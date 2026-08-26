Aoun defende a Segurança Geral em plena controvérsia iraniana

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O presidente libanês Joseph Aoun prestou homenagem à Segurança Geral na quarta-feira, 26 de agosto, pelo 81o aniversário de sua criação. Ele a descreveu como « a primeira linha de defesa da segurança da sociedade » e « um olho vigilante sobre a soberania da pátria ». Estas declarações realizam-se num contexto particularmente sensível para a instituição: dois dias antes, o seu Director-Geral, General Hassan Choucair, concedeu uma residência de seis meses a Mohammad Reza Chibani, nomeado por Teerão como embaixador no Líbano, mas cujo Beirute recusou a acreditação. A Segurança Geral assegura que esta residência não lhe confere estatuto diplomático.

Aoun coloca a Segurança Geral no coração do estado

Joseph Aoun felicitou o Diretor-Geral da Segurança Geral, General Hassan Choucair, bem como os oficiais, oficiais não-comissionados, funcionários públicos e militares da instituição.

O Chefe de Estado expressou o seu orgulho na história da Segurança Geral e dos sacrifícios feitos pelo seu pessoal. Ele recordou suas missões na proteção da segurança nacional, estabilidade, controle de fronteiras e serviços aos cidadãos e residentes estrangeiros.

Acima de tudo, o Presidente colocou este aniversário na situação actual do país.

« Esta oportunidade vem quando o Líbano passa por uma fase delicada e excepcional de sua história », disse. Falou do entrelaçamento dos desafios econômicos, sociais e de segurança, que, segundo ele, colocam as instituições estatais diante de um teste de resistência e preparação.

Joseph Aoun considera que a Segurança Geral conseguiu manter as suas missões apesar destas dificuldades. Ele a descreveu como uma « válvula de segurança » e um « pilar essencial de estabilidade nacional ».

A sua mensagem vai, portanto, além da tradicional homenagem a uma instituição por ocasião do seu aniversário. Reafirma o papel das agências militares e de segurança na concepção presidencial do Estado.

Segurança Geral, « primeira linha de defesa »

Joseph Aoun usou termos particularmente suportados para definir a função doSegurança geral•X- • ‘ – ■

Ele apresentou-o como « a primeira linha de defesa da segurança da sociedade » e « o olho atento sobre a soberania da pátria ». Considerou igualmente que reflectia a face institucional do Líbano.

O Presidente identificou várias prioridades: manter a preparação para ameaças à segurança, combater o terrorismo e o crime organizado, aplicar a lei com firmeza e justiça e prestar serviços administrativos com transparência.

Salientou também a preservação da coesão interna.

Esta referência à soberania e à aplicação da lei assume uma ressonância particular na sequência de uma decisão da Segurança Geral que provocou uma controvérsia política: a relativa à permanência no Líbano de Mohammad Reza Chibani.

Residência de Chibani coloca Segurança Geral sob os holofotes

O caso remonta a segunda-feira 24 de Agosto. Mohammad Reza Chibani pediu à Segurança Geral para residir no Líbano com base num passaporte iraniano válido.

O Director-Geral da Segurança Geral, Hassan Choucair, concedeu-lhe uma residência de seis meses.

No entanto, o ponto principal diz respeito ao estatuto em que esta autorização foi concedida. Chibani goza desta residência como nacional iraniano e não como embaixador ou diplomata acreditado no Estado libanês.

De acordo com as informações constantes do processo, a decisão baseia-se no Decreto-Lei n.o 10188, de 18 de Julho de 1962, nomeadamente no artigo 21.o. Permite ao Director-Geral da Segurança Geral conceder determinadas residências no âmbito das suas prerrogativas administrativas.

Em particular, a Segurança Geral tem a possibilidade de conceder « residências cortês » a certas categorias de estrangeiros. A duração pode ser até três anos e pode ser renovada. No caso da Chibani, o prazo concedido foi limitado a seis meses.

Esta decisão não lhe confere qualquer estatuto diplomático.

Esta distinção legal está no cerne da resposta à controvérsia: a Segurança Geral permitiu a presença de Chibani no território libanês, mas não o reconheceu como representante diplomático da República Islâmica do Irão.

Beirute recusou a sua acreditação diplomática

No entanto, a questão vai além da mera formalidade administrativa.

Mohammad Reza Chibani foi escolhido por Teerão para suceder Mojtaba Amani como chefe da embaixada iraniana em Beirute. Mas as autoridades libanesas finalmente recusaram a sua acreditação.

O processo já tinha causado tensões entre Beirute e Teerão. Por conseguinte, a questão da sua estada tornou-se politicamente sensível quando a sua autorização anterior expirou em 24 de Agosto.

Poucos dias antes desse prazo, a imprensa informou que o Líbano não tencionava renovar o documento que permitia que Chibani permanecesse no seu território.

A decisão finalmente tomada por Hassan Choucair abriu um caminho diferente: para permitir que ele ficasse seis meses no Líbano, mas apenas como um nacional iraniano.

Legalmente, as duas questões são distintas. A acreditação de um embaixador são relações diplomáticas e exige a aceitação pelo Estado anfitrião. Uma autorização de residência administrativa não constitui reconhecimento diplomático.

É precisamente esta distinção que as autoridades apresentaram para explicar a situação.

Uma decisão administrativa que se tornou uma questão política

Apesar dessa distinção, a decisão foi criticada.

