Hezbollah rejeita acordo-quadro

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O Hezbollah rejeitou o acordo-quadro assinado em Washington entre o Líbano, Israel e os Estados Unidos, através do seu Secretário-Geral, Sheikh Naïm Qassem. Numa declaração sobre o texto, o líder do partido xiita acusa as autoridades libanesas de terem abandonado os cartões de força, de terem aceite concessões livres a Israel e de terem colocado o desarmamento da resistência no coração de um mecanismo que, segundo ele, legalizaria a presença israelita no sul do Líbano. A sua posição reforçou a batalha política em Beirute desde a assinatura do acordo.

A declaração de Naim Qassem não se limita a uma recusa de princípio. Ataca directamente a Presidência, o Governo e o método de negociação seguido pelas autoridades libanesas. O Secretário-Geral do Hizbullah acredita que o acordo-quadro coloca o Líbano numa posição de fraqueza, em vez de tirar partido do equilíbrio regional de poder criado, na sua opinião, pelas negociações entre a América e o Irão. Ele também acusa o executivo libanês de descartar a resistência no meio da guerra e de oferecer a Israel o que não poderia ter obtido militarmente.

Esta declaração vem quando o governo libanês apresenta o acordo-quadro como um primeiro passo para o restabelecimento da soberania, o regresso das pessoas deslocadas e a reconstrução do Sul. O texto de Washington prevê áreas-piloto, um papel crescente para o exército libanês, uma progressiva readaptação israelita e o desarmamento verificado de grupos armados não estatais. Para o Hezbollah, esta arquitetura inverte a ordem das prioridades. Israel deve primeiro retirar-se totalmente do território libanês. A questão das armas não poderia, segundo o partido, ser questionada enquanto a presença israelense permanecesse.

Uma acusação directa contra as autoridades libanesas

Naim Qassem abriu sua declaração questionando a responsabilidade das autoridades libanesas. Ele pergunta: « Onde está a honestidade e a responsabilidade das autoridades libanesas em relação ao seu povo e à proteção da soberania do Líbano, enquanto o patrocinador americano não lhes deu um cessar-fogo? O líder do Hezbollah culpa as autoridades libanesas de terem percorrido um caminho diplomático sem, segundo ele, obter a garantia prévia que protegeria os civis.

Ele continuou dizendo que o cessar-fogo tinha chegado ao Líbano « através de negociações americano-iranianas em abril de 2026 », mas que as autoridades libanesas supostamente o rejeitaram. Segundo ele, essa recusa teria levado Israel a cometer o que ele chama de « quarta-feira negra », com centenas de mortos e feridos, um terror imposto à população e « uma campanha de 100 ataques aéreos em todo o Líbano, incluindo Beirute ». Estes elementos fazem parte da acusação política feita pelo Hezbollah. Não foram apresentados na declaração como dados de uma revisão oficial independente.

Esta primeira parte procura transferir a responsabilidade. Hezbollah quer mostrar que o acordo de Washington não salvou o Líbano, mas que teria acontecido depois de escolhas do governo consideradas erradas. O objetivo é claro: desafiar a narrativa oficial de que o acordo seria um progresso diplomático. Para Naïm Qassem, as autoridades rejeitaram uma opção mais favorável e depois aceitaram um texto mais dispendioso para a soberania libanesa.

Negociações diretas denunciadas como concessões

O segundo eixo da declaração são as negociações directas. « Dissemos às autoridades que as negociações diretas são concessões livres a Israel. Segundo ele, essas reuniões não seriam um exercício diplomático comum, mas « reuniões fiscais de submissão às exigências israelenses e americanas ».

O líder do Hezbollah também argumenta que essas discussões ocorrem « em oposição a mais da metade do povo libanês » e « ao contrário da Constituição e das leis que consideram Israel um inimigo e criminalizam qualquer contato com ele ». Esta declaração registra a rejeição do partido em um registro político e legal. O Hezbollah procura apresentar o acordo como um problema de legitimidade nacional, não apenas como um desacordo estratégico.

