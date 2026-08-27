Vida para alívio e desenvolvimento no Fórum Internacional de Ajuda Humanitária e Desenvolvimento de Dubai (DIHAD): « Apelamos ao reforço das parcerias humanitárias e ao desenvolvimento de respostas mais rápidas e sustentáveis no Líbano »

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Fórum Internacional de Ajuda Humanitária e Desenvolvimento de Dubai (DIHAD 2026) encerrou as suas actividades no Dubai World Trade Centre, sob o tema« Humanidade em transição e construção do futuro da ação humanitária ».
O evento reuniu muitas agências humanitárias, organizações de socorro, autoridades governamentais e especialistas de todo o mundo para discutir os crescentes desafios enfrentados pelas populações afetadas por guerras, desastres e o agravamento das crises humanitárias, particularmente no Oriente Médio.
Esta edição vem em um momento em que o sistema humanitário global está passando por rápida transformação, impulsionado por crises complexas, necessidades humanitárias aumentadas e ambientes operacionais em mudança. Esta situação obriga as agências e organizações humanitárias a repensar os mecanismos tradicionais de intervenção e desenvolver modelos mais flexíveis, inovadores e sustentáveis.
21.000 participantes de 165 países
Vida para alívio e desenvolvimentoesteve entre os principais participantes.Khalil Meek, director-geral para o desenvolvimento e desenvolvimento dos recursos da organização, salientou que o fórum visa antecipar o futuro da acção humanitária face à proliferação de guerras, conflitos, catástrofes climáticas, crises económicas e deslocações populacionais, bem como à evolução tecnológica e às lacunas de financiamento.
O objectivo é trocar experiências, reforçar parcerias e desenvolver soluções práticas e sustentáveis para as populações mais pobres e vulneráveis.
Ele disse:
« A vida foi um dos mais de 21.000 participantes e visitantes de 165 países, juntamente com mais de 1.000 organizações, parceiros e instituições atuantes no setor humanitário. Cerca de 320 oradores participaram de mais de 260 sessões e workshops. O fórum também reuniu o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, instituições acadêmicas e de pesquisa, o setor privado, organizações de caridade e doadores, instituições financeiras e bancos de desenvolvimento, bem como a mídia.
» O fórum oferece um fórum para formuladores de políticas, especialistas, stakeholders, doadores e organizações com ferramentas de inovação e tecnologia. Isso permite o desenvolvimento de respostas mais integradas às crises humanitárias e oferece às organizações humanitárias a oportunidade de trocar, compartilhar experiências e explorar novas oportunidades de cooperação e parceria. »
Vida: no coração do terreno e a resposta rápida
Dr. Abdul Wahab Alawneh, Diretor do Escritório Regional de Vida para o Oriente Médio, ressaltou que o futuro da ação humanitária, à luz dos 33 anos de experiência da Vida no campo, requer melhoria contínua.
Ele disse:
» Apresentamos nossas propostas sobre o papel da liderança, inovação e parcerias no desenvolvimento da ação humanitária, a fim de torná-la mais capaz de se adaptar às rápidas mudanças no mundo. Focamos em como transformar ideias em realidades concretas, melhorar a implementação e a eficácia operacional, medir resultados e transformar as ideias e compromissos formulados no fórum em soluções práticas com um impacto real e duradouro nas comunidades necessitadas.
« Em um momento em que as organizações humanitárias são chamadas a melhorar sua capacidade de antecipar as necessidades, preparar-se para crises, otimizar a gestão de recursos e alcançar populações afetadas de forma mais rápida e eficaz, a vida tem sido distinguida nos últimos anos pela sua presença no coração das crises desde o primeiro dia.
Foi o que aconteceu particularmente durante os terramotos e inundações na Líbia, Marrocos e Türkiye, bem como em zonas de conflito, especialmente em Gaza e no Líbano, onde a Life conseguiu atingir áreas civis remotas sob bombardeamento, às quais a ajuda humanitária não pôde chegar. »
O fórum também abordou a importância de desenvolver modelos humanitários mais antecipados para que a resposta não se limite a responder a uma catástrofe, mas também inclua preparação a montante, construção de resiliência comunitária e redução das necessidades futuras.
Isso implica passarresposta à preparação, esforços isolados para parcerias e soluções temporárias para um impacto sustentável.
Parcerias mais eficazes
Nada Haroun, Diretor do Escritório Jordan Life, disse:
« A nossa presença aqui não é uma mera participação. Representa uma missão, uma equipa e um trabalho do qual estamos profundamente convencidos da importância. O desenvolvimento da acção humanitária já não é da responsabilidade de uma única organização ou Estado. É uma responsabilidade colectiva que exige uma cooperação internacional continuada, parcerias mais eficazes, financiamento mais sustentável e respostas que colocam o ser humano, a sua dignidade e a sua capacidade de construir um futuro mais seguro no centro da acção humanitária.
» No ano passado, a Life recebeu o Prêmio Humanitário Dubai pela parceria mais eficaz, em reconhecimento ao seu projeto de acampamento habitacional na Faixa de Gaza. Este ano, estabelecemos uma nova parceria com o Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos, que ajudará a reforçar a prestação de ajuda e apoio às populações vulneráveis e mais carentes. »
Transparência: uma ponte segura entre doadores e pessoas necessitadas
Continua:
» O fórum abordou a questão da transparência dos doadores através do fortalecimento da regulação do trabalho caritativo, do fortalecimento da confiança dos doadores e da garantia de que as doações cheguem aos beneficiários através de canais aprovados.
Estes princípios distinguiram Vida e contribuíram para o seu ranking como a terceira maior organização de ajuda humanitária do mundo e quinta entre as melhores organizações que operam na Palestina na área de redução da pobreza. Estes resultados permitiram-lhe obter uma classificação de 100 por cento da Charity Navigator, além de sua acreditação pela United States Agency for International Development (USAID) e sua seleção das melhores organizações humanitárias dos Estados Unidos pela Impactful Ninja, com gastos de $666 milhões. »
Esses princípios estão se tornando cada vez mais importantes com o aumento do uso de plataformas digitais para a coleta de doações e o lançamento de campanhas humanitárias. A transparência e a verificação das agências de recolha de dadores tornam-se, assim, essenciais para proteger os dadores e assegurar que os recursos são dirigidos aos que mais necessitam deles.
Vida para alívio e desenvolvimento – Redes Sociais