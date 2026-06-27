Smotrich reaviva o medo da anexação no Sul do Líbano após a guerra; Acordo Israel-Líbano

O acordo-quadro assinado em Washington entre o Líbano, Israel e os Estados Unidos deveria abrir uma sequência de desfasamento. Foi para estabelecer as bases para uma retirada progressiva israelense do sul do Líbano, um retorno do exército libanês para áreas piloto e uma reconstrução patrocinada pelo Estado. Mas as posições de Bezall Smotrich já enfraquecem esta leitura. O Ministro das Finanças de Israel, membro da extrema-direita e actor central na colonização na Cisjordânia, continua a defender uma visão territorial que transcende as fronteiras internacionalmente reconhecidas de Israel.
Palavras atribuídas a Smotrich têm circulado desde sexta-feira, referindo-se ao fortalecimento da expansão colonial na Cisjordânia, Gaza e Líbano do Sul. A redacção exacta desta frase não foi confirmada nesta fase por uma fonte primária fiável ou pelas principais agências internacionais. Mas encaixa numa linha já documentada. Em março, Smotrich pediu a extensão da fronteira israelense ao rio Litani, no coração do sul do Líbano. Ele também defendeu a manutenção de uma zona de segurança israelense até Hezbollah foi desarmado.
Uma linha incompatível com o espírito do acordo
O texto assinado em Washington baseia-se numa lógica de retirada gradual. Prevê áreas-piloto nas quais o exército libanês deverá assumir a responsabilidade pela segurança após o desarmamento verificado de grupos armados não estatais. O objectivo é permitir a readaptação israelita, o regresso dos civis e a reconstrução.
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As declarações de Smotrich vão noutra direcção. Eles fazem parte de uma lógica de controle territorial sustentável. Quando um ministro israelita fala do Litani como uma possível fronteira, já não é apenas segurança imediata. O Litani está dentro do território libanês. Tal linha equivaleria a colocar uma grande parte do sul do Líbano sob o governo israelense.
Esta contradição alimenta os críticos libaneses. A Presidência e o Governo defendem o acordo como um passo em direcção à soberania. Pelo contrário, o Hezbollah vê-o como um texto que permite a Israel manter uma presença militar em condições de segurança. Os comentários de Smotrich reforçam essa leitura. Eles dão a impressão de que uma parte do governo israelense não vê o acordo como um caminho para a retirada, mas como um quadro para estender o controle israelense.
Um argumento oferecido ao Hezbollah
Para o Hezbollah, as posições de Smotrich são um argumento político imediato. O partido rejeita o acordo porque condiciona a retirada de Israel ao desarmamento de grupos armados não estatais. Ele afirma que Israel deve primeiro retirar-se completamente do Líbano e cessar as suas greves. Nesta leitura, qualquer declaração israelita sobre uma presença duradoura no sul do Líbano justifica a continuação da resistência.
Por conseguinte, o Governo libanês encontra-se numa situação difícil. Para defender o acordo, tem de provar que conduzirá a uma verdadeira retirada. Mas se os ministros israelitas falarem em manter uma zona de segurança ou alargar as fronteiras, a credibilidade do texto enfraquece. Os habitantes do Sul, já marcados por bombardeios, destruição e deslocamento, podem ver confirmação de que o Estado não obteve garantias suficientes.
Washington enfrenta suas próprias contradições
Os Estados Unidos apresentam o acordo como um passo em direcção à paz e à estabilidade. Mas a linha de Smotrich mostra os limites da garantia americana. Washington pode forçar Beirute a aceitar um mecanismo de zonas piloto e de desarmamento. Mas pode ele impor a Israel uma leitura clara da retirada contra os ministros mais duros da coligação de Benjamin Netanyahu?
Esta questão torna-se central para o Líbano. Uma garantia americana não será suficiente se Israel mantiver a possibilidade de prolongar a sua presença em nome de uma ameaça definida por si própria. Será ainda mais contestado se os funcionários israelenses falarem sobre fronteiras mais amplas ou colonização.
Um acordo já frágil
O acordo-quadro ainda não apresentou os seus anexos mais importantes: mapas, calendário, procedimentos de verificação, o papel exacto do exército libanês e garantias de retirada. No entanto, as posições da Smotrich já complicam sua implementação.
Reforçam o campo de recusa no Líbano. Eles enfraquecem a linha da presidência e do governo. Colocam Washington antes da obrigação de esclarecer publicamente que o acordo não pode, em circunstância alguma, abrir o caminho para a anexação ou colonização do Sul do Líbano.
Nesta fase, a sentença precisa sobre uma extensão dos assentamentos ao sul do Líbano permanece não confirmada. Mas o problema político é real: um ministro israelita influente já defendeu a ideia do controlo israelita até ao Litani. No contexto do acordo de Washington, esta linha é suficiente para alimentar a suspeita libanesa de uma retirada condicional que poderia tornar-se uma presença duradoura.