Naïm Qassem então culpa as autoridades por abandonarem o mapa de resistência. « Você não tem um mapa de força porque abandonou a força da resistência e do povo », diz. A fórmula resume a doutrina de Hezbollah. Para o partido, a capacidade militar da resistência é uma alavanca em qualquer negociação com Israel. Considerar isso um problema a ser resolvido é, na sua opinião, enfraquecer o Líbano mesmo antes da discussão.

A parte mais difícil é a decisão do governo de 2 de março. Qassem afirma que as autoridades « reprimiram a resistência nas costas » declarando-a banida « no meio da guerra », e este « ao serviço do projeto israelense ». Ele acrescenta: « As palavras não mudam nada, são os resultados que importam: é um abandono da soberania do Líbano. Portanto, o Hezbollah rejeita o discurso oficial sobre soberania e afirma que a soberania é medida por resultados concretos, incluindo a retirada de Israel.

Irã apresentado como um mapa de força

A declaração destaca também o papel do Irão. Naïm Qassem afirma que « o memorando iraniano-americano de entendimento colocou o fim da guerra no Líbano como o primeiro ponto ». De acordo com sua versão, quando Israel se recusou a cumprir, « Iran suspendeu o acordo e fechou o Estreito de Ormuz até os Estados Unidos pressionarem e imporem um cessar-fogo ».

Essas declarações devem ser relatadas como posição do Hezbollah. Eles refletem a leitura do partido da relação de poder regional. Naïm Qassem queria mostrar que Teerão tinha agido a favor do Líbano e que as autoridades libanesas não teriam podido usar essa alavanca. Ele afirma que o texto americano-iraniano previa « uma cessação imediata e duradoura das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano », bem como um compromisso de « não usar a força » e « garantir a soberania e integridade territorial do Líbano ».

Segundo ele, « as negociações para um acordo final devem ocorrer dentro de 60 dias ». Ele acrescenta que as autoridades libanesas recusaram novamente esta rota « até que se explique que o cessar-fogo já foi alcançado e que as negociações sobre a retirada de Israel são libanesas ». Qassem conclui esta sequência com uma fórmula política: « É um presente do Irã para o Líbano. Mas as autoridades abandonaram esses cartões no acordo-quadro e deram a Israel o que ele queria gratuitamente. »

Esta parte da declaração confirma a profundidade do desacordo entre o Hezbollah e o governo. O governo libanês quer incluir o acordo numa relação Estado-Estado entre o Líbano e Israel, sob mediação americana. O Hezbollah insiste num quadro regional em que o Irão continua a ser um poder de mediação, pressão e protecção. O acordo-quadro procura eliminar o Irão da equação formal. Naïm Qassem devolveu-a ao centro da história.

Zonas-piloto denunciadas como legalização da ocupação

A crítica mais forte diz respeito às zonas-piloto. Naïm Qassem fala de uma « queda séria » e um « erro maior » que, segundo ele, « é ceder soberania ao inimigo israelense ». Ele acusa o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de autorizar o fortalecimento do exército libanês « apenas em duas zonas-piloto », enquanto « o inimigo supervisiona sua implantação e desarmamento ».

Esta redacção abrange o cerne do mecanismo previsto no acordo. O texto de Washington prevê que o exército libanês assuma gradualmente o controlo de certas áreas, após verificação do desarmamento de grupos armados não estatais e do desmantelamento das suas infra-estruturas. Para as autoridades libanesas, este método deverá permitir o regresso do Estado. Para o Hezbollah, dá a Israel um direito de controlo sobre o destacamento do exército libanês e os assuntos internos do país.

Naïm Qassem afirma que « o período experimental pode durar meses, com validação israelense em cada estágio ». Tira uma conclusão muito difícil: « Isso legaliza a ocupação por anos, até mesmo a transformação desses territórios em anexação. Esta acusação faz parte de um contexto em que os funcionários israelitas já mencionaram a manutenção de uma zona de segurança no sul do Líbano até o Hezbollah ser desarmado.

