Acordo Líbano-Israel: o que Beirute não quer ver publicado

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O acordo assinado entre o Líbano, Israel e os Estados Unidos não se limita a um quadro diplomático para acabar com as hostilidades no sul do Líbano. Por trás do texto público, já com consequências políticas, encontra-se um anexo de segurança que permanece classificado como secreto. Oficialmente, este anexo não foi publicado a pedido do Governo libanês. Politicamente, este esclarecimento é essencial. Afirma que o conteúdo deste documento é suficientemente sensível para não ser tido em conta pela opinião pública libanesa.

O cerne do problema não é apenas a retirada gradual do exército israelita, nem mesmo o desarmamento do Hezbollah em certas regiões do Sul. O ponto mais explosivo está em outro lugar: o anexo organizaria, de acordo com a mídia que relatou seu conteúdo geral, uma forma de coordenação operacional entre o exército libanês e o exército israelense, sob mediação americana. Por outras palavras, dois exércitos oficialmente inimigos, sem um tratado de paz, sem pleno reconhecimento político e após meses de guerra, seriam agora chamados a agir numa sequência de segurança comum.

O texto público fala de um mecanismo de coordenação militar trilateral, facilitado pelos Estados Unidos. Esta fórmula diplomática parece técnica. Não está. Isso significa que Washington serviria de interface entre as duas partes para organizar a passagem gradual de certas áreas do sul do Líbano sob o controle do exército libanês, em conexão com a readaptação israelense. Por conseguinte, o Líbano deixaria de negociar apenas uma posição política. Seria parte de uma arquitectura de segurança em que os movimentos do seu exército, as áreas a retomar, os critérios de verificação e os passos da retirada de Israel seriam discutidos num quadro que envolvesse directamente Israel.

É precisamente isso que o anexo secreto torna politicamente inflamável. Publicado na sua totalidade, poderia dar a imagem da cooperação militar de facto entre o exército libanês e o exército israelita. Embora essa cooperação seja indireta, enquadrada pelos Estados Unidos e apresentada como um mecanismo de estabilização, constituiria uma grande ruptura na história recente do Líbano. Até agora, a linha oficial libanesa foi baseada em três pilares: retirada israelense, soberania do Estado libanês, recusa em normalizar. O anexo parece introduzir uma lógica diferente: soberania libanesa, sim, mas verificada, sequenciada e coordenada com Israel.

De acordo com os meios de comunicação social, este anexo detalharia as áreas-piloto em que o exército libanês deveria implantar. Especificaria igualmente as modalidades de reafectação israelita, os mecanismos de verificação do desmantelamento das infra-estruturas do Hezbollah e as condições de regresso dos civis. Aparentemente, isto é um procedimento militar. Na realidade, é uma forma de controle político do território libanês em etapas. O exército libanês não assumiria simplesmente o Sul por ser um território nacional. Seria retomada no âmbito de um mecanismo validado por Israel e pelos Estados Unidos, com critérios de segurança impostos ou negociados.

A questão mais sensível é a verificação. Quem decide que uma área está suficientemente « limpada » da infra-estrutura do Hezbollah? Quem certifica que o exército libanês controla eficazmente o terreno? Quem acredita que a retirada de Israel pode avançar para a próxima fase? Se Israel mantém o direito de olhar, mesmo indirectamente, então o acordo não restabelece simplesmente a autoridade do Estado libanês. Coloca esta autoridade em condições de segurança externa.

É aqui que a exigência libanesa de classificação faz sentido. O governo libanês sabe que tal leitura seria politicamente explosiva. Para alguma opinião pública, o acordo poderia ser apresentado como uma tentativa de restaurar a soberania nacional. Para outros, parece ser uma coordenação de segurança com o inimigo. O Hezbollah, bem como seus aliados e parte da população xiita do Sul, pode ver isso como uma legalização da presença israelense até que as condições sejam cumpridas. Eles também podem vê-lo como uma tentativa de transformar o exército libanês em uma força para fazer, sob pressão dos EUA e israelense, o que Israel não conseguiu através da guerra: o desmantelamento das infra-estruturas militares do Hezbollah no sul do país.

O outro elemento perturbador é a falta de um calendário automático. Israel não parece comprometer-se com uma retirada completa em data fixa. A retirada estaria ligada a etapas, áreas, verificações. Isto dá a Israel a capacidade de bloquear. Se uma área for considerada insuficientemente segura, se a infra-estrutura for descoberta, se a atividade do Hizbullah for relatada, a realocação de Israel pode ser adiada. O Líbano encontrar-se-ia então numa situação paradoxal: o seu exército seria chamado a cooperar no processo, mas sem garantia imediata de recuperar todo o seu território.

Esta arquitetura cria um precedente. Coloca o exército libanês no centro de um mecanismo onde deve simultaneamente tranquilizar Israel, satisfazer Washington, evitar o confronto interno com o Hezbollah e preservar a sua legitimidade nacional. É uma missão quase impossível. Muita firmeza contra o Hezbollah pode abrir uma grande crise interna. Muita cautela pode permitir que Israel mantenha sua presença. Muita coordenação com Israel pode ser vista como normalização militar. A falta de coordenação pode falhar no acordo.

Por conseguinte, o anexo secreto é provavelmente o verdadeiro texto do acordo. O documento público vende uma fórmula política: paz, segurança, soberania, retorno dos habitantes. O anexo organizaria a mecânica do concreto: que se desdobra, onde, quando, sob que verificação, com que coordenação e em benefício de que garantia de segurança. É esta mecânica que perturba. Pois transforma o Sul do Líbano em um laboratório para um novo equilíbrio: uma soberania libanesa sob Washington, monitorada por Israel e desafiada pelo Hezbollah.

O governo libanês pode ter pedido segredo para evitar uma explosão imediata. Mas o segredo não conserta nada. Pelo contrário, alimenta suspeitas. Num país já traumatizado pela guerra, destruição, deslocamento e colapso econômico, um acordo de segurança envolvendo o exército israelense, mesmo indiretamente, não pode permanecer nas sombras por muito tempo. Se se trata realmente de restaurar a soberania libanesa, então os libaneses terão de saber a que custo. Se se trata de estabelecer uma coordenação militar disfarçada, então o debate político está apenas a começar.

Se o texto das 14 questões tornadas públicas já é controverso, só se pode questionar a extensão das outras concessões feitas pelo Líbano e contidas no presente anexo.