Líbano-Israel: a cláusula que preocupa as vítimas de crimes israelitas

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A cláusula do Acordo-Quadro de Washington entre o Líbano, Israel e os Estados Unidos abre um debate sensível sobre o direito à justiça. O texto insta ambos os Estados a tomarem medidas de boa fé, incluindo a cessação de qualquer acção hostil ou adversa em fóruns políticos ou jurídicos internacionais. Formulado desta forma, a cláusula pode ser entendida como um compromisso do Estado libanês de deixar de apresentar processos contra Israel perante fóruns internacionais. Também pode ser entendida como uma tentativa de pacificar a relação bilateral, impedindo que ambos os governos utilizem os tribunais ou as organizações internacionais como plataforma de enfrentamento.

Esta leitura diz respeito a organizações de direitos humanos, advogados e algumas das famílias das vítimas. A guerra causou destruição maciça, deslocações e acusações de graves violações do direito humanitário internacional. Neste contexto, uma cláusula que limita as abordagens internacionais do Estado libanês pode ser vista como uma renúncia política à responsabilização. Mas o seu efeito jurídico deve ser claramente distinguido. Um governo pode decidir não dar início a uma queixa diplomática. Não pode, através de uma cláusula bilateral, apagar os direitos de todas as vítimas, impedir que qualquer ONG transmita informações ou ligue automaticamente Estados terceiros ou tribunais estrangeiros.

Uma cláusula que visa primeiro o Estado libanês

Por conseguinte, o primeiro efeito diz respeito ao Estado libanês. Se a cláusula for interpretada estritamente, Beirute poderá abster-se de apresentar uma queixa contra Israel perante fóruns internacionais, apoiando uma resolução hostil, ou apelando à abertura de um mecanismo judicial internacional para as operações israelitas. Esta é uma mudança importante. Limita um mapa legal que o Líbano poderia usar após greves contra civis, primeiros socorros, jornalistas, infraestrutura e habitação. Pode também reduzir a capacidade do governo de apoiar formalmente as famílias das vítimas numa abordagem internacional.

Esta possível renúncia coloca um problema político. O governo libanês apresenta o acordo como um caminho para a soberania, o regresso das pessoas deslocadas e a reconstrução. Mas se esta soberania significa desistir de processos internacionais contra Israel, o texto pode ser acusado de trocar paz contra a impunidade. Para os habitantes do Sul, já marcados pelos bombardeios e pela falta de proteção estatal efetiva, esse sinal pode ser pesado. Muitos talvez se perguntem por que o Estado concorda em limitar seus remédios quando a destruição permanece visível e as famílias ainda procuram contas.

A questão do Tribunal Penal Internacional é a mais sensível. O Líbano não é um Estado parte no Estatuto de Roma. Isto significa que a competência do Tribunal não está automaticamente aberta a todos os crimes cometidos no seu território. O Governo libanês poderia, no entanto, teoricamente aceitar a jurisdição do TPI por um período ou factos determinados por uma declaração ad hoc. Uma cláusula segundo a qual o Líbano se compromete a pôr termo a acções adversas nos fóruns jurídicos internacionais poderia dificultar politicamente essa declaração.

É aí que a cláusula se torna concreta. Ela não diz necessariamente que as vítimas não podem fazer nada. Mas pode impedir que o Estado libanês faça o gesto decisivo que abriria certos caminhos. Se a competência do TPI depende de uma declaração libanesa, e se o governo está comprometido em não agir contra Israel em fóruns jurídicos internacionais, as famílias das vítimas perdem uma alavanca essencial. Ainda podem documentar os factos, mas o acesso à justiça internacional está a aproximar-se.

Vítimas e ONG mantêm margens

No entanto, as iniciativas privadas não desaparecem. Vítimas, famílias, advogados ou ONGs podem continuar a documentar alegadas violações, coletar depoimentos, manter imagens, preparar registros médicos, transmitir informações aos órgãos das Nações Unidas ou promotores estrangeiros. Podem igualmente dirigir comunicações ao Procurador do TPI. O artigo 15.o do Estatuto de Roma permite ao procurador receber informações de várias fontes e agir por sua própria iniciativa, sob reserva das condições de competência e autorização exigidas.