O assunto é sensível porque Chibani não é um nacional iraniano sem uma função específica. Ele é o homem escolhido por Teerã para representar oficialmente o Irã no Líbano, embora as autoridades libanesas não tenham aceitado essa designação.

Por conseguinte, a questão levantada no debate público diz respeito à oportunidade de lhe permitir permanecer no Líbano após a recusa da sua acreditação.

Os críticos da decisão consideram-na uma situação ambígua: o Líbano recusa Chibani como embaixador, mas permite-lhe ficar seis meses no seu território.

Pelo contrário, a resposta jurídica baseia-se na separação entre os dois estatutos. A autorização concedida pela Segurança Geral não permite que Chibani atue como embaixador. Não lhe concede acreditação nem estatuto diplomático.

Esta distinção também permite uma melhor compreensão de por que simplesmente falar sobre « renovação do visto do embaixador iraniano » pode levar a confusão. Mais especificamente, éresidência concedida a Mohammad Reza Chibani como nacional iranianoEmbora o seu estatuto de Embaixador indigitado não tenha sido reconhecido por Beirute.

A controvérsia tem lugar no contexto das tensões com o Irão

O caso não pode ser separado da deterioração das relações políticas entre Beirute e Teerão.

As tensões incluíram posições iranianas sobre as decisões do Estado libanês sobre o monopólio das armas e a autoridade das instituições jurídicas.

As declarações de funcionários iranianos foram vistas no Líbano como intervenções nos assuntos internos do país. O Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, é um dos líderes cujas posições provocaram reações libanesas.

Neste contexto, a questão do embaixador iraniano já não é apenas uma questão de protocolo.

A recusa de acreditar Chibani tornou-se um dos sinais visíveis de tensões entre os dois Estados. A residência que lhe foi concedida em 24 de Agosto vem, portanto, num ambiente diplomático já carregado.

Ela também coloca Hassan Choucair e a Segurança Geral em uma posição exposta. A sua decisão é da sua competência administrativa, de acordo com os elementos avançados para a justificar, mas as suas consequências são inevitavelmente políticas, dada a identidade do beneficiário.

Os comentários de Joseph Aoun assumem um significado especial

Foi nesse contexto que Joseph Aoun escolheu, dois dias depois, prestar um forte tributo ao Coro Hassan e a toda a Segurança Geral.

Nada na mensagem presidencial para o 81o aniversário apresenta explicitamente as declarações de Joseph Aoun como resposta à controvérsia de Chibani.

Seria, por conseguinte, excessivo verificar uma validação directa da decisão presidencial tomada em 24 de Agosto.

No entanto, deve-se observar a proximidade cronológica. O Presidente felicita pessoalmente Hassan Choucair e descreve a sua instituição como garante da soberania e da aplicação da lei no momento em que estes dois conceitos são invocados no debate sobre a presença de Chibani no Líbano.

Joseph Aoun destacou em particular a necessidade de « executar as leis com firmeza e justiça ».

A mensagem presidencial assume assim uma dimensão institucional adicional. Recordou que o Chefe de Estado pretendia tornar os órgãos jurídicos um dos instrumentos centrais para o restabelecimento da autoridade pública.

Aoun liga as instituições de segurança à « sobrevivência do estado »

A passagem mais política da mensagem diz também respeito a todas as instituições militares e de segurança.

« Hoje, a aposta na Segurança Geral e em todas as instituições militares e de segurança é uma aposta na sobrevivência do Estado e no conceito de lei », disse Joseph Aoun.

Por conseguinte, o Presidente associa explicitamente o funcionamento destas instituições à existência de um Estado capaz de exercer a sua autoridade.

Esta posição junta-se a um tema central do actual debate político libanês: o monopólio estatal sobre as decisões soberanas, a segurança e o uso da força.

A Segurança Geral ocupa um lugar específico neste sistema. Suas competências incluem fronteiras, entrada e residência de estrangeiros, passaportes e várias questões de segurança nacional.

O caso Chibani mostra precisamente como uma decisão sob estes poderes administrativos pode rapidamente adquirir uma dimensão diplomática e política.

As dificuldades económicas dos agentes permanecem completas

Joseph Aoun também dedicou uma parte importante de sua mensagem às condições de vida do pessoal da Segurança Geral.

Ele reconheceu que seus militares e agentes estão enfrentando a crise econômica e financeira, como seus colegas de outras instituições militares e de segurança e todos os libaneses.

O Chefe de Estado garantiu que o governo estava trabalhando para resolver essa situação através de um esforço institucional e de uma « força de vontade ».

No entanto, não anunciou quaisquer novas medidas financeiras específicas por ocasião deste aniversário.

Joseph Aoun queria, acima de tudo, assegurar ao pessoal o seu apoio. Ele lhes disse que seus sacrifícios eram fonte de orgulho e que não seriam em vão.

O 81o aniversário da Segurança Geral ocorre em um momento em que a instituição é simultaneamente confrontada com as dificuldades materiais de seu pessoal, os desafios de segurança do país e uma controvérsia diplomática incomum.

A questão de Mohammad Reza Chibani permanece suspensa de uma distinção que Beirute pretende manter: sua presença no Líbano é agora permitida por seis meses como um nacional iraniano, mas esta autorização não altera a recusa libanesa de reconhecê-lo como embaixador.