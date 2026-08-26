Israel aumenta a explosão no sul do Líbano

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Na terça-feira, 25 de agosto, as forças israelenses intensificaram suas operações de destruição e fuzilamento em várias áreas do sul do Líbano. Dinamitação, demolições de casas, movimentos blindados, fogo de artilharia e fogo foram relatados de Bint Jbeil para Tiro, incluindo Nabatiyah e Marjayoun. Esta nova sequência vem como uma grande delegação econômica dos Emirados Árabes Unidos chega na quarta-feira 26 de agosto em Beirute para uma visita de dois dias, num contexto em que o Líbano está simultaneamente tentando conter pressão militar no Sul e reviver suas relações econômicas árabes.

Dinamitação em vários distritos do sul

O dia 25 de agosto foi marcado por uma sucessão de operações israelenses em um grande arco de território fronteiriço. De segunda à noite até terça-feira, as explosões foram relatadas em Hadatha e nos arredores de Haris, no Distrito Bint Jbeil.

As operações continuaram de manhã. Foi relatada uma explosão significativa em Zawtar al-Sharqiya, distrito de Nabatiyah. Em Ainata, distrito de Bint Jbeil, fogo pesado de artilharia alvejou o setor ocidental da cidade. Outras explosões foram relatadas em Sarbine e Mais al-Jabal.

Em Doubeih, na periferia ocidental de Mais al-Jabal, forças israelenses demoliram várias construções. Esta área do distrito de Marjayoun é uma das áreas onde movimentos militares e operações de destruição são regularmente relatados.

O aumento dadynamiting no sul do Líbanoé um dos elementos mais visíveis de pressão sobre comunidades próximas à fronteira. Afecta directamente edifícios e infra-estruturas e complica a estabilização das aldeias em causa.

Armas, artilharia e fogo no sul do Líbano

As operações não se limitaram a demolições. Veículos militares israelenses foram observados em Houla, Markaba e Mansouri. Outros movimentos foram relatados de Taybeh para Qantara na área de Marjayoun.

Em Markaba, esses movimentos coincidiram com fogo de artilharia. Os bombardeamentos também afetaram vários outros setores. Estes incluem o Zibqine wadi, as alturas de Ali al-Taher, Dohat Kfar Rummane e o Slouqi wadi.

O incêndio também envolveu Bani Hayyan, onde várias conchas pesadas foram relatadas durante o dia. Os bombardeamentos atingiram as proximidades de Khiam, Qantara, Mansouri, Beit Lif, Sarbine e Baraachit. Tiroteio também foi relatado em vários locais.

Ao mesmo tempo, incêndios atingiram terras agrícolas. Olivais queimados entre Hadatha e Haris. Também foram relatados incêndios na área de Ainata e nas alturas de Jabal al-Warda, perto de Markaba.

Estes incêndios acrescentam uma dimensão agrícola aos danos causados pelas operações militares. Nas aldeias fronteiriças, a terra cultivada é uma importante fonte de renda. Por conseguinte, a sua destruição ou inacessibilidade afecta as oportunidades de regresso e de recuperação económica.

Mansouri e várias comunidades atingem durante o dia

A atividade militar continuou ao longo das horas. Em Mansouri, no Distrito de Tiro, foram relatadas demolições e ataques aéreos. Um tanque Merkava também foi observado na área da localidade.

Em Yater, um drone israelita lançou granadas ensurdecedoras. Em Dohat Kfar Rummane, um drone alvejou um veículo tipo van. O projétil atingiu o chão e os estilhaços atingiram o veículo, sem causar quaisquer baixas de acordo com as informações disponíveis.

A noite anterior já havia sido marcada por tiroteios em vários setores. Um ataque aéreo alvejou o curso de Litani em cerca de 4 horas sob o mosteiro de Deir Mar Mima em Deir Mimas.

Também foram erigidos aterros na área de Deir Mimas, Burj al-Muluk e Kfar Killa. Um deles estava a cerca de 150 metros de distância de Burj al-Muluk, de acordo com relatórios na terça-feira.

Tomados em conjunto, estes eventos mostram atividade espalhada por várias cazas em vez de um único ponto de incidente. As operações envolvem a destruição de edifícios, movimentos terrestres, bombardeamentos, sobrevoos e operações de drones.