Essa possibilidade não deve ser superestimada. A comunicação privada ao TPI não é suficiente para criar a jurisdição do Tribunal. Pode atrair a atenção do Procurador, mas o Procurador deve verificar se o Tribunal tem jurisdição territorial, pessoal ou temporal. Se os alegados crimes não estiverem cobertos por uma situação já em aberto, e nenhuma parte do Estado ou do Conselho de Segurança se aplicar ao Tribunal, as chances de uma investigação permanecem limitadas. Por conseguinte, as ONG podem alimentar um processo sem substituir o acto soberano de um Estado quando necessário.

Os tribunais nacionais estrangeiros são outra forma. Alguns países reconhecem formas de jurisdição universal para crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou tortura. As vítimas podem tentar apresentar queixas nesses Estados se o seu direito interno o permitir. As condições variam muito. Alguns sistemas exigem a presença do suspeito no território. Outros exigem uma ligação com uma vítima ou nacionalidade. Outros deixam uma margem importante para a acusação. O acordo Líbano-Israel não vincula estes Estados terceiros. Um Governo libanês não pode impedir um juiz estrangeiro de aplicar o seu próprio direito.

Um Estado terceiro pode igualmente agir de acordo com as suas próprias obrigações internacionais. Se for parte no Estatuto de Roma e o TPI tiver jurisdição sobre a situação, pode, em determinadas condições, remeter uma situação para o TPI. Ele também pode apoiar mecanismos de investigação da ONU, solicitar relatórios ou equipes de documentação de fundos. O acordo assinado pelo Líbano e Israel não retira a um Estado terceiro os seus poderes ou compromissos.

Os limites de uma acção sem o Estado

O Conselho de Segurança continua a ser um caminho teórico. Pode remeter uma situação para o TPI, mesmo que o Estado em causa não seja parte no Estatuto de Roma. Mas esta opção depende da relação de poder diplomático e do veto dos membros permanentes. No caso libanês, tal encaminhamento seria politicamente muito difícil. Por conseguinte, não pode ser apresentada como uma via imediata. No entanto, mantém-se juridicamente separada da cláusula bilateral.

Os mecanismos das Nações Unidas também podem continuar. Os relatores especiais, as missões de inquérito, o ACNUDH ou as comissões de inquérito podem receber informações, violações de documentos e conclusões de emissão. Uma cláusula não hostil num acordo bilateral não elimina automaticamente a capacidade de investigação dos organismos das Nações Unidas. No entanto, pode reduzir a cooperação activa do Governo libanês se o Governo optar por não apresentar quaisquer documentos oficiais, testemunhos ou pedidos formais.

Por conseguinte, a questão mais sensível diz respeito à cooperação estatal. As vítimas podem documentar. As ONG podem alertar. Os advogados podem testemunhar. Os Estados terceiros podem actuar. No entanto, o Estado libanês possui informações, provas administrativas, relatórios oficiais, relatórios hospitalares, elementos militares, cartões de greve e dados públicos vitais. Se limitar a sua cooperação ao nome do acordo, as abordagens privadas tornam-se mais difíceis.

A cláusula pode também ter um efeito dissuasor. Mesmo que não bloqueie legalmente as vítimas, pode desencorajar as administrações públicas, diplomatas ou instituições de participarem na documentação. Os membros do pessoal podem estar relutantes em apresentar os ficheiros. Os serviços podem evitar queixas de apoio público. As famílias podem temer que sua abordagem seja apresentada como contrária à linha oficial. É um efeito político mais do que um efeito jurídico, mas pode ser poderoso.

A paz não pode apagar crimes graves

Os defensores da cláusula responderão que pretende evitar um novo confronto por outros meios. Segundo esta leitura, se o Líbano e Israel querem sair da guerra, devem parar de transformar fóruns internacionais em campos de batalha diplomáticos. A busca pelos desaparecidos, o regresso dos restos mortais, a libertação dos detidos e a reconstrução exigiriam uma desescalço. A cláusula seria, portanto, um instrumento de estabilização.

Este argumento tem um limite. O direito humanitário internacional não desaparece com um acordo político. Os crimes de guerra não são meras disputas diplomáticas. As vítimas têm direito à verdade, justiça e reparação. Um acordo de segurança não pode ser interpretado como uma anistia geral para crimes internacionais graves, excepto para provocar um grande desafio jurídico e moral. Mesmo que o Estado libanês renuncie a certas soluções, não pode apagar os factos ou impedir qualquer busca independente de responsabilidade.