O secretário-geral do Hezbollah também acredita que o acordo « preveni o retorno do libanês às suas terras ». Esta declaração responde ao discurso oficial libanês, que, pelo contrário, apresenta o texto como um caminho para o regresso dos deslocados. Por conseguinte, a divergência diz respeito ao mesmo objectivo. O governo diz que as áreas piloto permitirão o retorno. Hezbollah afirma que eles podem bloquear este retorno se Israel retém poder de validação.

Recusa de ligar a retirada de Israel e o desarmamento

A parte final da declaração trata da questão mais explosiva: a ligação entre a retirada de Israel e o desarmamento da resistência. Naim Qassem afirma: « Qual é a relação de Israel com nossos assuntos internos? Qualquer acordo deve ser limitado ao sul de Litani. O Hezbollah recusa-se a abordar a questão das armas no Líbano num acordo com Israel.

O líder do partido acrescentou: « Ligar a retirada israelense ao desarmamento da resistência é extremamente perigoso. De acordo com ele, isso faria « cada arma no Líbano uma justificação para a ocupação contínua. » Esta fórmula resume o coração da oposição de Hezbollah. Se Israel pode ficar enquanto houver armas fora do estado, então a retirada torna-se dependente de uma condição que Tel Aviv pode julgar indefinidamente não cumprida.

Qassem afirma então: « A resistência não será desarmada, e o direito à defesa é legítimo. Esta frase é o ponto final da declaração. O Hezbollah não faz parte da lógica de negociar o seu arsenal. Reafirma uma linha vermelha: as suas armas não serão entregues ao abrigo do acordo-quadro.

Ele conclui: « Israel deve retirar-se como ocupante. Qualquer outra abordagem é uma recompensa para Israel e um ataque à soberania do Líbano. Esta frase inverte a lógica de Washington. Para os Estados Unidos e Israel, a retirada depende de salvaguardas contra o Hezbollah. Para o Hezbollah, qualquer condição de retirada recompensa a ocupação e viola a soberania libanesa.

Um desafio direto ao governo Salam

A declaração de Naim Qassem coloca o governo de Nawaf Salam em um teste imediato. O Primeiro-Ministro apresenta o acordo como um caminho para a retirada de Israel e o regresso da soberania. Pelo contrário, o Hezbollah afirma que o texto abandona esta soberania e dá a Israel um direito de interferência nos assuntos internos libaneses.

O governo terá de responder a várias perguntas. As zonas-piloto estarão sob o controlo exclusivo do exército libanês, ou Israel manterá o direito de validação? Será a retirada de Israel incluída num calendário claro? Os civis poderão regressar antes do desarmamento total do Hezbollah? Será o exército libanês chamado a desmontar directamente as infra-estruturas do partido? Estas perguntas determinarão os próximos passos.

O risco também é institucional. Para que o acordo seja aprovado pelo Conselho de Ministros ou submetido ao Parlamento, o Hezbollah e os seus aliados poderão utilizar os argumentos de Naim Qassem para contestar a sua legalidade, legitimidade e cumprimento da soberania libanesa. O debate não será apenas diplomático. Vai tornar-se constitucional e interna.

O exército libanês no centro da tensão

O Exército Libanês é o ator mais exposto. O acordo-quadro atribui-lhe responsabilidade em matéria de segurança nas zonas-piloto. Naïm Qassem apresenta este mecanismo como uma supervisão israelense do destacamento do exército. Esta leitura pode enfraquecer a instituição militar, especialmente em áreas onde o Hezbollah mantém influência social e política.

Se o exército se desloca nas áreas piloto sem confronto, o governo pode falar sobre o retorno do estado. Se é para evitar o retorno do Hezbollah ou desmantelar posições, o risco de confronto aumenta. Caso contrário, Israel e Washington poderão dizer que o mecanismo não funciona. O exército pode assim ser apanhado entre exigências externas e desafio interno.

