Vida para alívio e desenvolvimento no Fórum Internacional de Ajuda Humanitária e Desenvolvimento de Dubai (DIHAD): « Apelamos ao reforço das parcerias humanitárias e ao desenvolvimento de respostas mais rápidas e sustentáveis no Líbano »

- Advertisement -

15

Lire l'article Stop

15 leituras

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Fórum Internacional de Ajuda Humanitária e Desenvolvimento de Dubai (DIHAD 2026) encerrou as suas actividades no Dubai World Trade Centre, sob o tema« Humanidade em transição e construção do futuro da ação humanitária ».

O evento reuniu muitas agências humanitárias, organizações de socorro, autoridades governamentais e especialistas de todo o mundo para discutir os crescentes desafios enfrentados pelas populações afetadas por guerras, desastres e o agravamento das crises humanitárias, particularmente no Oriente Médio.

Esta edição vem em um momento em que o sistema humanitário global está passando por rápida transformação, impulsionado por crises complexas, necessidades humanitárias aumentadas e ambientes operacionais em mudança. Esta situação obriga as agências e organizações humanitárias a repensar os mecanismos tradicionais de intervenção e desenvolver modelos mais flexíveis, inovadores e sustentáveis.

21.000 participantes de 165 países

Vida para alívio e desenvolvimentoesteve entre os principais participantes.Khalil Meek, director-geral para o desenvolvimento e desenvolvimento dos recursos da organização, salientou que o fórum visa antecipar o futuro da acção humanitária face à proliferação de guerras, conflitos, catástrofes climáticas, crises económicas e deslocações populacionais, bem como à evolução tecnológica e às lacunas de financiamento.

O objectivo é trocar experiências, reforçar parcerias e desenvolver soluções práticas e sustentáveis para as populações mais pobres e vulneráveis.

Ele disse:

« A vida foi um dos mais de 21.000 participantes e visitantes de 165 países, juntamente com mais de 1.000 organizações, parceiros e instituições atuantes no setor humanitário. Cerca de 320 oradores participaram de mais de 260 sessões e workshops. O fórum também reuniu o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, instituições acadêmicas e de pesquisa, o setor privado, organizações de caridade e doadores, instituições financeiras e bancos de desenvolvimento, bem como a mídia.

» O fórum oferece um fórum para formuladores de políticas, especialistas, stakeholders, doadores e organizações com ferramentas de inovação e tecnologia. Isso permite o desenvolvimento de respostas mais integradas às crises humanitárias e oferece às organizações humanitárias a oportunidade de trocar, compartilhar experiências e explorar novas oportunidades de cooperação e parceria. »

Vida: no coração do terreno e a resposta rápida

Dr. Abdul Wahab Alawneh, Diretor do Escritório Regional de Vida para o Oriente Médio, ressaltou que o futuro da ação humanitária, à luz dos 33 anos de experiência da Vida no campo, requer melhoria contínua.

Ele disse:

» Apresentamos nossas propostas sobre o papel da liderança, inovação e parcerias no desenvolvimento da ação humanitária, a fim de torná-la mais capaz de se adaptar às rápidas mudanças no mundo. Focamos em como transformar ideias em realidades concretas, melhorar a implementação e a eficácia operacional, medir resultados e transformar as ideias e compromissos formulados no fórum em soluções práticas com um impacto real e duradouro nas comunidades necessitadas.

« Em um momento em que as organizações humanitárias são chamadas a melhorar sua capacidade de antecipar as necessidades, preparar-se para crises, otimizar a gestão de recursos e alcançar populações afetadas de forma mais rápida e eficaz, a vida tem sido distinguida nos últimos anos pela sua presença no coração das crises desde o primeiro dia.

Foi o que aconteceu particularmente durante os terramotos e inundações na Líbia, Marrocos e Türkiye, bem como em zonas de conflito, especialmente em Gaza e no Líbano, onde a Life conseguiu atingir áreas civis remotas sob bombardeamento, às quais a ajuda humanitária não pôde chegar. »

O fórum também abordou a importância de desenvolver modelos humanitários mais antecipados para que a resposta não se limite a responder a uma catástrofe, mas também inclua preparação a montante, construção de resiliência comunitária e redução das necessidades futuras.

Isso implica passarresposta à preparação, esforços isolados para parcerias e soluções temporárias para um impacto sustentável.

Parcerias mais eficazes

Nada Haroun, Diretor do Escritório Jordan Life, disse:

« A nossa presença aqui não é uma mera participação. Representa uma missão, uma equipa e um trabalho do qual estamos profundamente convencidos da importância. O desenvolvimento da acção humanitária já não é da responsabilidade de uma única organização ou Estado. É uma responsabilidade colectiva que exige uma cooperação internacional continuada, parcerias mais eficazes, financiamento mais sustentável e respostas que colocam o ser humano, a sua dignidade e a sua capacidade de construir um futuro mais seguro no centro da acção humanitária.

» No ano passado, a Life recebeu o Prêmio Humanitário Dubai pela parceria mais eficaz, em reconhecimento ao seu projeto de acampamento habitacional na Faixa de Gaza. Este ano, estabelecemos uma nova parceria com o Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos, que ajudará a reforçar a prestação de ajuda e apoio às populações vulneráveis e mais carentes. »

Transparência: uma ponte segura entre doadores e pessoas necessitadas

Continua:

» O fórum abordou a questão da transparência dos doadores através do fortalecimento da regulação do trabalho caritativo, do fortalecimento da confiança dos doadores e da garantia de que as doações cheguem aos beneficiários através de canais aprovados.

Estes princípios distinguiram Vida e contribuíram para o seu ranking como a terceira maior organização de ajuda humanitária do mundo e quinta entre as melhores organizações que operam na Palestina na área de redução da pobreza. Estes resultados permitiram-lhe obter uma classificação de 100 por cento da Charity Navigator, além de sua acreditação pela United States Agency for International Development (USAID) e sua seleção das melhores organizações humanitárias dos Estados Unidos pela Impactful Ninja, com gastos de $666 milhões. »

Esses princípios estão se tornando cada vez mais importantes com o aumento do uso de plataformas digitais para a coleta de doações e o lançamento de campanhas humanitárias. A transparência e a verificação das agências de recolha de dadores tornam-se, assim, essenciais para proteger os dadores e assegurar que os recursos são dirigidos aos que mais necessitam deles.

Vida para alívio e desenvolvimento – Redes Sociais