Acordo Líbano-Israel: sob tensão em Beirute

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O acordo-quadro assinado em Washington em 26 de Junho entre o Líbano, Israel e os Estados Unidos transferiu imediatamente o debate sobre a diplomacia para a cena política libanesa. A Presidência e o Primeiro-Ministro apresentaram-no como um primeiro passo para restabelecer a soberania nacional. O Hezbollah rejeitou-o fortemente, advertindo que a aplicação imposta poderia levar ao confronto interno. No futuro imediato, as reações públicas verificadas permanecem concentradas em torno das instituições oficiais e do partido xiita. Outras forças políticas, se não reagiram publicamente após a assinatura ou no dia anterior no texto final, não podem ser integradas como comentadores diretos do acordo.

Essa escolha metodológica é necessária. Um funcionário político que se expressou antes da assinatura não reagiu ao texto final, a menos que tenha comentado explicitamente o mesmo projecto de acordo na sua versão então conhecida. Declarações anteriores podem lançar luz sobre uma linha política, mas não devem ser apresentadas como reações ao acordo assinado. Num caso tão sensível, atribuir uma posição não verificada distorceria o debate libanês.

O acordo prevê zonas-piloto no sul do Líbano, o destacamento gradual do exército libanês, o desarmamento verificado de grupos armados não estatais e a redistribuição gradual das forças israelitas. Promete também uma mobilização internacional para a reconstrução. Mas não estabelece um calendário definitivo para a retirada completa de Israel. Nem garante a cessação imediata de todas as greves. É em torno dessa ambiguidade que as primeiras reações se cristalizam.

A Presidência fala de uma primeira fase

A Presidência libanesa apresentou o acordo como ponto de partida para a plena soberania. Joseph Aoun disse, em uma tradução francesa de sua declaração, que « o acordo-quadro assinado hoje é um primeiro passo no caminho para que os deslocados retornem às suas cidades totalmente liberadas e reconstruam casas, sob a soberania do Estado libanês, que não tem parceiro em sua terra e povo ».

Esta fórmula fixa a linha Baabda. O Presidente não está a falar de normalização. Ele fala sobre soberania, o retorno dos deslocados e a exclusividade do Estado. A escolha das palavras pretende responder às críticas mais imediatas. Segundo a Presidência, o acordo não deve ser lido como uma concessão a Israel, mas como um instrumento que permite ao Líbano recuperar gradualmente a sua autoridade no Sul.

Joseph Aoun também acrescentou, de acordo com a tradução de sua declaração: « Nós juramos continuar o trabalho até que seja plenamente realizado. Não haverá mais ocupação, não haverá mais prisioneiros, não haverá mais dependência ou tutela. Esta frase procura tranquilizar os libaneses que receiam um acordo imposto por Washington. Visa também impedir que o texto seja assimilado ao precedente de 17 de maio de 1983, um acordo libanês-israelense assinado sob patrocínio americano e rejeitado por grande parte do cenário interior.

No entanto, a Presidência está a correr um risco político. Promete um caminho para a soberania, enquanto a leitura israelita insiste em manter uma área segura até o Hezbollah ser desarmado. Se as forças israelitas permanecerem muito tempo no Sul, se as greves continuarem e se os civis não puderem regressar rapidamente, a comunicação presidencial será contestada. A credibilidade de Baabda dependerá, portanto, menos do texto do que dos seus primeiros efeitos visíveis.

Nawaf Salam defende a lógica do estado

O primeiro-ministro Nawaf Salam defendeu o acordo como uma ferramenta para garantir a retirada de Israel e restaurar a autoridade do Estado. De acordo com o idioma relatado após a assinatura, ele apresentou o texto como « para obter a retirada de Israel de todo o território libanês » e « para restaurar a soberania do Estado sobre ele ».

Esta posição é consistente com o chefe de governo. Para Salam, o Líbano deve ser representado pelas suas instituições. A decisão sobre a guerra e a paz deve ser da responsabilidade do Estado, não de um actor armado ou de uma potência regional. O acordo fornece assim um quadro para defender o primado do exército libanês e do governo no Sul.

Mas o Primeiro-Ministro enfrenta um grande desafio. O acordo não dá imediatamente ao Líbano a retirada total que exige. Está organizando um processo gradual, ligado ao desarmamento verificado de grupos armados não estatais. Esta condição aplica-se principalmente ao Hezbollah. Por conseguinte, coloca o Governo perante uma questão interna ainda mais explosiva do que a negociação com Israel: como podemos aplicar um texto que toca o coração do arsenal do principal actor armado do país?