Pressão persistente, apesar do quadro negociado

Esta sequência ocorre em um ambiente de segurança que é sempre instável. Após a retomada das hostilidades em março de 2026, os esforços diplomáticos, inclusive pelos Estados Unidos, culminaram em um acordo-quadro entre o Líbano e Israel em junho.

Este acordo prevê uma retirada gradual de Israel dos territórios libaneses ocupados, bem como o destacamento do exército libanês e o tratamento da questão das armas dos grupos armados. No entanto, a sua implementação continua incompleta.

As operações de 25 de Agosto mostram que a situação no terreno está longe de ser normalizada. A destruição material é um desafio imediato para os habitantes das áreas afetadas. Complicam a reconstrução e mantêm a incerteza sobre as condições para um regresso sustentável a várias aldeias.

A questão também permanece ligada às discussões políticas e de segurança entre Beirute e Israel, conduzidas com a mediação americana. Já se realizaram várias rondas de discussões em Roma. Ainda na terça-feira não foi anunciado qualquer calendário final para uma nova ronda de negociações.

A França e a Arábia Saudita, por sua vez, reafirmaram, em 24 de Agosto, o seu apoio a uma solução, incluindo a retirada completa de Israel do território libanês e o desarmamento de grupos armados. Esta posição surge num momento em que a questão do controlo efectivo do território permanece no centro das discussões sobre o futuro do Sul.

Delegação Emirati prevista em Beirute

É neste contexto que Beirute acolhe, na quarta-feira, 26 de Agosto, uma importante delegação económica dos Emirados Árabes Unidos. A missão deverá permanecer no Líbano até quinta-feira, 27 de agosto.

É liderada por Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro do Comércio Exterior emirado. As autoridades e funcionários económicos libaneses anunciaram inicialmente uma delegação composta por 67 líderes e empresários. Outras informações publicadas na abordagem da visita referem-se a cerca de 80 participantes. É provável que esta diferença reflicta o alargamento da composição da missão, sem que seja tornada pública uma lista final completa dos elementos disponíveis.

Já em 24 de agosto, o presidente Joseph Aoun tinha discutido os preparativos para a visita com o embaixador libanês aos Emirados Árabes Unidos, Tarek Mneimneh. Os círculos econômicos libaneses apresentam deslocamento como uma etapa na retomada das relações econômicas entre Beirute e Abu Dhabi.

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam saudou igualmente a visita da delegação numa entrevista telefónica com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Emirati, Abdallah bin Zayed. Considerou que a visita poderia contribuir para reforçar a cooperação e as parcerias entre os dois países.

Beirute procura restabelecer a confiança económica

A visita de Emirati deverá abordar as oportunidades de cooperação e investimento em vários sectores. Sua composição, dominada por líderes econômicos, investidores e líderes empresariais, dá-lhe um escopo diferente das missões diplomáticas convencionais.

Faz parte da aproximação entre Beirute e Abu Dhabi. Em particular, o Presidente Joseph Aoun e o Presidente Emirati Mohammed bin Zayed Al Nahyane discutiram o reforço das relações bilaterais nas suas discussões anteriores.

Para as autoridades libanesas, a presença de um grupo tão grande de actores económicos emirados constitui um sinal procurado após anos de crise financeira e de relações difíceis com parte dos países do Golfo. No entanto, por si só não significa que sejam feitos investimentos específicos. Os anúncios concretos terão de ser avaliados no final das reuniões de 26 e 27 de Agosto.

A situação de segurança continua a ser um elemento essencial desta equação. A recuperação do investimento, a reconstrução do Sul e o retorno sustentável do capital estrangeiro dependem, em parte, da capacidade do Estado de estabilizar o território e reduzir o risco de um novo confronto.

A simultaneidade das duas sequências é particularmente clara na manhã de quarta-feira: no sul, as consequências dos bombardeios israelenses de 25 de agosto permanecem visíveis em várias aldeias; Em Beirute, funcionários libaneses e Emirati iniciaram dois dias de discussões econômicas. Os resultados da missão Emirati e a evolução das operações militares nas localidades fronteiriças devem agora ser acompanhados em paralelo.