A questão diz também respeito à hierarquia entre paz e responsabilidade. Em muitos acordos pós-conflito, as partes procuram neutralizar abordagens hostis às organizações internacionais para criar um clima político mais favorável. Mas quando se alegam crimes internacionais graves, esta neutralização não pode ser total. A justiça penal internacional baseia-se precisamente na ideia de que certos crimes ultrapassam os interesses dos governos. As vítimas não são apenas assuntos diplomáticos. Têm os seus próprios direitos, mesmo quando o seu Estado escolhe a prudência política.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos libanesa recordou, segundo notícias da imprensa internacional, que a busca de justiça por crimes de guerra não pode ser equiparada a um ato hostil. Esta distinção é importante. Pedir uma investigação sobre ataques contra civis, jornalistas ou trabalhadores de resgate não é necessariamente um ataque político a um Estado. É também o exercício de um direito à justiça.

Esclarecimento necessário de Beirute

Para o Governo libanês, a dificuldade será clarificar o âmbito da cláusula. Compromete-se a não apresentar mais queixas contra Israel? Ele só se compromete a não usar fóruns internacionais para campanhas políticas? As vítimas poderão obter apoio dos ministérios? Poderá o Líbano cooperar com os mecanismos da ONU? Poderá transmitir provas aos tribunais estrangeiros, se assim o solicitarem? Sem uma resposta clara, a cláusula alimentará a acusação de impunidade.

Hezbollah e outros oponentes podem usar este ponto politicamente. Dirão que o governo não só aceitou uma retirada condicional de Israel, como também desistiu de perseguir Israel por destruição e morte. Esse discurso pode ser ecoado no Sul, onde as famílias aguardam reparações e onde o Estado já é acusado de não proteger suficientemente a população.

A questão das reparações também é central. Uma queixa internacional não é apenas criminosa. O Líbano já procurou, noutros episódios, reconhecer a responsabilidade de Israel por danos ambientais ou económicos. Se o acordo limitar as abordagens internacionais, poderá enfraquecer futuros pedidos de indemnização. Isso afeta diretamente a reconstrução e a justiça social.

A cláusula de desqualificação pode, portanto, tornar-se um dos pontos mais contestados do acordo. É menos espetacular do que as zonas piloto ou o desarmamento do Hezbollah, mas afeta a memória, as vítimas e a capacidade do Estado de defender seus cidadãos após a guerra. Faz uma pergunta simples: pode a paz ser construída colocando a justiça entre parênteses?

Uma área judicial ainda aberta

Legalmente, a resposta deve permanecer equilibrada. O Estado libanês pode limitar as suas próprias acções. Ele pode escolher não aproveitar certos casos. Pode abster-se de apoiar determinadas queixas. Mas não pode privar as vítimas de qualquer iniciativa, impedir as ONG de documentar os factos, ligar Estados terceiros ou neutralizar automaticamente a jurisdição de jurisdições estrangeiras. A cláusula reduz o âmbito da acção oficial libanesa. Não fecha todo o espaço judicial internacional.

É precisamente esta distinção que as autoridades terão de explicar. Caso contrário, o acordo será acusado de sacrificar a justiça para alcançar um compromisso político. Se esclarecerem que os direitos das vítimas permanecem intactos e a cooperação com mecanismos independentes permanece possível, reduzirão parte do desafio. Mas terão de enfrentar outra questão: até que ponto poderemos falar da cessação de acções hostis se as vítimas continuarem a procurar justiça contra Israel?

Por conseguinte, a redacção exacta dos anexos e das decisões de execução libanesas deverá ser acompanhada. Se a cláusula continuar a ser uma obrigação de restrição diplomática, o seu efeito será significativo, mas limitado. Se for interpretada como uma proibição da cooperação com mecanismos de investigação, causará controvérsias mais graves. As autoridades terão também de explicar se os alegados crimes cometidos por todas as partes permanecem documentáveis, incluindo os atribuídos a Israel, ao Hezbollah ou a outros intervenientes. Uma paz duradoura não pode ser baseada na memória amputada.

A resposta determinará uma das dimensões mais sensíveis do pós-acordo. A retirada, as áreas-piloto e a reconstrução serão medidas no solo. A justiça, por outro lado, será medida ao longo do tempo, em arquivos de vítimas, arquivos de ONG, tribunais estrangeiros e relatórios internacionais. O acordo-quadro pode dificultar o Estado libanês. Ele não pode apagar as exigências de verdade que surgem das ruínas do Sul.