Salam terá também de responder a uma preocupação civil. Para uma grande parte dos habitantes do Sul, o estado não tem protegido. O exército retirou-se ou não pôde permanecer em várias áreas expostas. Os bombardeios, destruição, deslocamento e falta de serviços afetaram a população. Se o Estado retornar com um acordo que primeiro impõe obrigações de segurança sem garantir imediatamente a cessação das greves e o retorno das famílias, pode ser percebido como atribuindo a Israel em vez de proteger o libanês.

Nada Hamadeh Mouawad assume a assinatura

O embaixador do Líbano em Washington, Nada Hamadeh Muawad, foi a voz oficial libanesa na cerimônia de assinatura. Ela disse, em uma tradução francesa de suas observações, que « assinar hoje é um primeiro passo para restaurar a soberania do Líbano ». Ela também agradeceu às autoridades americanas em nome do Presidente Joseph Aoun e do Primeiro-Ministro Nawaf Salam.

Esta declaração dá a versão diplomática de Beirute. Ela destacou a natureza original do texto. O acordo não é apresentado como uma paz completa, mas como o início de um processo. Isto é importante, uma vez que várias cláusulas continuam a ser especificadas no anexo de segurança: áreas-piloto, mecanismos de verificação, calendário das reafectações, o papel exacto do exército libanês e as condições de reconstrução.

A mensagem do Embaixador também visa parceiros internacionais. O Líbano quer mostrar que aceita uma solução diplomática, que deseja recuperar a sua soberania e que está pronto a envolver o seu exército num processo enquadrado. Mas, no cenário doméstico, esta assinatura pode ser contestada por aqueles que acreditam que nenhum acordo com Israel pode ser legítimo sem uma retirada prévia e completa.

Hezbollah rejeita acordo

A reação mais forte veio do Hezbollah. O deputado Hassan Fadllallah rejeitou o acordo-quadro e advertiu que as autoridades libanesas não poderiam aplicá-lo com o apoio dos EUA sem causar uma crise interna. Numa tradução francesa dos seus comentários, afirmou que « a autoridade libanesa não será capaz de implementar o acordo-quadro assinado com Israel em Washington ». Ele acrescentou que uma aplicação imposta poderia levar o país « à guerra civil ».

Esta declaração define a linha vermelha do partido. Hezbollah considera que o texto visa diretamente seu arsenal. Recusou-se a permitir que a retirada de Israel dependesse do desarmamento de grupos armados não estatais. Para o movimento, Israel deve primeiro deixar completamente o território libanês, cessar suas greves e abandonar qualquer zona de segurança. A questão das armas não pode, segundo esta leitura, ser tratada sob pressão americana e israelita.

Hassan Fadallah também resumiu a rejeição do partido, dizendo que o acordo permaneceria « alinhado no papel » se ele afirmasse impor compromissos que Hezbollah recusa. Esta fórmula procura deslegitimar o acordo antes da sua implementação. Significa que a assinatura de Washington não é suficiente para criar um equilíbrio de poder no terreno.

O secretário-geral de Hizbullah, Naïm Qassem, também reafirmou a linha do partido contra qualquer presença israelense prolongada. Em uma tradução francesa de sua posição, ele sentiu que Israel não tinha escolha a não ser retirar completamente de cada centímetro de nossa terra libanesa e que suas forças deveriam deixar « sem condição ». Esta fórmula inverte a ordem fornecida pelo acordo. Para o Hezbollah, a retirada de Israel é um pré-requisito. Para o texto assinado, depende das condições de segurança verificadas.

Rua Pró-Hezbollah entra no debate

As manifestações que ocorreram em Beirute após a assinatura deram uma tradução imediata da rejeição de Hizbullah. Apoiadores partidários dirigiram em motocicletas, bloquearam estradas e denunciaram o acordo como concessão a Israel. A estrada do aeroporto foi atingida antes do exército libanês intervir. Estes comícios ainda não formaram um movimento nacional, mas demonstraram a capacidade de mobilizar rapidamente o campo hostil ao texto.

A rua torna-se assim um instrumento de pressão política. O Hezbollah pode desafiar o acordo sem quebrar imediatamente o cessar-fogo. Pode mobilizar seus apoiadores, influenciar o governo e apontar que qualquer aplicação do texto terá um custo interno. Esta pressão é tanto mais sensível quanto o exército libanês é chamado a desempenhar um papel central nas áreas-piloto.

O exército já está numa posição delicada. Em Beirute, deve manter a ordem face aos manifestantes hostis ao acordo. No Sul, poderá ter de impedir o regresso de agentes armados não estatais às zonas sob o seu controlo. Em ambos os casos, ela pode ser acusada por parte do Camp Hezbollah de aplicar um roteiro americano.