Naïm Qassem está precisamente tentando impedir esta configuração. Ao denunciar o acordo como uma violação da soberania, ele tenta deslegitimizar qualquer missão militar que seja considerada ligada às condições israelenses. A mensagem é dirigida ao governo e aos militares: o exército deve proteger o Líbano, não aplicar um roteiro ditado por Israel.

Uma Batalha da História da Soberania

A declaração do Hezbollah confirma que a principal batalha é agora sobre o significado da soberania. Para a presidência e o governo, soberania significa o retorno do Estado, exército e instituições ao Sul. Para o Hezbollah, significa, em primeiro lugar, a retirada total de Israel e a ausência de interferência israelita nos assuntos internos do Líbano.

Por conseguinte, ambas as partes utilizam a mesma palavra para defender prioridades opostas. O governo está a falar de um monopólio estatal sobre armas. O Hezbollah fala do direito à defesa. O governo está falando de áreas-piloto para restaurar a autoridade libanesa. Hezbollah está falando sobre a legalização da ocupação. O Governo está a falar do regresso dos deslocados. O Hezbollah afirma que o acordo pode impedi-lo.

Esta batalha da narrativa determinará a recepção do acordo no Líbano. Se os primeiros passos trouxerem retirada israelense visível, greves mais baixas e retorno civil, a linha oficial ganhará terreno. Se Israel mantiver a sua zona de segurança e o acordo começar com as exigências do desarmamento, a leitura do Hezbollah será reforçada.

Sul do Líbano como árbitro

O povo do Sul será o primeiro a julgar. Muitos têm experimentado o bombardeio, deslocamento, destruição e colapso dos serviços públicos. Para uma parte deles, o Estado não protegeu. O exército retirou-se ou não conseguiu manter-se em certas áreas. Neste contexto, um acordo que não garanta imediatamente a retirada total de Israel pode ser confrontado com desconfiança.

Naim Qassem aborda essa percepção diretamente. Ele apresentou a resistência como o mapa de força que o governo teria abandonado. Ele apresentou o Irã como um apoio que teria oferecido um cessar-fogo. Ele apresenta Israel como ocupante recompensado pelo acordo. Esta história pode ser ecoada se os civis não virem melhorias concretas.

Por conseguinte, o governo terá de responder por actos mais do que por comunicados. Terá de provar que o acordo permite o regresso, a reconstrução e o fim da presença israelita. Caso contrário, a rejeição do Hezbollah pode tornar-se um movimento político mais amplo do que o próprio partido.

Um acordo já ameaçado pela sua aplicação

A declaração de Naim Qassem não bloqueia legalmente o acordo-quadro. Mas ameaça a sua aplicação. Ela anunciou que o Hezbollah não cooperaria no desarmamento previsto no texto. Desafia a legitimidade das negociações directas. Rejeita qualquer papel israelita nos assuntos internos libaneses. Ela afirma que a resistência não será desarmada.

Esta posição torna os anexos de segurança decisivos. Se colocarem a retirada israelita num calendário claro, a pressão sobre o Hezbollah será mais difícil de manter. Se deixarem Israel validar cada passo, a rejeição do partido se tornará mais forte. Se derem ao exército libanês uma missão demasiado directa contra as infra-estruturas do Hezbollah, o risco de crise interna aumentará.

Por conseguinte, o Hezbollah transformou o acordo de Washington numa batalha política interna. O texto deve abrir caminho para uma paz duradoura. Abre agora um confronto sobre as armas, a soberania, o papel do Irão, o lugar do exército e a própria definição de resistência. O próximo passo não é apenas entre Beirute, Washington e Tel Aviv. Será também jogado nas instituições libanesas e no Sul, onde o acordo terá de provar que retira Israel em vez de legalizar a sua presença.