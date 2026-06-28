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Depois de Washington, o quadro para um acordo?

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L'auteur: Newsdesk Libnanews
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在华盛顿之后,协议的框架?
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在华盛顿之后,协议的框架?

Não, o espectro da guerra civil não está a regressar ao Líbano.
Esta é uma bela isca que os libaneses entenderam quanto custa o laço de uma guerra civil.
Não, a tentação irresistível de Israel para incrust sul não acabou.
Sim, em suas negociações com a América, a República Islâmica do Irã continua a deixar claro que a parte sul do Líbano foi realmente sua caça guardada, um cartão mestre que empunhava com prazer contra um Donald Trump vulnerável por um desejo descontrolado de encontrar uma saída da guerra.
Não, o acordo-quadro de Washington entre o Líbano e Israel, infelizmente, não afrouxa a tenaille maquiavellic
que mantém o Líbano, apesar dele, prisioneiro de uma guerra regional que não é sua.
O Líbano só pode emancipar-se quando o Estado é soberano.
O Estado será soberano quando conseguir adoptar uma política de defesa assumida da mesma forma que todos os países livres e independentes.
O Líbano será um país livre e independente apenas quando tiver um exército equipado, treinado e priorizado para servir a nação.
Este exército que todos os cidadãos, desejosos de cidadania, pedem os seus desejos, não pode ser construído sem uma ajuda maciça da Europa,
países árabes, organizações e vários organismos internacionais..
A guerra civil tinha destruído o Estado no Líbano. O Hezbollah, em benefício do Irão, prosperou nas suas ruínas.
Israel deixou de explorar as suas deficiências e de violar a integridade do seu território.
Só a soberania do seu Estado pode trazer paz ao Líbano.
Tudo o resto é fumo!

Mona Makki

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