Samy Gemayel saúda o acordo-quadro

O deputado Samy Gemayel, líder do partido Kataëb, congratulou-se com o acordo-quadro assinado em Washington. Segundo declarações da imprensa libanesa em 27 de junho, ele considerou que « o Líbano venceu ». Ele acrescentou que a importância do acordo reside no fato de que ele tem dedicado o que ele vem exigindo há anos, « não ao serviço de um partido, mas ao serviço do Líbano e seu Estado ».

Na mesma declaração, Samy Gemayel citou vários objetivos: « terminar a guerra, alcançar a retirada completa de Israel dos territórios libaneses, restaurar a soberania, estender a autoridade do Estado, dedicar a exclusividade das armas e a decisão de guerra e paz às únicas mãos de instituições legítimas ». Esta posição coloca o Kataeb entre os mais fortes partidários do acordo, desde que as suas cláusulas produzam efectivamente a retirada de Israel e o monopólio estatal sobre as armas.

Uma garantia contestada dos EUA

A garantia americana é uma das fraquezas do esquema aos olhos de muitos libaneses. Os Estados Unidos são essenciais para exercer pressão sobre Israel. Sem Washington, seria difícil obter uma retirada israelita, mesmo parcial. Mas Washington também é visto como demasiado próximo das prioridades de segurança israelitas.

Esta percepção pesa sobre o recebimento do acordo. Se Israel continuar a atacar em nome da autodefesa, quem decidirá se é uma violação? Se Israel mantiver a sua zona de segurança, quem imporá um calendário? Se o exército libanês não desarmar uma área, quem irá arbitrar? Se a resposta permanecer principalmente americana, algumas opiniões libanesas considerarão o mecanismo desequilibrado.

A ausência de um papel central para a França, a União Europeia ou a ONU reforça esta crítica. Esses atores podem contribuir para a reconstrução, formação ou apoio das instituições. Mas não estão no centro do mecanismo político de garantia. Para Beirute, uma garantia mais multilateral poderia ter tornado o acordo menos vulnerável a acusações de viés.

Sul do Líbano como um teste político

O acordo será recebido no Sul. O povo não julgará o texto apenas pelas declarações de Washington ou Baabda. Eles vão julgá-lo a partir das estradas reabertas, casas reconstruídas, redes restauradas, o fim das greves eo retorno dos deslocados.

Para alguns sulistas, o estado não protegeu. Essa percepção é um fato político importante. Se o exército libanês regressar às zonas-piloto com meios insuficientes, sob supervisão americana, e se Israel mantiver uma presença vizinha, poderá ser colocado numa posição insustentável. Terá de provar que protege os habitantes, não que, indirectamente, assegura as restantes forças israelitas.

O Hezbollah confiará nesta contradição. O governo terá de desarmá-lo por actos. Uma primeira retirada visível de Israel, uma rápida reconstrução e uma paragem do bombardeamento seriam os únicos argumentos que poderiam dar peso à leitura oficial do acordo.

Um acordo assinado, um consenso ausente

As reações verificadas mostram uma paisagem ainda incompleta, mas já polarizada. Joseph Aoun, Nawaf Salam e Nada Hamadeh Mouawad apresentam o acordo como um primeiro passo rumo à soberania, ao regresso dos deslocados e ao fim das hostilidades. Hezbollah, de Hassan Fadallah e Naim Qassem, o rejeita e avisa de uma crise interna. Outros formuladores de políticas não devem ser incluídos como reações diretas, desde que nenhuma declaração posterior ou imediata relacionada com o texto final seja verificada.

O acordo de Washington abre assim uma paz menos imediata do que uma fase de confronto político. Ele promete um retorno do estado, mas todos estão esperando para ver o que isso significará no chão. Ele fala de soberania, mas Israel afirma querer permanecer em uma área segura. Dá um papel central ao exército libanês, mas falta-lhe recursos e riscos entre as exigências externas e os desafios internos.

O próximo passo será decisivo. Se os anexos de segurança imporem obrigações ao Líbano sem um calendário claro para Israel, o desafio será alargado. Se as primeiras áreas piloto produzirem uma retirada real, um retorno de civis e uma queda nas greves, a linha oficial ganhará credibilidade. Entretanto, o acordo permanece suspenso sobre uma questão central: poderá o Estado libanês restabelecer a sua soberania sem ser entendido como aplicando os termos de um acordo que os seus opositores já apresentam como favorável a Israel?