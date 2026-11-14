Líbano: Exército anuncia 74 prisões

O Exército Libanês anuncia 74 prisões em várias regiões, em um comunicado de 14 de novembro de 2026. O balanço inclui processos distintos relativos a altercações, posse de armas ou narcóticos, recusa de cumprimento e condições de entrada ou residência. Sessenta pessoas estão cobertas por este componente. Os arquivos restantes são detalhados separadamente, sem que seja anunciada uma condenação. A investigação continua sob a supervisão do judiciário, de acordo com a direção da Orientação do Exército.

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No sábado, 14 de novembro de 2026, o Exército Libanês anunciou a prisão de 74 pessoas, incluindo 10 libaneses e 64 sírios, durante operações de segurança em várias partes do país. O seu comunicado contém casos distintos: altercações, posse de armas ou narcóticos, recusa de cumprimento e infracções relacionadas com a entrada ou permanência no território.

A direção da Orientação indica que as unidades realizaram buscas e instalaram barragens temporárias em Beirute, Monte Líbano, Bekaa, Norte e Sul. O documento é datado de 14 de novembro, mas não especifica a hora ou data de cada uma dessas prisões.

Interpelações relacionadas a duas brigas

Seis libaneses são acusados pelo exército de seu suposto envolvimento em uma briga em Choueifat, distrito de Baabda, em 12 de novembro. Duas pistolas militares foram apreendidas neste arquivo, de acordo com o comunicado de imprensa.

Em Qab Elias, distrito de Zahlé, outro libanês foi preso por seu suposto envolvimento em uma briga com fogo, também datado de 12 de novembro. Em Bir Hassan, um libanês foi preso por possuir uma arma militar. Outro foi preso na barragem de Sfeir por não cumprir ordens militares.

Situações Admiráveis e Administrativas: Razões Diferentes

Na área de Bechara al-Khoury de Beirute, o exército anuncia a prisão de um libanês e dois sírios em posse de comprimidos cativos e resina de cannabis. Na barragem de Sabtiyeh, em Metn, dois sírios foram presos por posse de narcóticos e circulação sem documentos legais. Nenhuma quantidade de drogas é especificada.

O maior grupo é composto por 60 sírios presos por entrada irregular no Líbano e movimento sem documentos legais, de acordo com o exército. O comunicado de imprensa coloca estas intervenções nas barragens de Shadra em Akkar e Zaghla no distrito de Hasbaya, bem como em Zuk Mosbeh, Macharii al-Qa`a, Ersal e Bani Sakhr.

Por conseguinte, este grupo de 60 pessoas não deve ser confundido com os 64 nacionais sírios mencionados no balanço: quatro outros estão nos dois casos de droga descritos separadamente pelo exército.

As convulsões foram entregues às autoridades competentes e uma investigação foi aberta sob a supervisão do poder judiciário, os estados do comunicado. As acusações continuam a ser os motivos apresentados pelo exército nesta fase: o texto não anuncia qualquer condenação ou expulsão.

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