto.

A esta área somam-se as áreas escavadas que não necessariamente queimaram, as árvores arrancadas e a terra que se tornou temporariamente inacessível. A medição de superfícies queimadas é, portanto, um indicador importante, mas não uma avaliação abrangente.

O CNRS continua a monitorizar por satélite, enquanto os organismos ambientais tentam documentar danos no solo. Esses dados poderão tornar-se essenciais para futuros programas de reconstrução e compensação, mas também em caso de abordagens jurídicas internacionais.

Para os habitantes, o cálculo é mais imediato. Em Houla e aldeias vizinhas, os campos enegrecidos já são visíveis. Uma casa destruída pode eventualmente ser reconstruída quando os habitantes retornarem. As oliveiras, pomares e florestas que desapareceram imporão um calendário muito mais longo: o dos anos de crescimento necessários para substituir o que foi destruído em poucas horas.

Consequências ambientais que serão medidas ao longo de vários anos

O balanço final só pode ser elaborado com pleno acesso aos sectores actualmente ocupados ou de difícil acesso. As imagens de satélite fornecem um primeiro mapeamento das superfícies queimadas, mas avaliar a qualidade do solo, a mortalidade real das árvores e a capacidade de regeneração florestal requer observações no local.

Em particular, as equipas científicas terão de determinar em que medida os incêndios repetidos afectaram as camadas superficiais do solo. A perda de vegetação aumenta o risco de erosão quando as chuvas retomam. Em terreno inclinado, frequente no sul do Líbano, o escoamento pode levar alguns dos solos férteis e retardar ainda mais o retorno da vegetação.

A questão das munições constitui um obstáculo adicional. Antes de os agricultores poderem retomar as suas actividades, as terras em causa devem ser consideradas suficientemente seguras. As zonas que tenham sido bombardeadas ou suspeitas de terem submunições podem exigir desminagem e desminagem antes da recultivação.

As consequências são as seguintes: destruição imediata da vegetação, perda de culturas, impossibilidade de acesso a parcelas, riscos relacionados a explosivos e atrasos na reconstrução de pomares. Para algumas famílias, o regresso físico à aldeia não significa automaticamente regressar à sua actividade económica.

Os números no centro de um futuro dossiê de reconstrução

Os dados recolhidos desde Outubro de 2023 deverão igualmente afectar a futura reconstrução do Sul do Líbano. Os danos não podem ser calculados apenas a partir do número de casas, estradas ou infra-estruturas destruídas. As perdas agrícolas e ambientais terão de ser incluídas na avaliação global.

A16.000 hectares queimados, dos quais cerca de metade das terras agrícolas, já fornece uma ordem de grandeza. Mas uma estimativa financeira séria exigirá um inventário muito mais detalhado. Cada parcela terá de ser avaliada de acordo com a sua utilização, as suas culturas, o seu rendimento anterior e a duração do seu regresso à produção.

As oliveiras ilustram esta dificuldade. A perda de uma árvore não é apenas seu valor material quando é rasgada ou queimada. Inclui futuras culturas que não podem ser produzidas durante os anos necessários à sua substituição, bem como rendimentos associados à transformação e comercialização de azeitonas e azeite.

O mesmo se aplica às zonas florestais, embora o seu valor não seja apenas medido em termos de rendimento agrícola. Eles desempenham um papel na proteção do solo, biodiversidade e equilíbrio hidrológico local. Por conseguinte, o seu desaparecimento implica custos ambientais que não são imediatamente reflectidos nos balanços económicos.

Uma batalha em torno da qualificação da destruição

A questão é agora também política e jurídica. As autoridades libanesas utilizam termos particularmente graves. Nawaf Salam fala de « política de terra queimada », enquanto Tamara Elzein denuncia um « ecocídio ». Shadi Abdallah, chefe da CNRS, acusa Israel de procurar criar uma zona tampão livre de casas, populações e vegetação.

Estas acusações baseiam-se, entre outras coisas, na repetição de incêndios, na sua concentração geográfica e na sua associação com operações militares. A destruição das árvores pela demolição e pelo arranque reforça a visão libanesa de que os danos vão além das consequências acidentais da luta.

Israel apresenta uma leitura diferente. Seu exército afirma considerar o impacto potencial de suas operações no meio ambiente e tomar precauções para reduzir os danos. Liga as suas intervenções militares no Líbano aos seus imperativos de segurança e não reconhece a existência de uma política destinada a destruir sistematicamente o ambiente do Sul.

O estabelecimento de uma eventual responsabilidade jurídica exigiria mais do que uma constatação de danos. Seria necessário documentar precisamente as operações, identificar as armas utilizadas, determinar as circunstâncias de cada incêndio e, em caso de alegada destruição deliberada, fornecer provas para estabelecer a sua intenção. Neste contexto, os dados científicos libaneses constituem uma base documental, mas não apenas uma qualificação judicial.

O retorno dos moradores também depende do retorno da terra

Por detrás desta batalha de números e qualificações está finalmente a questão do regresso das populações. Em grande parte do sul do Líbano, a terra é um meio direto de subsistência. Uma família pode encontrar uma casa ainda de pé enquanto descobre que sua fazenda já não existe ou permanece inacessível.

Esta situação pode agravar as consequências demográficas da guerra. Se os moradores não puderem mais cultivar suas terras, reconstruir suas fazendas ou mover-se livremente para suas parcelas, alguns retornos podem ser atrasados mesmo após uma melhoria segura. A destruição ambiental torna-se um fator adicional de deslocamento.

É precisamente isso que os funcionários libaneses receiam quando falam em criar uma zona-tampão. Sua acusação é de que a destruição combinada de casas, vegetação e meios de subsistência tornariam certas partes da faixa de fronteira permanentemente difícil de viver.

Esta suposição terá de ser confrontada com a evolução do terreno e as modalidades da retirada de Israel. Mas as consequências materiais já são mensuráveis:85 km2 queimados durante a guerra de 2023-2024, 75 km2 adicionais em 2026 e um total de 160 km2 desde outubro de 2023Segundo a CNRS.

Em Houla, Kfar Shuba e outras áreas afetadas, o desafio não é mais apenas extinguir os incêndios de verão. Será necessário determinar quantas oliveiras, pomares, florestas e terras cultiváveis desapareceram, quantos mais podem ser salvos e quantos anos serão necessários para restaurar um ambiente para que os seus habitantes possam voltar a viver lá.